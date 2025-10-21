El movimiento de Francia Márquez, Soy Porque Somos, anunció su adhesión al Frente Amplio

Movimiento Soy Porque Somos se suma al Frente Amplio - crédito @soyporquesomos_ y @FranciaMarquezM / X

El movimiento Soy Porque Somos, fundado por la vicepresidenta Francia Márquez, anunció este 21 de octubre de 2025 su adhesión al Frente Amplio, iniciativa que busca impulsar la definición de un candidato único para las elecciones presidenciales de 2026.

El pronunciamiento se realizará durante un evento en el barrio La Soledad, en Bogotá, a las 2 p. m., donde se prevé la presencia del exembajador Roy Barreras, que oficializó su precandidatura bajo el aval de Fuerza de la Paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Vamos como movimiento político a defender la democracia al Frente Amplio. Seguiremos caminando con las ciudadanías para sembrar una política para la vida y la dignidad”, consta el mensaje publicado por la colectividad fundada por la vicepresidenta.

Según informó Blu Radio, aunque Francia Márquez no puede participar en política activa por su cargo como vicepresidenta, la dirección del movimiento confirmó que “su capital político le apuesta a esta iniciativa que busca unificar a la izquierda y otros sectores políticos”.

La decisión pretende fortalecer la construcción de una plataforma amplia de cara a los próximos comicios, priorizando la convergencia de diversas expresiones progresistas.