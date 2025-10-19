Colombia

EN VIVO| Crisis entre Colombia y Estados Unidos se agudiza: Gustavo Petro respondió a Trump por acusarlo de ser “líder del narcotráfico”

La decisión del presidente Donald Trump de cortar los recursos destinados a Colombia y acusar al mandatario colombiano de no actuar frente a la producción y exportación de drogas dejó fuertes reacciones en ambos países

Jhoan Pardo

Jhoan Pardo

El presidente Donald Trump anunció
El presidente Donald Trump anunció el fin de los apoyos económicos de Washington a Colombia - crédito EFE/Presidencia

Hay fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos, después de que el magnate republicano Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” en Colombia, razón por el cual suspendió todos los apoyos económicos al país.

En pocas líneas:

15:21 hsHoy

Luego de calificación de “líder de narcotráfico” a Gustavo Petro, la Procuraduría y Defensoría del Pueblo piden pruebas a Donald Trump, presidente de EE.  UU.

El presidente de Estados Unidos responsabilizó al mandatario colombiano de impulsar el tráfico de drogas y advirtió sobre consecuencias si no se cierran los campos de producción

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

El procurador general de la
El procurador general de la Nación y la defensora del Pueblo piden verificación al presidente de Estados Unidos tras la acusación en contra de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa/EFE/Mauricio Dueñas

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia se intensificaron luego de que el presidente Donald Trump compartiera en la mañana del domingo 19 de octubre fuertes acusaciones contra su homólogo Gustavo Petro a través de su cuenta de Truth Social.

15:08 hsHoy

Vicky Dávila respondió al presidente Petro

La precandidata presidencial Vicky Dávila insistió en que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sí ha colaborado con el narcotráfico, en medio de las recientes decisiones de Estados Unidos contra el país.

Según indicó la también periodista, el jefe de Estado ha favorecido a las economías ilegales y a sus representantes a través de la política de paz total que, entre otras, ha otorgado el rol de negociadores a varios jefes de grupos armados y vinculados al narcotráfico.

“Petro, como mínimo es COMPLICIDAD, dar libertad e impunidad a los narcos, dejar que Colombia se inunde con más de 300 mil hectáreas de coca y que vuelva a ser el primer productor de cocaína en el mundo, y que los criminales se apoderen del territorio. Este Gobierno corrupto ha favorecido decididamente a los narcos”, escribió la precandidata.

La precandidata presidencial aseguró que
La precandidata presidencial aseguró que el Gobierno nacional ha permitido la impunidad de los jefes del narcotráfico en Colombia - crédito red social X
15:02 hsHoy

Sectores cercanos al Gobierno reaccionaron a la arremetida de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Exigimos respeto por el presidente”

Políticos cercanos al Ejecutivo rechazaron los señalamientos de Donald Trump, defendieron la gestión antidrogas de Gustavo Petro y pidieron una respuesta internacional ante la suspensión de ayudas y el deterioro de la relación bilateral

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

Congresistas del Pacto Histórico calificaron
Congresistas del Pacto Histórico calificaron de amenazas las declaraciones de Donald Trump, llamaron a la unidad nacional y exigieron acciones diplomáticas para proteger la soberanía y la dignidad de Colombia - crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser el “jefe del narcotráfico” y anunció la suspensión de cualquier tipo de ayuda económica o subsidios enviados desde Washington a Colombia. Esta declaración profundizó las ya existentes tensiones diplomáticas con Bogotá, incorporando un nuevo capítulo a los desacuerdos entre ambos gobiernos tras el regreso de Trump al poder.

14:49 hsHoy

Gustavo Petro lanza se defiende ante críticas de precandidata Vicky Dávila

Las duras críticas contra el presidente de Colombia por la reciente decisión de Estados Unidos de suspender los apoyos económicos no han pasado desapercibidas para el mandatario.

A través de su cuenta de X, Petro respondió a la precandidata presidencial Vicky Dávila que lo acusó de darle libertades a los capos colombianos para operar en el país. “Es cierto que Petro ha permitido el avance del narcotráfico en Colombia. Y les ha dado beneficios permanentes de libertad e impunidad, entre otros a estos criminales. Es obvio que ya Trump y el mundo lo saben“, señaló la también periodista.

Por su parte, el mandatario colombiano aseguró que, contrario a la percepción de la precandidata, su actuar se enfoca en defender el proceso de paz y acabar con el conflicto armado del país.

“Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante“, escribió el presidente.

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila - crédito red social X
14:46 hsHoy

Gustavo Petro respondió a Donald Trump tras la suspensión de los subsidios al país y la acusación de ser “un líder del narcotráfico”

El presidente colombiano aseguró desde su cuenta de X que su homólogo estadounidense está siendo “engañado” por sus asesores y logias

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

El presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que este anunciara la suspensión de todos los recursos destinados al país para la lucha contra las drogas, al señalar un presunto apoyo de Gustavo Petro al narcotráfico.

14:45 hsHoy

Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” en Colombia: cortó todos los subsidios al país

El presidente estadounidense aseguró que su homólogo colombiano no ha actuado de forma contundente frente a la creciente producción y exportación de cocaína y lo señaló de estafar a Estados Unidos

Jhoan Pardo

Jhoan Pardo

El presidente norteamericano ordenó parar
El presidente norteamericano ordenó parar todos los subsidios de Estados Unidos a Colombia - crédito @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

Crece la tensión entre Estados Unidos y Colombia después de que el presidente Donald Trump decidiera cortar todos los recursos destinados al país por, según expresó, detectar un presunto apoyo de Gustavo Petro al narcotráfico.

