Petro se molestó por la no ejecución de proyecto de agua potable en Córdoba: “Conmigo hay un problema cuando se hacen compromisos”

El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que el proyecto no se ejecute - crédito Sergio Reyes/La Nacion/AP

El presidente Gustavo Petro dejó en evidencia su molestia por la no ejecución de un importante proyecto social en Córdoba. Así lo expresó durante la inauguración del Centro Integrado de Servicios (CIS) en Montería, Córdoba, el 18 de octubre de 2025.

El proyecto de inversión en cuestión está relacionado con el suministro de agua potable por medio de un acueducto regional. Al parecer, desde el inicio de su administración dio instrucciones para que se llevara a cabo, pero hasta el momento no hay resultados y no hay claridad sobre si será desarrollado o no.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Quise que se pudiera llevar el agua potable a Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro, Sahagún, llevo tres años y ya me acaban de decir que está como en veremos. No puede ser, compañera, me das un informe, pero eso no puede ser”, dijo el primer mandatario en el evento.

El primer mandatario aseguró que lleva tres años en el Gobierno y que hasta ahora el proyecto de agua potable para ciertas zonas de Córdoba no se ha ejecutado - crédito EFE

Aseguró que, quizás, la falta de trabajo alrededor del proyecto se debe a que le queda poco tiempo para ejercer la Presidencia –que culmina en agosto de 2026–: “A ver si este ya se va, y entonces hacemos lo que siempre de hace. No, yo quiero que el agua potable llegue a Cereté, a San Carlos, a Ciénaga de Oro y a Sahagún”, indicó.

De acuerdo con su explicación, las instrucciones que dio en su momento sobre el proyecto deben ponerse en marcha, puesto que el Gobierno nacional hizo entrega de los recursos requeridos para ello. “La plata la pusimos”, señaló. Aclaró, incluso, que, en caso de ser necesario, la administración nacional entregaría más dinero, siempre y cuando realmente se requiera de un monto adicional para cumplirle a la población.

Advirtió que el incumplimiento de las obligaciones tiene consecuencias, aunque no ahondó en qué tipo de acciones podría tomar al respecto.

El presidente Petro aseguró que el proyecto ya cuenta con los recursos para su ejecución - crédito Banco de la República

“Hicieron un compromiso conmigo y conmigo hay un problema cuando se hacen compromisos, alcalde, y es que nosotros cumplimos la palabra (…). Si se me cumple, actuamos, en el tiempo que toca, no que sea después, aunque creo que tendremos un después”, explicó.

Así las cosas, ordenó que se le allegue un informe completo y detallado de lo que está pasando con el proyecto, en el que está involucrado el Gestor de proyectos en acueducto y saneamiento básico para Córdoba, Aguas de Córdoba SA. E.S.P., según indicó el presidente en su intervención.

Insistió en que no permitirá que la iniciativa se ejecute como corresponde: “No nos vamos sin que eso se haga una realidad”, precisó.

El proyecto está relacionado con el suministro de agua potable por medio de un acueducto regional - crédito Eaab

A través de su cuenta de X, el primer mandatario se refirió al tema, informando que el estancamiento del proyecto se debe a que los recursos que se entregaron para su desarrollo no se han ejecutado. Por tanto, la licitación pública que se llevó a cabo para la adjudicación del contrato estaría en riesgo.

Atribuyó la situación a un supuesto “odio” hacia él como mandatario por parte de la élite de Montería.

“Es increíble que la nación tenga los recursos para el agua potable de Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y Sahagún en Córdoba, se les adjudica al proyecto y el departamento no se mueva para ejecutar los recursos y deja morir la licitación. El odio a Petro de la élite monteriana no debe dejar sin agua al pueblo. Alerta”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro criticó la no ejecución de un proyecto de agua potable en Córdoba - crédito @petrogustavo/X

El concejal de Bogotá Papo Amín respondió a los señalamientos del presidente en X, asegurando que las diversas situaciones que se presentan en el país o responden a un “odio” hacia él.

“¿El odio a Petro de la élite monteriana? ¿De qué está hablando Presidente @petrogustavo? Las cosas que pasan en el país no son por un odio INEXISTENTE", explicó.

El concejal Papo Amín rechazó declaraciones del presidente Petro sobre un odio hacia él proveniente de la élite de Montería - crédito @papoaminCD/X