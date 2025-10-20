Siguen las reacciones luego de que Trump calificara a Petro de “líder del narcotráfico”: “Se le acabó el tiempo”

Tras Donald Trump llamar a Petro "líder del narcotráfico", una ola de críticas a favor y en contra han rodeado al presidente colombiano - crédito AmCham Colombia - REUTERS - Cancillería de Colombia

La decisión del presidente Donald Trump de cortar todos los recursos de Estados Unidos destinados a Colombia ha avivado la tensión diplomática que ya se venía presentando entre ambos países.

El mandatario estadounidense anunció la medida tras acusar al presidente colombiano, Gustavo Petro, de presuntamente apoyar el narcotráfico a través de su inacción en la lucha contra esta actividad.

Según lo declarado por Trump a través de la red Truth Social, el líder colombiano estaría permitiendo que el negocio ilícito crezca. “El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia”, escribió el presidente norteamericano.

La decisión de Estados Unidos inquietó a las autoridades militares y al Gobierno colombiano, pues el corte de fondos puede afectar la operatividad de las Fuerzas Armadas y la administración pública.

Trump manifestó que los pagos y subsidios hacia Colombia “ya no se realizarán” por considerar que solo financian actividades perjudiciales.

Donald Trump aseguró que cortará los recursos a Colombia para la lucha antidrogas - crédito Truth Social

Siguen los comentarios en Colombia por palabras de Donald Trump hacia Gustavo Petro

Tras lo anterior, la congresista Cathy Juvinao expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Donald Trump contra el jefe de Estado colombiano.

Según Juvinao, llamar a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” constituye un peligro y estigmatiza a un país que ha sido víctima del conflicto interno.

“Si bien las críticas y alertas en materia de paz y lucha contra el narcotráfico son legítimas, calificar al primer mandatario de ‘líder del narcotráfico’, ignorando los canales diplomáticos entre nuestros países, es peligroso y estigmatiza a todo un país que ha puesto los muertos y que ha sufrido y sigue sufriendo una clase política que se niega a regularizar y a cambiar un enfoque fallido”, señaló.

En su pronunciamiento, recordó que sostiene diferencias con la política de Paz Total, pero defendió la importancia del respeto diplomático.

Cathy Juvinao invitó a los oficiales diplomáticos a trabajar unidos "para restablecer unas relaciones basadas en el respeto" - crédito @CathyJuvinao

El exsenador Gustavo Bolívar defendió la gestión del presidente Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico, señalando que 2.800 toneladas de cocaína fueron incautadas en tres años, junto a 500 extradiciones y la destrucción de más de 3.000 laboratorios en el primer semestre de 2025.

Según Bolívar, estos datos muestran el compromiso de este gobierno contra el crimen organizado.

Afirmó que tildar a Petro de “narco” desconoce el esfuerzo y el costo en vidas humanas para las fuerzas armadas bajo su mando.

Gustavo Bolívar sacó pecho' ´por Petro tras palabras de Donald Trump contra el mandatario colombiano - crédito @GustavoBolivar

Con un extenso mensaje, Sergio Fajardo se pronunció sobre la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, llamando a detener la escalada de declaraciones y acciones que han agudizado las tensiones bilaterales.

En un mensaje divulgado en la red social X, solicitó que los intereses nacionales prevalezcan frente a los personales, políticos o ideológicos.

Fajardo advirtió que el futuro de millones de familias colombianas depende de una reacción mesurada ante los recientes acontecimientos y exhortó a rechazar salidas populistas o convocatorias masivas. “Es la hora del diálogo nacional, de buscar un gran consenso para enfrentar el desafío actual, lo que está en juego es Colombia: su presente y su futuro. Nadie tiene derecho a poner en juego los intereses nacionales ”, manifestó el líder político.

Sergio Fajardo se pronunció sobre la problemática entre Donald Trump y Gustavo Petro - @sergio_fajardo

El dirigente pidió al presidente Gustavo Petro que promueva la unidad y convoque a líderes de fuerzas políticas, sociales y económicas para definir una respuesta diplomática e institucional ante el complejo escenario internacional. Fajardo ofreció su respaldo a cualquier llamado para alcanzar un acuerdo que permita reconducir la situación.

Fajardo subrayó que la lucha contra el narcotráfico debe ser un objetivo común, liderado por el propio país y mediante acciones conjuntas. Concluyó señalando que el interés nacional es lo que debe unir a la sociedad colombiana.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro frente al narcotráfico.

En su cuenta en la red social X, afirmó que el mandatario debe mostrar resultados inmediatos en la lucha contra las drogas o enfrentará señalamientos de complicidad.

Paloma Valencia se despachó contra Petro por palabras de Donald Trump hacia el mandatario colombiano - crédito @PalomaValenciaL

Valencia aseguró que la administración actual muestra incapacidad ante el avance de grupos ilegales y atribuyó a la política de Paz Total un beneficio a los criminales.

También sostuvo que Petro ha entregado el control de territorios a los violentos y consolidado el negocio ilegal en el país, según sus declaraciones públicas.