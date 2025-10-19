Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

La famosa actriz contó que una persona cercana se involucró en su relación - crédito Tatiana Rentería / Instagram

La actriz Tatiana Rentería habló de su vida sentimental revelando detalles poco conocidos de su relación con Diego Trujillo, que estuvo marcada por la traición. Aunque después de sufrir mucho, logró continuar con resiliencia y priorizar su bienestar.

En una reciente entrevista con La Red, la actriz compartió por primera vez información sobre la infidelidad que ocasionó el final de su relación con Diego Trujillo, una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana durante la primera década de los 2000.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La famosa actriz relató que la ruptura se llevó a cabo después de descubrir que la persona involucrada era alguien muy cercana a la pareja, lo que incrementó el dolor de la separación.

La actriz colombiana abrió su corazón en una entrevista y contó cómo la infidelidad de una persona cercana cambió para siempre su historia con Diego Trujillo - crédito Instagram

Cabe mencionar que la relación entre Tatiana Rentería y Diego Trujillo comenzó en 2004 y, aunque nunca formalizaron su unión mediante matrimonio civil o religioso, realizaron un ritual simbólico que, según la actriz, selló su compromiso.

De esa unión nació Simón Trujillo, que actualmente tiene 20 años y es conocido por su faceta como cantante y creador de contenido en las redes sociales, en las que es conocido como Sai. El joven ha sido protagonista de diversas polémicas relacionadas con su música y su vida sentimental, pues es recordado por su relación con la mexicana Yeri Mua.

Ruptura de Tatiana Rentería y Diego Trujillo

El quiebre de la pareja se produjo seis años después del inicio de la relación. Tatiana Rentería explicó a La Red que la presencia de una tercera persona, que además continuó trabajando con Trujillo tras la separación, hizo imposible cualquier intento de reconciliación inmediata.

“Decidí separarme porque no me lo esperaba, era alguien muy cercano a nosotros”, afirmó la actriz, que también confesó que, durante el año posterior a la ruptura, vivió una etapa de profunda crisis personal: “Fue un año en el que yo no fui yo”, recordó en la misma entrevista.

Simón Trujillo, hijo de Diego Trujillo y Tatiana Rentería, comparte emotivos momentos con sus padres - crédito @diegotrujillo/Instagram

Cinco años después de la ruptura, los actores decidieron intentar una reconciliación, pero esa experiencia solo les confirmó que su vínculo debía transformarse en una amistad por el bien de cada uno de ellos. En 2016, tomaron la decisión definitiva de mantener una relación basada en el afecto y el apoyo mutuo, dejando atrás cualquier expectativa romántica.

A pesar de la separación, la cercanía entre Rentería y Trujillo se mantiene intacta, por lo que comparten espacios a menudo, junto a su hijo Sai.

El joven publica momentos mostrando la complicidad con sus padres y dejando claro que el talento y la unión familiar siguen presentes - crédito @diegotrujillo/Instagram

La vida sentimental de Tatiana Rentería experimentó un nuevo giro cuando conoció a un hombre que le devolvió la fe en el amor. Sin embargo, la actriz descubrió más tarde que este hombre mantenía relaciones paralelas con otras tres mujeres.

Esta experiencia reforzó en Rentería la importancia de la estabilidad emocional para avanzar en cualquier vínculo, así que trabajó mucho en sí misma para evitar repetir patrones. Actualmente, la actriz afirmó estar en una relación estable, aunque prefiere mantenerla alejada del escrutinio público para preservar la tranquilidad que tanto le costó recuperar.

El hijo de Diego Trujillo y Tatiana Rentería es cantante

Simón Trujillo, conocido como Sai, sigue consolidando su presencia en las redes sociales, en las que se ha destacado porque suele involucrar a sus padres en su carrera artística, pues es habitual que les pida reaccionar a las letras de sus canciones y que comparta con sus seguidores el apoyo que recibe de ellos, mostrando así la solidez del lazo familiar a pesar de las dificultades del pasado.

Sin embargo, el joven ha sido fuertemente criticado por las letras de sus canciones en las que habla de la calle, pese a que es consolidado por sus seguidores como “privilegiado”.