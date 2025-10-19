Resultados Lotería del Cauca 18 de octubre: número ganador del premio mayor de $8.000 millones

Lotería de Cauca (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Cauca publicó la lista de resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este sábado 11 de octubre de 2025.

Esta lotería entrega un premio mayor de $8.000 millones y más de 30 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025.

Sorteo: 2581

Premio mayor de $8.000 millones:

4 2 5 3 Serie 141

Seco de $300 millones:

2 9 0 4 Serie 021

Seco de $200 millones:

3 8 3 9 Serie 006

Seco de $100 millones:

5 3 9 4 Serie 021

0 8 0 9 Serie 190

Seco de $50 millones:

9 8 9 8 Serie 150

0 9 1 3 Serie 198

8 9 8 9 Serie 284

Seco de $10 millones:

9 4 4 9 Serie 179

9 0 2 8 Serie 174

5 6 4 8 Serie 199

7 2 6 8 Serie 060

3 7 5 1 Serie 176

2 9 9 2 Serie 179

4 1 4 9 Serie 107

7 2 6 4 Serie 259

6 7 4 7 Serie 140

3 3 1 8 Serie 089

4 6 9 7 Serie 263

2 7 0 3 Serie 058

9 4 2 9 Serie 005

0 2 0 5 Serie 174

4 2 1 1 Serie 151

6 3 8 3 Serie 003

6 5 9 7 Serie 074

9 5 0 8 Serie 117

0 8 8 7 Serie 166

7 9 9 7 Serie 266

0 8 7 5 Serie 220

1 8 5 8 Serie 222

0 5 5 9 Serie 267

1 4 6 6 Serie 105

1 3 5 8 Serie 182

7 6 9 5 Serie 248

4 3 6 5 Serie 064

4 4 6 2 Serie 058

2 9 6 7 Serie 125

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.

Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.

En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8 mil millones de pesos.

Un premio de 300 millones de pesos.

Un premio de 200 millones de pesos.

Dos premios de 100 millones de pesos.

Tres premios de 50 millones de pesos.

29 premios de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.