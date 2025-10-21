⁠Aida Victoria Merlano estaría saliendo con un reconocido empresario paisa: las pruebas son virales en redes sociales

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Aida Victoria Merlano han cobrado fuerza en las últimas semanas, impulsadas por coincidencias en redes sociales y testimonios de seguidores que sugieren un posible vínculo con el empresario Felipe Zapata.

Mientras la influencer barranquillera mantiene la reserva sobre su situación amorosa, diversos portales de entretenimiento han difundido indicios que apuntan a una nueva relación tras su reciente separación de Juan David Tejada.

La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

La confirmación de la ruptura entre Merlano y Tejada se produjo tres días después del nacimiento de su hijo Emiliano.

Según declaraciones de la propia creadora de contenido, la decisión de separarse se tomó apenas tres días después del parto.

“Quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad”, expresó la influencer en sus redes sociales.

Con Emiliano próximo a cumplir tres meses, la atención mediática se ha desplazado hacia la supuesta relación entre Merlano y Zapata, empresario dedicado al sector automotor en Medellín.

De acuerdo con información difundida por diferentes cuentas de entretenimiento, los rumores comenzaron a circular desde septiembre, cuando páginas de chismes comenzaron a recibir la primicia sobre el presunto romance.

Historias de Instagram en las que se observa a la creadora de contenido en una habitación, muy similar a la de Zapata - crédito @rechismes/IG

Las sospechas se fundamentan principalmente en las historias de Instagram compartidas por ambos, donde se observa que han visitado lugares similares en fechas coincidentes.

Además, un video difundido por Zapata ha generado comentarios entre los usuarios, quienes aseguran identificar la risa de Merlano en el fondo, aunque esta interpretación no ha sido confirmada.

El portal de entretenimiento llamado Rechismes, también reportó haber recibido mensajes de personas que afirman haber visto a la pareja en diferentes ocasiones.

Mensaje en el que confirman que Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata estarían en Cancún - crédito @rechismes/IG

Entre los testimonios recogidos, destacan afirmaciones como: “Aida estuvo en una empresa en el Poblado (…) Visitando a un empresario muy conocido, tuvieron muestras de amor y demás, besos y abrazos en la boca como pareja (…) Felipe Zapata”, así como: “Ella va a realizar contenido el día miércoles o jueves, ese día más que probable que llegue allá. Y lo mismo, besos y eso normal como pareja. Pero si es 100 confirmado”.

Mientras que, otro mensaje sostiene: “Aida Victoria ya tiene nuevo novio, confirmado, está con él en Cancún en este momento”; sin embargo, tanto Merlano como Zapata han confirmado esa situación, por lo que se trataría de un rumor dada su situación sentimental en estos momentos.

La supuesta pareja estaría yendo juntos a entrenar en el gimnasio - crédito @rechismes/IG

La noche del lunes 20 de octubre, Merlano publicó una historia en Instagram desde un gimnasio que, según el medio, coincide con otra publicación realizada por Zapata con apenas tres horas de diferencia.

Estos detalles han alimentado la percepción de un vínculo sentimental, aunque ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas al respecto.

Cabe aclarar que, tras la separación, tanto Merlano como Tejada comunicaron a través de redes sociales que su decisión respondía al deseo de enfocarse en proyectos personales, sin ofrecer detalles sobre los motivos específicos de la ruptura.

A pesar de la distancia, ambos continúan participando activamente en la crianza de Emiliano.

Qué dijo Juan David Tejada sobre le final de la relación

La vida de Juan David Tedaja después de su separación de Aida Victoria Merlano - crédito @roxxy_clips1/TikTok

En una reciente entrevista con el periodista Jose Esteban Mora, Tejada señaló que la decisión de poner fin a la relación fue tomada de manera conjunta, sin episodios de infidelidad, y que el respeto mutuo ha sido la base para mantener una convivencia cordial, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hijo en común.

Jose Esteban Mora: ¿Pero hay tranquilidad cien por ciento?

Juan David Tejada: Tranquilos, totalmente.

Jose Esteban Mora: ¿No fue infidelidad?

Juan David Tejada: Nada de infidelidad, más bien no nos hemos portado.

Jose Esteban Mora: ¿Siempre así?

Juan David Tejada: Sí, me siento muy bien.