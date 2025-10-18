Colombia

Imprenta Nacional ya tiene autorización para imprimir pasaportes de los colombianos: Gobierno expidió decreto

Con la medida, el Gobierno nacional busca dejar atrás meses de incertidumbre de los ciudadanos por el diligenciamiento del documento

Por Luciano Niño

Gobierno Petro emite oficialmente decreto
Gobierno Petro emite oficialmente decreto que habilita a la Imprenta Nacional para fabricar pasaportes - crédito Cancillería de Colombia

La publicación del decreto 1099 de 2025 marca un punto de inflexión en la gestión de los documentos oficiales en Colombia, al otorgar a la Imprenta Nacional la facultad plena para la fabricación de pasaportes y otros instrumentos de identificación.

Esta decisión, que fue sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro, el viernes 17 de octubre de 2025, responde a una necesidad de fortalecer la soberanía y la seguridad documental del Estado colombiano, en un contexto donde la producción de pasaportes ha sido objeto de controversia y debate público.

El nuevo decreto reglamenta el artículo 5 de la ley 109 de 1994, que establece la obligación para todas las entidades del Ejecutivo y los organismos de las ramas legislativa y judicial de contratar sus publicaciones e impresos con la Imprenta Nacional de Colombia.

De acuerdo con el texto oficial, la entidad asumirá la impresión no solo de pasaportes, también de cédulas de extranjería, Permisos de Protección Temporal (PPT), Permisos Especiales de Permanencia (PEP) y otros documentos migratorios, así como la reproducción de actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones, sentencias y demás impresos oficiales.

En desarrollo…

