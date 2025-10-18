Colombia

Se registró ataque con explosivos en la estación de Policía de El Bordo, Cauca: esto se sabe

El acto terrorista fue perpetrado con drones, desde donde fueron lanzados los artefactos explosivos

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Al parecer, ningún miembro de
Al parecer, ningún miembro de la Policía resultó herido en el ataque - crédito Colprensa

La situación de orden público en Colombia sigue generando afectaciones e incrementando la inseguridad para la población civil y la fuerza pública. Un nuevo ataque terrorista se registró en el municipio El Bordo, Cauca, según reportó La FM.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, atacaron la estación de Policía del municipio con varios explosivos que fueron lanzados desde drones. Se trata de una técnica de ataque que se ha vuelto común entre los grupos armados que operan en el país, y que han sido utilizada para atentar contra los uniformados y la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El informativo indicó que, por el momento, no se han reportado heridos de la población civil o de la fuerza pública.

Un hecho similar se presentó en el sector conocido como El Limón, en los límites entre las subregiones del Nordeste y el Norte del departamento de Antioquia. El 4 de octubre de 2025, la estación de Policía Porce III fue blanco de ataques armados que se prolongaron durante 15 minutos, aproximadamente.

De acuerdo con el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, los uniformados que estaban dentro de la estación fueron víctimas de un hostigamiento continuo, perpetrado con fusiles y tatucos.

En desarrollo...

Temas Relacionados

AtaqueEstación de PolicíaExplosivosEl Bordo, CaucaPolicía NacionalGrupos armadosColombia-Noticias

Más Noticias

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Exfuncionaria alerta que la CUN,

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: empate sin goles en Argentina

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas del certamen en Buenos Aires

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Presidente Trump anunció que sobrevivientes del bombardeo de narcosubmarino serán repatriados a Colombia y Ecuador

Tras el ataque a una nave, presuntamente cargada de drogas, dos implicados serán enviados a sus países de origen para enfrentar cargos, mientras se intensifican las acciones contra el narcotráfico en la región

Presidente Trump anunció que sobrevivientes

Colombia superó a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

Un gol tempranero de Óscar Perea le bastó a la Tricolor para vencer a los galos en el estadio Nacional de Santiago de Chile

Colombia superó a Francia y

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

La velada promete ser una de las más importantes del streaming de creadores de contenido en 2025, con combates largamente esperados y artistas invitados

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de medio alternativo amenazado

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Así despidió Carlos Vives al

Así despidió Carlos Vives al actor Gustavo Angarita y otro actor con el que también trabajó en televisión

Ornella Sierra reveló detalles de su relación con Farid y entre lágrimas recordó lo que vivió cuando el hombre la expuso

Presentadora de Univisión habló sobre la pasarela de Valentina Castro en el show de Victoria’s Secret y confundió su tierra natal

La Jesuu y Juliana Calderón protagonizan nuevo entrenamiento horas antes del inicio de ‘Stream Fighters’: “Un olor espantoso”

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje para despedir a Gustavo Angarita: “Hasta que nos volvamos a ver”

Deportes

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: empate sin goles en Argentina

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

Colombia superó a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: se juega el clásico vallecaucano en Palmaseca

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo