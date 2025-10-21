Colombia

Fajardo instó a jueces a actuar sin presiones tras absolución de Uribe: “Rompamos la politización en la aplicación de la justicia”

El aspirante presidencial enfatizó la urgencia de fortalecer la independencia de los jueces y evitar presiones externas, tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del exmandatario

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Sergio Fajardo destacó la importancia
Sergio Fajardo destacó la importancia de la independencia judicial tras la absolución de Uribe - crédito composición fotográfica

El reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los cargos de presunto soborno y fraude procesal reavivó el debate sobre la independencia judicial en Colombia.

En este contexto, el candidato presidencial Sergio Fajardo subrayó la necesidad de que la justicia opere sin interferencias políticas, enfatizando que “toda persona debe tener garantías para un juicio justo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la presentación de su “Plan Guardián” en Cali, propuesta que constituye el eje central de su estrategia de seguridad para el país, Fajardo abordó la reciente decisión judicial que benefició a Uribe Vélez.

El candidato insistió en que el respeto a la justicia y la separación de poderes son principios innegociables para el fortalecimiento institucional.

El Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe Vélez de los cargos de soborno y fraude procesal - crédito Reuters

“Nosotros tenemos que respetar la justicia en Colombia. Como presidente yo voy a estar por la separación de poderes. He respetado las instituciones, porque yo he sido gobernante, porque yo he sido investigado”, afirmó Fajardo durante su intervención.

El aspirante a la presidencia reiteró que la politización de la justicia representa un riesgo para la equidad procesal y la confianza ciudadana en las instituciones.

En sus palabras, “a toda persona se le tiene que dar las garantías para que tenga un juicio justo, para que rompamos la politización en la aplicación de la justicia en Colombia”, declaración que extendió tanto al expresidente Uribe como a cualquier ciudadano, incluyéndose a sí mismo.

Fajardo también hizo hincapié en el papel de los jueces, a los que instó a ejercer su labor “haciendo justicia sin quedar atrapados en una discusión política”. Para el candidato, la imparcialidad judicial es esencial para garantizar procesos justos y preservar la legitimidad de las decisiones de los tribunales.

Fajardo insistió en que toda
Fajardo insistió en que toda persona debe tener garantías para un juicio justo, sin interferencias políticas - crédito Adrián Escandar

La absolución de Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá fue interpretada por Fajardo como una oportunidad para reafirmar la importancia de la independencia judicial y la necesidad de blindar a la justicia de presiones políticas.

Fajardo promete eliminar la Paz Total

A propósito de la presentación de Plan Guardián, una estrategia de seguridad pensada para Colombia, el precandidato propuso eliminar el actual modelo de Paz Total implementado por el presidente Gustavo Petro.

Según Fajardo, el actual esquema de negociación del Gobierno ha generado un “caos total” que se tradujo en el aumento de delitos, narcotráfico y homicidios, así como en la pérdida de control en diversas regiones.

Fajardo considera que esta política fracasó, perjudicó la presencia estatal y fortaleció a grupos criminales, reflejándose en un mayor número de delitos y pérdida de control territorial. El candidato sugiere reemplazar la Paz Total con una nueva ley de sometimiento, dirigida sólo a quienes demuestren disposición a abandonar el crimen.

Sergio Fajardo presenta el 'Plan
Sergio Fajardo presenta el 'Plan Guardián' para reemplazar la 'Paz Total' en Colombia - crédito Colprensa - Presidencia

Según sus palabras, “el primer punto es que se acaba el modelo de negociación paz total porque ha sido un fracaso, porque se ha convertido en un caos total que ha llevado a que perdamos presencia en los territorios, aumente la criminalidad, los delitos, aumenten el narcotráfico, los homicidios; así que ha sido un daño muy grande para la sociedad”.

El Plan Guardián incluye sumar 40.000 policías y modernizar sus equipos, ya que Fajardo sostiene que la delincuencia actual supera en capacidad a las fuerzas de seguridad.

Propuso incorporar tecnologías como inteligencia artificial y drones, reforzar los comandos conjuntos y restaurar la dignidad institucional de la fuerza pública, al decir que “no puede ser que la criminalidad va adelante en capacidad operativa de la fuerza pública para combatirlos”.

En el ámbito carcelario, planea la construcción de nuevas cárceles y un sistema de vigilancia alternativo al del Inpec, como respuesta a problemas de hacinamiento y delitos organizados desde los penales, con la meta de mejorar la seguridad y el manejo en las prisiones.

Temas Relacionados

Sergio FajardoÁlvaro Uribe Vélezjuicio de Álvaro UribeIndependencia judicialJusticia en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Frank Fabra abrió la puerta

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

El formato grabado en República Dominicana dio inicio a su segunda temporada y la cantante y expareja de Westcol no tardó en captar la atención de los seguidores del programa

Valka se sumó a la

“Concierto del País de la Belleza” enciende polémica por millonario gasto público: congresista denuncia “derroche” del Gobierno

El evento musical en Santa Marta, financiado con recursos estatales, genera controversia por su elevado presupuesto y cuestionamientos sobre el verdadero propósito detrás de su realización

“Concierto del País de la

Esta es la relación que tiene Colombia con el millonario robo de joyas ocurrido en el Museo del Louvre: hay gremios preocupados

Los especialistas identificaron que las 32 esmeraldas de alta calidad que componen la pieza provienen de las minas de Muzo, ubicadas en el departamento de Boyacá

Esta es la relación que

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

EN VIVO Millonarios vs. Atlético
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valka se sumó a la

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

Deportes

Frank Fabra abrió la puerta

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”