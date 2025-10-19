EN VIVO| Crisis entre Colombia y Estados Unidos se agudiza: Gustavo Petro respondió a Trump por acusarlo de ser “líder del narcotráfico”

Hay fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos, después de que el magnate republicano Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” en Colombia, razón por el cual suspendió todos los apoyos económicos al país.
La precandidata presidencial Vicky Dávila insistió en que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sí ha colaborado con el narcotráfico, en medio de las recientes decisiones de Estados Unidos contra el país.
Según indicó la también periodista, el jefe de Estado ha favorecido a las economías ilegales y a sus representantes a través de la política de paz total que, entre otras, ha otorgado el rol de negociadores a varios jefes de grupos armados y vinculados al narcotráfico.
“Petro, como mínimo es COMPLICIDAD, dar libertad e impunidad a los narcos, dejar que Colombia se inunde con más de 300 mil hectáreas de coca y que vuelva a ser el primer productor de cocaína en el mundo, y que los criminales se apoderen del territorio. Este Gobierno corrupto ha favorecido decididamente a los narcos”, escribió la precandidata.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser el “jefe del narcotráfico” y anunció la suspensión de cualquier tipo de ayuda económica o subsidios enviados desde Washington a Colombia. Esta declaración profundizó las ya existentes tensiones diplomáticas con Bogotá, incorporando un nuevo capítulo a los desacuerdos entre ambos gobiernos tras el regreso de Trump al poder.
A través de su cuenta de X, Petro respondió a la precandidata presidencial Vicky Dávila que lo acusó de darle libertades a los capos colombianos para operar en el país. “Es cierto que Petro ha permitido el avance del narcotráfico en Colombia. Y les ha dado beneficios permanentes de libertad e impunidad, entre otros a estos criminales. Es obvio que ya Trump y el mundo lo saben“, señaló la también periodista.
Por su parte, el mandatario colombiano aseguró que, contrario a la percepción de la precandidata, su actuar se enfoca en defender el proceso de paz y acabar con el conflicto armado del país.
“Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante“, escribió el presidente.
