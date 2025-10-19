Tame Impala, Silvana Estrada, Maluma, Silvestre Dangond y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Tame Impala lanzó su quinto larga duración 'Deadbeat', el primer en cinco años - crédito @tameimpala/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

El Charrito Negro vuelve con “Entre que sí y que no”: un himno bailable para despedir el año

El legendario artista de la música popular colombiana regresa con un nuevo sencillo que formará parte de su próximo álbum de estudio. Con una fusión festiva de cumbia, merengue y popular, evoca el espíritu alegre y nostálgico de las fiestas decembrinas que tanto conectan con el pueblo colombiano.

Elniko Arias presenta “La Paz Del Muerto” junto a Ery

El paisa vuelve a la carga con un nuevo estreno, acompañado del cantante puertorriqueño, fusionando afrobeat, reguetón y folclor colombiano, creando una atmósfera que vibra entre lo ancestral y lo contemporáneo.

La percusión menor, los golpes clásicos del reguetón y los sonidos ambientales construyen un viaje sonoro envolvente, mientras la gaita y los cantos ancestrales de las tribus colombianas aportan una energía espiritual y de raíz, reafirmando el orgullo del artista por la diversidad cultural del país.

Paola Jara y Kelly Cárdenas se juntaron en “Pidiendo cacao”

Dos generaciones de la música popular se unen en este corrido popular movido y directo que retrata al hombre que regresa arrepentido cuando ya nadie lo espera, mezclando despecho y picardía.

Silvestre Dangond y Sebastián Yatra se unieron en “Una vaina bien”

Fusionando vallenato y pop, ambos artistas presentan una historia romántica contada con una letra sencilla pero emotiva.

“Me encantó poder compartir esta canción con Sebas. Desde que la escuchamos por primera vez, sentimos que tenía algo muy especial. Su energía, su voz y su forma de interpretar le dieron un toque diferente, muy fresco, y juntos logramos algo que me hace sentir feliz y orgulloso: una canción para celebrar el amor con alegría”, expresó Silvestre en un comunicado de prensa.

Nacho Acero sumó a Fruko en su versión de “Cachondea”

El cantante paisa presenta su más reciente lanzamiento original de Joe De Cub e inmortalizado por Fruko y sus Tesos en los 90. Tras más de 15 años de trayectoria dedicados a la salsa romántica, el artista decide abrir un nuevo capítulo, apostándole a la salsa bailable, rumbera y timbalera, reafirmando su compromiso con la evolución y permanencia del género.

“Después de tantos años de recorrer la salsa romántica, sentí la necesidad de cantar desde la otra esquina, de mostrar que la salsa también me corre por la sangre en su forma más rumbera, alegre y bailable. Con Cachondea quiero invitar a la gente a disfrutar, a bailar y a celebrar la vida con salsa”, afirmó Nacho en un comunicado de prensa.

Maluma y Maisak unen fuerzas en “Un Polvito +”

El ídolo global de la música latina une fuerzas con uno de los talentos emergentes de su sello discográfico, para esta colaboración, que a través de su letra cuenta la historia de una pareja aparentemente tóxica que acaba de terminar, narrada desde la vulnerabilidad y la intensidad de un amor que se resiste a desaparecer.

El video que acompaña la canción fue grabado en 903, la discoteca de Maluma en Medellín.

Alkilados y Santa RM unen fuerzas en “Ojalá”

Los artistas lanzan un sencillo que acompaña a todos los que han sufrido por amor, motivándolos a aceptar que todo acabó y dar ese adiós definitivo. Fue compuesta por Christian Jesús Morales (Santa RM) y Juanito (vocalista de Alkilados), con la producción de AlkaProduce. El resultado es una fusión única que combina el rap característico de Santa RM con los ritmos reggae y el sonido de ukelele que distinguen a Alkilados.

Jay Torres presenta su nuevo sencillo “Una Así”

El cantante puertorriqueño presenta un tema en el que describe la búsqueda de una mujer especial, y en la que fusiona reguetón y house.

Silvana Estrada estrena su larga duración ‘Vendrán suaves lluvias’

Con la herida del asesinato de su mejor amigo, el fantasma imaginario de Bob Dylan y una guitarra -como la de su padre lutier- bajo el brazo, la cantautora mexicana y referente de la música latinoamericana, se aventuró a producir su segundo álbum.

“A mí me costó muchísimo compaginar mi amor por la vida con la muerte de una de las personas que más amé”, asegura la cantante sobre ese proceso en el que Vendrán suaves lluvias pasó de ser un lienzo en blanco a un refugio. Un espacio donde podía ser una mujer “enojada, iracunda y furiosa”, más allá del retrato “romantizado de la mujer triste”.

Carlos Rivera presenta “Almas” , un homenaje eterno al amor que nunca muere

una de las canciones más íntimas y conmovedoras de su carrera. Escrita junto a José Luis Roma, esta pieza nace tras la partida de su padre y se convierte en un canto profundo al amor que permanece más allá de la vida.

“Escribí Almas después de despedir a mi papá. Es una canción que me dolió escribir, pero también me sanó. Es para todos los que han amado tanto, que saben que el amor verdadero no termina con el adiós”, comentó el cantante en un comunicado de prensa.

Óscar Ortiz presenta “Last Kiss”

El cantautor mexicano presenta la contraparte de su anterior sencillo First Love, mostrando la otra cara del amor: la despedida. En esta nueva entrega, transmite la intensidad de un final que, aunque marcado por la distancia, conserva la fuerza de los sentimientos.

Turf y Yami Safdie presentan el videoclip oficial de “Malas Decisiones”

La agrupación argentina continúa su saga audiovisual con el estreno del último episodio, una colaboración especial que, como las anteriores viene acompañada de su respectivo videoclip y entrevista.

Tame Impala publicó su esperado LP ‘Deadbeat’

El quinto álbum del grupo de Kevin Parker (y el primero en cinco años desde The Slow Rush) es uno que ve al cantante, productor y multiinstrumentista australiano poner en común su atención al detalle con un repertorio de temas que oscila entre lo bailable, lo atmosférico y lo melódico, desde una perspectiva menos pulida que en su anterior álbum. No es el tipo de trabajo que capta la atención a la primera, pero es uno que en vivo parece tener potencial de dar más de una sorpresa al público.

Bob Moses presentó su nuevo larga duración ‘Blink’

Desplegando una sólida combinación de melodías envolventes y ritmos discotequeros, el dúo canadiense publicó su cuarto larga duración concebido a distancia, pues mientras Tom Howie vivía en Los Ángeles, Jimmy Vallance lo hacía en Nueva York.

Intercambiaron demos a través de Dropbox y Discord, desarrollaron ideas a partir de riffs de teclado y loops de batería, antes de reunirse de manera presencial y terminar de moldear estas pistas, que oscilan entre la sofisticación de Waiting On The World y Better Broken, himnos melódicos en la línea de Last Forever, y momentos de puro baile como la pista que da nombre al disco.

David Guetta se junta con Teddy Swims y Tones And I en “Gone Gone Gone”

Poco antes de su paso por el Coliseo Medplus, el DJ francés publicó su más reciente colaboración con dos figuras en ascenso del pop angloparlante, en la que hacen un tributo particular al soul con ritmos propios de Guetta y vibras gospel, a las que se suman tambores arrastrados, vientos y cuerdas dominantes.