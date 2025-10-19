En una carta abierta, David Luna pidió a Gustavo Petro tomar partido con Venezuela tras suspensión de ayuda de EE. UU. a Colombia

David Luna envió carta abierta al presidente Gustavo Petro tras la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos - crédito prensa David Luna

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos se intensificaron tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que anunció la suspensión de la ayuda a Colombia en la lucha contra las drogas y acusó al mandatario Gustavo Petro de ser el “líder del narcotráfico”.

En este contexto, el precandidato presidencial David Luna envió una carta abierta al presidente Petro, exigiendo que defina una postura clara frente al régimen de Nicolás Maduro y el narcotráfico, y advirtiendo sobre las consecuencias de mantener una política ambigua en estos temas.

El origen de la crisis se remonta a las acusaciones de Trump, que pusieron en entredicho la relación bilateral y generaron un debate nacional sobre la dirección de la política exterior y de seguridad del Gobierno colombiano.

Donald Trump lanzó duras acusaciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Juan Cano/Presidencia/Alex Brandon/AP

Luna calificó la situación como una de las crisis diplomáticas más graves de los últimos años e instó a que la respuesta del Ejecutivo no se limite a la diplomacia, sino que se traduzca en acciones concretas que demuestren el compromiso del país en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional.

Exigencias de David Luna a Gustavo Petro

En su misiva, Luna planteó cinco exigencias principales al presidente Petro. En primer lugar, solicitó romper cualquier vínculo de amiguismo con Nicolás Maduro y rechazar de manera categórica lo que denominó una “narcodictadura”, así como el desconocimiento de los resultados electorales en Venezuela.

En segundo lugar, pidió que el Estado persiga con toda su capacidad a los cárteles del narcotráfico, en vez de protegerlos mediante procesos de paz que, según él, resultan ser falsos y solo benefician a los criminales.

La tercera exigencia consistió en suspender los diálogos con estructuras mafiosas responsables de violencia y extorsión, y extraditar a los líderes de estos grupos cuyas solicitudes, afirmó, han sido suspendidas por el actual gobierno.

David Luna planteó cinco exigencias principales al presidente Gustavo Petro tras declaraciones de Donald Trump - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El cuarto punto de la carta se centró en la necesidad de reactivar la cooperación militar con Estados Unidos y otros países con presencia en el Caribe y el Pacífico, así como en el espacio aéreo colombiano, con el objetivo de fortalecer el bloqueo al tráfico de cocaína que parte desde Colombia.

Finalmente, Luna instó a restablecer la colaboración en la lucha contra el lavado de activos y la financiación internacional del terrorismo, mediante mecanismos como la reactivación del grupo de Egmont y la cooperación con el Departamento del Tesoro estadounidense, para proteger el sistema financiero nacional y evitar un posible bloqueo económico.

Argumentos y advertencias de Luna

A lo largo de la carta, Luna argumentó que legitimar a Maduro debilita la voz democrática de Colombia y envía un mensaje erróneo a la región y al mundo.

Sostuvo que ningún país ha logrado derrotar al narcotráfico liberando criminales y advirtió que Colombia no puede convertirse en refugio de capos ni de sus fortunas ilegales.

“La paz no se construye premiando al crimen. La historia juzgará a quienes prefirieron el silencio frente al narcotráfico y las dictaduras”, afirmó el precandidato, subrayando que la verdadera paz solo es posible con instituciones sólidas y una justicia fortalecida.

Luna también enfatizó la importancia de resultados tangibles y verificables, como la reducción de cultivos ilícitos, operaciones sostenidas contra el tráfico de drogas y extradiciones que envíen un mensaje claro al crimen organizado.

Recordó que el deber constitucional del presidente es defender la soberanía y los intereses nacionales, así como preservar la alianza histórica con Estados Unidos y otros aliados internacionales.

Llamado a la sociedad civil y cierre

En la parte final de su carta, Luna extendió su llamado más allá del gobierno, invitando a gremios, sociedad civil, empresariado, academia y oposición a respaldar una postura firme y responsable ante la coyuntura.

Carta de David Luna al presidente Gustavo Petro - crédito prensa David Luna

“Este no es un llamado de oposición, sino de nación”, expresó, apelando a la unidad para recuperar la estabilidad de las relaciones internacionales y proteger la credibilidad del país.

El mensaje de Luna concluyó con una advertencia sobre la responsabilidad histórica de las decisiones actuales, al señalar que la indulgencia frente al narcotráfico y la complacencia con regímenes autoritarios marcarán el rumbo de la memoria colectiva de Colombia.