Se registró ataque con explosivos en la estación de Policía de El Bordo, Cauca: esto se sabe

La situación de orden público en Colombia sigue generando afectaciones e incrementando la inseguridad para la población civil y la fuerza pública. Un nuevo ataque terrorista se registró en el municipio El Bordo, Cauca, según reportó La FM.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, atacaron la estación de Policía del municipio con varios explosivos que fueron lanzados desde drones. Se trata de una técnica de ataque que se ha vuelto común entre los grupos armados que operan en el país, y que han sido utilizada para atentar contra los uniformados y la ciudadanía.

El informativo indicó que, por el momento, no se han reportado heridos de la población civil o de la fuerza pública.

Un hecho similar se presentó en el sector conocido como El Limón, en los límites entre las subregiones del Nordeste y el Norte del departamento de Antioquia. El 4 de octubre de 2025, la estación de Policía Porce III fue blanco de ataques armados que se prolongaron durante 15 minutos, aproximadamente.

De acuerdo con el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, los uniformados que estaban dentro de la estación fueron víctimas de un hostigamiento continuo, perpetrado con fusiles y tatucos.

