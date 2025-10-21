Colombia

Video de ciudadano que, llorando, le ruega a la Nueva EPS que le entregue medicamentos para su tratamiento psiquiátrico: “Nos tienen sufriendo”

El hombre denunció que en la sede de la Secretaría de Salud hay existencia del fármaco, no obstante, su entrega se detiene en las EPS y las droguerías encargadas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Paciente de la Nueva EPS
Paciente de la Nueva EPS exigen entrega de medicamentos psiquiátricos - crédito La Nación

La crisis del sistema de salud en Colombia es cada vez más evidente, y los grandes perjudicados han sido los pacientes, especialmente al momento de reclamar sus medicamentos, muchos de los cuales son de primera necesidad.

Esta problemática quedó en evidencia en un video que circula en redes sociales, donde un paciente psiquiátrico, de la ciudad de Neiva, le suplica con urgencia —y entre lágrimas— a la Nueva EPS que le entregue los medicamentos necesarios para el tratamiento de su ansiedad y otros padecimientos.

En conversación con el periódico La Nación, del departamento del Huila, el hombre denunció que en la sede de la Secretaría de Salud hay existencia del fármaco, no obstante, su entrega se detiene en las EPS y las droguerías encargadas.

“Un medicamento, metadona de diez miligramos. Me da tristeza ver que en la Secretaría de Salud tienen el medicamento listo, pero me dicen allá que es Colsubsidio quien no ha pagado. No ha pagado y, pues, nos tienen sufriendo. Y más en mi caso, que dependo de ese medicamento. Tengo orden de hospitalización por psiquiatría, por dolores ya paliativos, así que me han ordenado internarme en una clínica psiquiátrica”, expresó.

Y agregó: “Y la Nueva EPS que por favor me cumplan lo más pronto posible con la hospitalización. Y esto es lo último del sufrimiento, porque soy como si fuera un habitante de calle que se encuentra atormentado por medicamentos”.

Paciente llora por falta de medicamento, para sus enfermedades, pide con urgencia a la Nueva EPS su entrega - crédito La Nación

Sobre el tiempo en que ha dejado de recibir medicamentos, podría decirse que es corto, pues le contó al medio de comunicación que la última vez fue el 9 de octubre; sin embargo, debido a su condición médica, no se puede permitir la ausencia de una sola pastilla.

Por esta razón, se ve obligado a tomar otras medicinas que se autoformuló para poder contener sus dolores: “Me estoy tomando un medicamento que me formularon, bupropión, y me lo formularon una pastilla cada ocho horas, pero no, eso no me sirve de nada. Y me estoy autoformulando, tomándome dos pastas, dos pastas de esa para ver si así me hace. Y no, no me hace, no me hace. Me calma una horita y ya vuelve a sentir el dolor, a sentir el desespero”.

La atención a los usuarios
La atención a los usuarios ha empeorado debido a problemas internos y económicos - crédito Leonardo Duque

Afirmó que una de las consecuencias de no tomarse los medicamentos que no ha podido reclamar son evidentes, y debe recurrir a malas prácticas para poder calmar los fuertes dolores de su enfermedad.

“De noche no duermo y también tomo para poder dormir (...) Yo tengo formulada quetiapina apenas de doscientos miligramos, pero me estoy tomando dos, entonces me estoy tomando cuatrocientos miligramos. Eso es mano de un médico, dice que yo me estoy autoformulando, pero yo qué puedo hacer, yo tengo que tratar de calmarme algo y por eso suplico por la metadona”.

Miles de usuarios en el
Miles de usuarios en el país se han visto afectados por retrasos en la entrega de medicamentos - crédito Catalina Olaya

Reasignación de más de 2 millones de pacientes a una nueva EPS

El Ministerio de Salud de Colombia emitió una resolución que autoriza la reasignación de 2,3 millones de usuarios a una nueva EPS, la cual será designada por el Gobierno Nacional. La medida, publicada el lunes 20 de octubre, establece que la asignación de los afiliados se hará efectiva desde el primer día calendario del mes siguiente a la entrega oficial de los listados a las entidades receptoras, que contarán con al menos cinco días calendario previos para preparar la recepción de los nuevos usuarios.

El proceso de reasignación se realizará a través del Ministerio de Salud y Protección Social, con el respaldo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y solo podrán recibir afiliados aquellas EPS que mantengan la habilitación en el ámbito territorial correspondiente.

La resolución también fija criterios técnicos y estándares obligatorios para la operación y permanencia de las EPS, así como reglas específicas para la asignación de afiliados en el contexto del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.

Entre las disposiciones, se incluyen recomendaciones para evitar la saturación del sistema y asegurar que las EPS receptoras cuenten con la capacidad adecuada para integrar a los nuevos afiliados. Además, se contemplan consideraciones especiales para los núcleos familiares y pacientes con diferentes patologías, priorizando la continuidad y calidad de la atención.

