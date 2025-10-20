Ciclista murió tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá

Los curiosos se acercaron a la escena y tomaron fotos y videos de lo ocurrido - crédito @PasaenBogota / X

Durante la tarde del domingo 19 de octubre de 2025, el tráfico en el norte de Bogotá se vio notablemente afectado tras un accidente en el que un ciclista perdió la vida al ser arrollado por un tren en las vías férreas de Cedritos, en la localidad de Usaquén, lo que retrasó la movilidad por horas.

El siniestro, que ocurrió alrededor de las 4:20 p. m. en la intersección de la Carrera Novena con Calle 151, movilizó a las autoridades de tránsito y al grupo de criminalística, que acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo ante la mirada de sorpresa de los transeúntes, que estaban impactados por el fatal desenlace.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima sería un hombre que se desplazaba en bicicleta y que, según las primeras indagaciones, trabajaba como domiciliario para la aplicación Didi. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su identidad, por lo que la comunidad está a la espera de un reporte oficial.

La magnitud del impacto provocó que el ciclista falleciera de manera instantánea en el sitio del choque.

Un hombre murió arrollado por un tren en el norte de Bogotá - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Las circunstancias exactas que llevaron a este fatal desenlace permanecen bajo investigación para confirmar si se trató de una imprudencia vial o de una caída accidental.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de Tránsito de Bogotá confirmaron el lamentable suceso mediante su cuenta de X: “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 9 con calle 151, entre tren y ciclista. Policía de Tránsito de Bogotá en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación, lo que puede generar congestión en la zona”, según la cuenta oficial de Bogotá Tránsito.

El despliegue de los equipos de tránsito y criminalística en el concurrido sector generó afectaciones en la movilidad, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Se espera que los resultados de la investigación permitan esclarecer cómo se produjo el accidente y las condiciones en las que el ciclista fue impactado por el tren.

Han ocurrido varios accidentes de este tipo en la ciudad, por lo que las autoridades piden precaución - crédito Colprensa

Otro accidente fatal

La movilidad en la Autopista al Llano se vio interrumpida durante la mañana del sábado 18 de octubre de 2025 tras un accidente que cobró la vida de un motociclista en la localidad de Usme. El siniestro vial, que involucró a una grúa que transportaba una camioneta tipo van y a un motociclista, ocurrió a las 6:10 a. m. en la Autopista al Llano con la Carrera 12, en sentido sur-norte.

De acuerdo con el reporte oficial del caso, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las causas precisas que originaron el choque.

Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales demuestran que el vehículo de carga implicado trasladaba una van, lo que podría dar indicios sobre las circunstancias del accidente.

La magnitud del hecho obligó al cierre temporal del corredor vial, afectando el tránsito en una de las vías más importantes de la ciudad. Para mitigar el impacto en la circulación, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, entre ellas la Calle 91 Sur hacia el occidente, la Avenida Caracas y la Avenida Boyacá en el sector de Yomasa.

Hay alerta por la cantidad de accidentes que involucran motociclistas - crédito Colprensa

El grupo de criminalística concluyó las labores de investigación en el sitio a las 8:04 a. m., lo que permitió la reapertura de la vía tras casi dos horas de cierre. La Secretaría de Movilidad de Bogotá expresó su pesar por el accidente y extendió un mensaje de solidaridad a los familiares de la persona fallecida.