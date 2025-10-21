Colombia

⁠Aida Victoria Merlano estaría saliendo con un reconocido empresario paisa: las pruebas son virales en redes sociales

Las coincidencias en publicaciones y los testimonios de seguidores han puesto a la ‘influencer’ barranquillera y al empresario Felipe Zapata como posible nueva pareja sentimental

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Aida Victoria Merlano han cobrado fuerza en las últimas semanas, impulsadas por coincidencias en redes sociales y testimonios de seguidores que sugieren un posible vínculo con el empresario Felipe Zapata.

Mientras la influencer barranquillera mantiene la reserva sobre su situación amorosa, diversos portales de entretenimiento han difundido indicios que apuntan a una nueva relación tras su reciente separación de Juan David Tejada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La barranquillera afirmó que tomó
La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

La confirmación de la ruptura entre Merlano y Tejada se produjo tres días después del nacimiento de su hijo Emiliano.

Según declaraciones de la propia creadora de contenido, la decisión de separarse se tomó apenas tres días después del parto.

Quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad”, expresó la influencer en sus redes sociales.

Con Emiliano próximo a cumplir tres meses, la atención mediática se ha desplazado hacia la supuesta relación entre Merlano y Zapata, empresario dedicado al sector automotor en Medellín.

De acuerdo con información difundida por diferentes cuentas de entretenimiento, los rumores comenzaron a circular desde septiembre, cuando páginas de chismes comenzaron a recibir la primicia sobre el presunto romance.

Historias de Instagram en las
Historias de Instagram en las que se observa a la creadora de contenido en una habitación, muy similar a la de Zapata - crédito @rechismes/IG

Las sospechas se fundamentan principalmente en las historias de Instagram compartidas por ambos, donde se observa que han visitado lugares similares en fechas coincidentes.

Además, un video difundido por Zapata ha generado comentarios entre los usuarios, quienes aseguran identificar la risa de Merlano en el fondo, aunque esta interpretación no ha sido confirmada.

El portal de entretenimiento llamado Rechismes, también reportó haber recibido mensajes de personas que afirman haber visto a la pareja en diferentes ocasiones.

Mensaje en el que confirman
Mensaje en el que confirman que Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata estarían en Cancún - crédito @rechismes/IG

Entre los testimonios recogidos, destacan afirmaciones como: “Aida estuvo en una empresa en el Poblado (…) Visitando a un empresario muy conocido, tuvieron muestras de amor y demás, besos y abrazos en la boca como pareja (…) Felipe Zapata”, así como: “Ella va a realizar contenido el día miércoles o jueves, ese día más que probable que llegue allá. Y lo mismo, besos y eso normal como pareja. Pero si es 100 confirmado”.

Mientras que, otro mensaje sostiene: “Aida Victoria ya tiene nuevo novio, confirmado, está con él en Cancún en este momento”; sin embargo, tanto Merlano como Zapata han confirmado esa situación, por lo que se trataría de un rumor dada su situación sentimental en estos momentos.

La supuesta pareja estaría yendo
La supuesta pareja estaría yendo juntos a entrenar en el gimnasio - crédito @rechismes/IG

La noche del lunes 20 de octubre, Merlano publicó una historia en Instagram desde un gimnasio que, según el medio, coincide con otra publicación realizada por Zapata con apenas tres horas de diferencia.

Estos detalles han alimentado la percepción de un vínculo sentimental, aunque ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas al respecto.

Cabe aclarar que, tras la separación, tanto Merlano como Tejada comunicaron a través de redes sociales que su decisión respondía al deseo de enfocarse en proyectos personales, sin ofrecer detalles sobre los motivos específicos de la ruptura.

A pesar de la distancia, ambos continúan participando activamente en la crianza de Emiliano.

Qué dijo Juan David Tejada sobre le final de la relación

La vida de Juan David Tedaja después de su separación de Aida Victoria Merlano - crédito @roxxy_clips1/TikTok

En una reciente entrevista con el periodista Jose Esteban Mora, Tejada señaló que la decisión de poner fin a la relación fue tomada de manera conjunta, sin episodios de infidelidad, y que el respeto mutuo ha sido la base para mantener una convivencia cordial, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hijo en común.

  • Jose Esteban Mora: ¿Pero hay tranquilidad cien por ciento?
  • Juan David Tejada: Tranquilos, totalmente.
  • Jose Esteban Mora: ¿No fue infidelidad?
  • Juan David Tejada: Nada de infidelidad, más bien no nos hemos portado.
  • Jose Esteban Mora: ¿Siempre así?
  • Juan David Tejada: Sí, me siento muy bien.

Temas Relacionados

Aida Victoria Merlano Vida sentimental Felipe Zapata Juan David Tejada MedellínVida amorosa Aida Victoria MerlanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cuáles serían las posibles multas para Yina Calderón por su round fugaz con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’: “La pelea más corta de la vida”

La abogada e ‘influencer’ colombiana Jessi Santodomingo explicó los posibles escenarios, por la presunta jugada de Calderón para no tener que pagar una millonaria multa

Cuáles serían las posibles multas

‘Influencer’ compartió consejos para pasar por migración en Europa sin inconvenientes: “Con pasaporte colombiano lo van a mirar mal”

‘Cris Sin Límite’ contó las medidas que tomó para no ser deportado cuando llegó a Europa, dado que, al tener un pasaporte de Colombia, las sospechas y preguntas son mayores

‘Influencer’ compartió consejos para pasar

Comenzará la audiencia de apelación por la condena a Álvaro Uribe: hoy se conocerá la decisión por segunda instancia por presunta manipulación de testigos

Los magistrados evalúan recursos de apelación en la audiencia de segunda instancia que podría confirmar o revocar la condena de 12 años contra el expresidente colombiano

Comenzará la audiencia de apelación

Cancillería confirmó que el Gobierno Petro y EE. UU. mantendrán reuniones para resolver la crisis diplomática: estos son los detalles de la reunión

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la reunión entre John McNamara, Daniel García-Peña y Gustavo Petro fue “larga, franca y constructiva”

Cancillería confirmó que el Gobierno

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Luis Díaz y los “Gigantes de Baviera” continúan su camino a conquistar la séptima copa de Europa, con su partido contra el equipo belga

Bayern Múnich vs. Brujas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Cuáles serían las posibles multas

Cuáles serían las posibles multas para Yina Calderón por su round fugaz con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’: “La pelea más corta de la vida”

Marcela Reyes se refirió a la relación de Yina Calderón con Andrea Valdiri y confesó que ha tratado de que se hablen

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Patty Grisales enfrenta a Valentina Taguado durante un reto: “Ya párala”

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′: “Gayina”

Deportes

Bayern Múnich vs. Brujas de

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Hora y dónde ver a los jugadores colombianos en la semana 3 de la ‘Champions League’: Real Madrid y Newcastle United, los rivales más destacados

El Bayern Múnich de Luis Díaz anunció la renovación de su director técnico Vincent Kompany

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking