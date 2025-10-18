Colombia

Harry Magic y las sensaciones de volver a su patria: “No creerán lo que está sucediendo”

El ilusionista bogotano se radicó en el exterior para mejorar sus habilidades y vuelve al país después de 10 años

Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El mago e ilusionista tiene el objetivo de consolidar su espectáculo en el país - crédito Harry Magic

Aunque Colombia ha tenido magos como Fabrianny o Gustavo Lorgia, esta profesión ha perdido relevancia en los últimos años, haciendo que sus representantes deban migrar al exterior para ganar popularidad.

En el caso de Lorgia, gracias a su trabajo su rostro se convirtió en sinónimo de calidad y diversión para muchas familias que buscaban una forma única de pasar tiempo juntos, algo que no volvió a ser replicado por otros artistas en el país.

Durante años, diferentes magos e ilusionistas colombianos han buscado retomar la herencia de la generación mencionada; sin embargo, en la mayoría de casos se han visto obligados a dejar el país debido a la poca audiencia que han tenido este tipo de espectáculos recientemente.

Este es el caso de Harry Magic, un bogotano que se ha consolidado en el exterior como uno de los ilusionistas más consagrados de la nueva generación y que se presentará por primera vez en el país.

El colombiano vuelve al país
El colombiano vuelve al país después de ofrecer shows en el exterior durante 10 años - crédito Harry Magic

Harry, que ha desarrollado su carrera en el exterior, en donde se ha presentado en diferentes giras por Norteamérica y Europa; además, cuenta con un taller de magia en el que instruye a jóvenes y fabrica los elementos que utiliza en sus espectáculos.

Buscando que su nombre sea destacado en su país de origen, después de 10 años de carrera Harry se presentará por primera vez en Colombia, en lo que será el inicio de una experiencia que podrán vivir en varias ciudades del país.

En diálogo con Infobae Colombia, el ilusionista enfatizó en varios aspectos del nuevo reto en su carrera y las sensaciones que tiene de presentarse ante sus compatriotas.

El bogotano indicó que cumplirá
El bogotano indicó que cumplirá un sueño al presentarse por primera vez en su país - crédito Harry Magic

Precisamente, el mago abordó el momento de su vida en el que se marchó del país para poder buscar una mayor proyección a nivel artístico.

“Yo decido dejar Colombia cuando me sale una muy buena propuesta para Brasil, a muy temprana edad, De igual manera, tuve una muy buena acogida en todos los países que he visitado, porque mi trabajo es diferente, soy diferente a los demás magos. Ser internacional, joven y con grandes ilusiones, eso me dio renombre”, declaró el mago cafetero.

Tras 10 años radicado en el exterior, Harry Magic indicó que está feliz de regresar a su país; sin embargo, afirmó que esto también representa que tenga más presión de poder mostrar lo mejor de su talento en las presentaciones.

“Es una felicidad, es emoción, porque fue y es el país donde crecí, me preparé como mago y quiero que mi familia, amigos y colegas puedan ver este hermoso trabajo que obtuve fuera de Colombia”, indicó el artista.

En diálogo con Infobae Colombia,
En diálogo con Infobae Colombia, el ilusionista habló de las sensaciones que tiene antes de presentarse en el país - crédito Harry Magic

El ilusionista entregó detalles de lo que expondrá en su espectáculo, ratificando que las personas deben prepararse para un show que no ha sido expuesto en el país y valdrá el precio de la boleta.

“Un gran espectáculo de gran formato para toda la familia, que desde el inicio, hasta el final los transporte a un mundo inmerso que los dejará sin aliento y que no creerán lo que está sucediendo en todo momento. Porque lo imposible se vuelve posible”.

Por último, el artista mencionó los retos que tiene a corto plazo después de estar en Colombia, lo que incluye volver a girar por el resto del mundo.

Mi objetivo desde niño siempre ha sido viajar por el mundo con mi espectáculo, seguir creciendo, llenando más teatros, dando sonrisas y asombrando a todas las personas que vean mis shows”, puntualizó el mago e ilusionista, que abrirá su recorrido nacional en Bogotá.

