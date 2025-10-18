Colombia

Rtvc afirmó que una de las narcolanchas bombardeadas por EE. UU. sería colombiana

Según canal nacional, Estados Unidos habría actuado en aguas colombianas y un pescador está desaparecido, su familia pide explicaciones

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en aguas del Caribe por su vinculación con el narcotráfico - crédito captura de video

El Sistema de Medios Públicos de Colombia Rtvc, un canal del Gobierno nacional, informó que una de las lanchas que fue bombardeada por Estados Unidos el 15 de septiembre de 2025 sería colombiana. De acuerdo con el informativo, que tuvo acceso a la información, este fue el segundo operativo llevado a cabo por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe.

Al parecer, a bordo de la embarcación había por lo menos un ciudadano colombiano. Se trata de Alejandro Carranza, pescador de 40 años. Audenis Manjarrés, familiar del ciudadano, confirmó al informativo que el hombre que murió en el ataque trabajaba pescador.

De acuerdo con la familiar, Carranza salió a pescar, partiendo del sector de La Guajira. Los allegados presumen que el bombardeo habría tenido lugar en aguas colombianas y no internacionales.

En su momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que en la embarcación estaban transportando “bolsas grandes de cocaína” y que tenían pruebas de ello.

“Sí, tenías pruebas, lo único que tienen que hacer es mirar la carga que se ha salpicado alrededor del océano. Bolsas grandes de cocaína y fentanilo por todas partes”, dijo el mandatario norteamericano.

En desarrollo...

