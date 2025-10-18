Colombia

Ministro de Defensa anunció $20 millones como recompensa por información sobre las personas que agredieron con flechas a la fuerza pública

El titular de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se investiga a los autores de los ataques con flechas a agentes policiales y que se implementaron acciones preventivas para evitar nuevos incidentes en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El ministro de Defensa Pedro Sánchez ofrece una recompensa de $20 millones por información sobre los responsables de disparar flechas durante una protesta en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá - crédito Colprensa

La decisión del ministro de Defensa Pedro Sánchez de ofrecer una recompensa de $20 millones por información que conduzca a la identificación de los responsables de disparar flechas durante una protesta en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá el viernes 17 de octubre, marcó un giro en la respuesta oficial ante los recientes hechos de violencia.

En una entrevista concedida a La FM, el general retirado Pedro Sánchez detalló que las autoridades están en plena fase de investigación para determinar quiénes participaron en los ataques con flechas dirigidos contra los agentes policiales.

El ministro precisó: “Estamos investigando quienes están detrás de estos actos violentos y hay una recompensa de 20 millones de pesos, a quien nos ayude a identificar a la persona o personas que dispararon las flechas contra los policías”

Noticia en desarrollo...

