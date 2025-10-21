Abogados de las víctimas de Felipe Rocha piden indagar a supuestos captadores de dinero de pirámide: “No ha indemnizado, es una canallada”

Felipe Rocha fue condenado a seis años de cárcel - crédito Fiscalía General de la Nación/Imagen Ilustrativa Infobae

El caso de la llamada pirámide financiera que afectó a figuras del Jet-set bogotano, exreinas y empresarios, reveló nuevas aristas tras la aparición de documentos en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades.

Aunque Felipe Miguel Rocha Medina, conocido por su vínculo con la ganadería Achury Viejo, cumple una condena en la cárcel La Modelo y ha indemnizado parcialmente a sus clientes con bienes familiares, la investigación apunta a la existencia de otros implicados cuyas identidades han permanecido en la sombra.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El fallo judicial garantiza la reparación económica del 100% de los afectados por el esquema piramidal - crédito Fiscalía General de la Nación

Según información obtenida por El Tiempo, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Superintendencia de Sociedades disponen de datos que señalan a personas naturales distintas de Felipe Rocha, condenado a seis años y medio de prisión, como responsables de captar nuevos inversionistas para el negocio ganadero.

En los interrogatorios a Rocha, los investigadores han insistido en esclarecer el papel de estos intermediarios. Inicialmente, el condenado describió la operación como un acuerdo entre amigos, pero posteriormente detalló la estructura y los beneficios que obtenían los participantes.

En su declaración, el empresario condenado sostuvo: “Yo tenía unas 14 o 15 personas, eran mis amigos, (...) ellos, en los correos, ustedes se dan cuenta que comienzo a observar que me decían: ‘Mire gracias por el rendimiento, muy querido, buenísimo esto por favor hágale este giro a mi mamá, este movimiento’”. El testimonio continúa: “Hágalo a la cuenta de mamá, este a mi cuñado, este a mi hermana, esta hágala a mi papá’. Entonces, a mí una persona dentro de las 15, 16 o 17”.

Las víctimas, cuando fueron consultadas sobre su ingreso al negocio, afirmaron que lo hicieron por recomendación de terceros. Según relataron, la oferta de inversión llegó a través de correos electrónicos y que uno de los allegados más cercanos a Rocha se encargaba de difundir la propuesta. En este contexto, surgieron los nombres de los empresarios Juan Alberto González Misas, Pedro Miguel Dávila Pombo, Felipe Boshell Córdoba, Santiago Muñoz y Blanca Londoño.

Felipe Rocha es señalado de estafar a varias personas de la élite colombiana cono una pirámide ganadera - crédito Nacho Doce/Reuters

Carolina Arenas, abogada de Pedro Miguel Dávila Pombo, manifestó su escepticismo respecto a la posibilidad de que su cliente sea vinculado formalmente a la investigación.

“A Pedro Dávila, la Supersociedades ya lo reconoció como víctima y está en trámite la adjudicación de unos derechos fiduciarios por los daños que le causó el dinero que invirtió”, aseguró Arenas al medio citado.

Y añadió: “No nos han notificado de nada, tiene que tratarse de un intento de los abogados de Rocha por echarle la culpa a alguien más”.

En la misma línea, Jacques Simhon Rosenbaum, representante legal de 18 víctimas, entre ellas Santiago Muñoz y Felipe Boshell Córdoba, sostuvo: “la Supersociedades señaló, el 8 de agosto pasado, que no se encontró terceros intervinientes en la captación. Es una canallada querer vincular a personas que fueron víctimas del señor Rocha. Sus apoderados (Riveros Bazzani Abogados) ya habían presentado un memorial en ese sentido”.

El abogado también subrayó: “Los señores Boshell y Muñoz también fueron engañados por el señor Rocha. No sabían de su conducta. Nunca recibieron comisión por llegar a sus familiares a la inversión, no sabían que el negocio era falso y resultaron ser víctimas”.

A su vez, desmintió que Rocha haya indemnizado completamente a los afectados, como sostienen los abogados del condenado. “Lo que hizo fue pagar 18 mil millones de pesos de los 24 mil millones de pesos captados, sin intereses. Por eso, a nombre de 18 de sus víctimas, voy a promover un incidente de reparación integral ante jueces penales por una suma similar a la que ya pagó y se van a perseguir otros bienes. La plata se debe indexar a valores de hoy”, explicó el togado.

Jacques Simhon Rosenbaum desmintió que el condenado haya indemnizado completamente a los afectados, como sostiene su equipo defensor - crédito X

Por su parte, Blanca Londoño se identificó como víctima en el proceso. Su abogado, Juan Felipe Criollo, indicó que su clienta fue reconocida judicialmente como víctima y que la defensa de Rocha tuvo dos oportunidades procesales para oponerse y no lo hizo. “Esto es una bajeza, la están revictimizando. Si prospera esa solicitud voy a denunciarlos por fraude procesal. Yo ya presenté el incidente de reparación integral y eso es lo que quieren frenar”, afirmó Criollo.

Finalmente, Juan Alberto González Misas declaró a El Tiempo que no ha recibido ninguna notificación sobre una posible vinculación a la investigación por la pirámide. “Lo que sí puedo decir es que son acusaciones totalmente falsas. Miembros de mi familia y yo ya hemos sido reconocidos como víctimas de ese señor, igual que varios amigos”, sostuvo. Agregó: “Todavía no han pagado un peso por los daños causados”.