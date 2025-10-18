Órale Wey Fest anunció segunda fecha en El Campín: incluye invitado especial

Grupo Firme será la principal atracción del Orale Wey Fest, que añadió una segunda fechaen el estadio El Campín - crédito @grupofirme/Instagram

Uno de los eventos más esperados en el cierre del calendario de conciertos en 2025 es el Órale Wey Fest Mexa, evento que reune varios de los actos más importantes del regional mexicano, género de amplio seguimiento en Colombia.

Como principal atractivo del evento, programado para el 6 de diciembre en el estadio El Campín se incluyó la llegada de Grupo Firme. La expectativa fue tan alta que las entradas se agotaron en menos de dos horas, motivo por el que se anunció una segunda fecha del festival, pacatada para el 5 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio de esta nueva presentación responde al entusiasmo del público local, que ha demostrado un interés sin precedentes por el grupo liderado por Eduin Caz. El espectáculo, que se extenderá durante tres horas, incluirá los temas más emblemáticos de la agrupación, como Ya supérame, En tu perra vida, Cada quien, El Amor No Fue Pa’ Mi o El tóxico, a los que se suman los temas de su más reciente larga duración, Evolución, lanzado en mayo.

Yeison Jiménez se incluye entre los invitados a la nueva fecha del Órale Wey Fest el 5 de diciembre, en el estadio El Campín - crédito @oraleweyfest/Instagram

La segunda fecha del festival no solo repetirá al destacado grupo de regional mexicano, sino que sumará un atractivo especial: la participación de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia y que ya se presentó con éxito en el mismo recinto en julio pasado, en una presentación que contó con lleno total y varios artistas invitados.

El cartel del 5 de diciembre reunirá a una amplia gama de artistas del género regional y popular. Junto a Grupo Firme y Yeison Jiménez, el público podrá disfrutar de actuaciones ya anunciadas inicialmente como Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Edgardo Núñez y Luis Antonio López “El Mimoso”, Clave Especial, Calle 24, Víctor Mendívil, 3BallMTY, Patria Chica, Hernán Sepúlveda, Moy Bobadilla, Arath Arceo, Los del Roble y Los HH, junto a nombres nuevos como Victor Valverde, Juan Freer, y La Esencia del Bolero.

Yeison Jiménez actuará nuevamente en El Campín, esta vez como artista invitado de Grupo Firme - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Según el esquema oficial publicado por los organizadores, las puertas del Estadio El Campín abrirán a las 03:00 p. m. y las presentaciones darán inicio una hora después. El festival permitirá el ingreso de mayores de 18 años y, en el caso de la zona de menores ubicada en Occidental Norte, desde los 16 años.

Las entradas para esta nueva fecha salieron a la venta el pasado viernes 17 de octubre a través de TuBoleta. El rango de precios está entre los $171.400 y los $345.000 en las localidades generales, mientras que los sectores VIP en gramilla tanto Oriental como Occidental, tendrán un costo de $995.900. Vale señalar que los precios incluyen el costo añadido por el servicio cobrado por parte de la tiquetera.

Grupo Firme presentará “La Última Peda 2025″ en Colombia, con nuevo material de estudio

Grupo Firme presentará su más reciente placa en Colombia, con la que buscan desmarcarse de los narcocorridos - crédito @graniel.gabriel/Instagram

Como es usual en los conciertos de Grupo Firme, y particularmente durante “La Última Peda 2025″, en sus conciertos suelen interpretar algunos de sus temas más populares, junto a los que forman parte de su más reciente placa, Evolución, con el que anticiparon durante la promoción del evento su intención de desmarcarse de los narcocorridos, tal y como dieron a conocer meses atrás durante una rueda de prensa en apoyo a la iniciativa “México canta y encanta”, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según dio a conocer el cantante Eduin Caz en dicho evento, el enfoque musical de Grupo Firme seguirá centrado en temas como el amor, el desamor y la fiesta, dejando de lado las tendencias relacionadas con los narcocorridos, típicas del regional mexicano, y que ya les ganaron problemas durante el año por negarse a interpretarlos, pese a las peticiones del público.