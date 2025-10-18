Caso de Baby Demoni toma un nuevo giro, amigo da nuevos detalles sobre complicaciones en su cirugía: “Tuvo dos paros cardiovasculares”

Cercanos a Alejandra Esquín aseguran que la joven se mostró feliz tras intervenirse quirúrgicamente, aunque después presentó graves complicaciones, lo que añade interrogantes al proceso de investigación y a su entorno personal - crédito @baby_demoni_/ Instagram

La muerte de Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado conmoción y mantiene abiertas varias líneas de investigación en Bogotá tras revelaciones sobre las circunstancias previas a su fallecimiento.

De acuerdo con recientes testimonios de amigos y allegados, la joven influencer se habría sometido a una liposucción pocos días antes de morir, lo que añade un nuevo elemento a la investigación adelantada por las autoridades.

Entre los testimonios más relevantes figura el de Robin Alexis Parra, quien aseguró haber recibido mensajes de Baby Demoni en los que la joven se encontraba llorando y en crisis emocional tras una fuerte discusión con su pareja, el creador de contenido “Samor One”. Parra declaró que poco después fue notificado del deceso de la influencer en condiciones confusas y reconoció públicamente temor por su seguridad luego de brindar estas declaraciones.

El emotivo adiós a Baby Demoni: así serán las exequias de la influyente creadora de contenido

Otro amigo identificado en TikTok como ChinchePB compartió un video relatando el procedimiento quirúrgico al que la joven se sometió. “Muy duro. Ella siempre fue una persona muy luchona, yo pensé que ella iba a salir de esto porque es una persona muy luchona. Ella tuvo dos paros cardiovasculares. En la cirugía se aguantó todo el dolor de la cirugía y no era cualquier cirugía, era una liposucción. Imagínese uno aguantar ese dolor”, afirmó el joven en su publicación.

Samor One reconoció que mantuvo una discusión con Baby Demoni y relató que, al regresar al apartamento, la encontró en crisis y que intentó brindarle ayuda y trasladarla a urgencias médicas.

El creador de contenido ChinchePB detalló en redes sociales el delicado procedimiento al que se sometió la joven: “Ella tuvo dos paros cardiovasculares. No era cualquier cirugía, era una liposucción” - crédito @liharabeuty/ TikTok

En este contexto, las hipótesis sobre la causa del fallecimiento aún permanecen abiertas. Tanto Medicina Legal como la Fiscalía investigan si la muerte de la joven estuvo relacionada con complicaciones derivadas del procedimiento estético, un acto voluntario de la propia víctima, o si existió la intervención de terceros.

El caso de Baby Demoni ha generado debates en torno al impacto emocional de las redes sociales, la presión sobre los creadores de contenido y las implicaciones de las cirugías estéticas practicadas sin vigilancia estricta.

La última llamada de 'Baby Demoni' revela angustia y crisis antes de morir en Bogotá

Nuevos datos han surgido tras el testimonio de su amigo, Robin Alexis Parra Gamboa, quien relató los detalles de la última llamada mantenida con la influencer el martes 14 de octubre, día previo a su deceso.

Parra, conocido en redes como La fresa más nea, explicó que Baby Demoni se encontraba en compañía de su pareja sentimental, identificada como Samor One, atravesando un momento de crisis emocional. “Me decía llorando que no sabía qué hacer”, relató Parra, quien también aseguró que tras finalizar la llamada, la joven le siguió enviando mensajes de voz manifestando su desesperación.

El fallecimiento de Baby Demoni reaviva preguntas sobre los límites de la información pública y la responsabilidad colectiva ante la viralización de situaciones personales delicadas - crédito La fresa más nea

Según el relato de Parra, una vecina lo avisó poco después sobre una fuerte discusión en el domicilio de Esquín, en la que se escucharon gritos y se observó sangre. “Como a la media hora me llamó una vecina y me dijo que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre”, sostuvo. Parra alertó entonces a la familia de la influencer sobre la gravedad de la situación, manifestando su preocupación por el estado anímico de la joven.

La tensión se intensificó cuando, tras publicar su testimonio en redes sociales, Parra afirmó sentir temor por su seguridad y señaló públicamente que hacía responsable a la pareja de la influencer por cualquier situación que pudiera afectarlo. Según relató, en el hospital la pareja de Esquín le exigió retirar videos publicados, situación que lo hizo sentirse amenazado.

Por su parte, Samor One, quien fue pareja de ‘Baby Demoni’ durante cinco años, brindó su versión de los hechos en redes sociales. Aseguró que después de una discusión, salió del apartamento para tomar aire y al recibir un mensaje preocupante de Esquín, regresó para auxiliarla y trasladarla a urgencias. “Yo fui la persona que la auxilió, la persona que la llevó a urgencias, la persona que la dejó en urgencias”, explicó.

Robin Alexis Parra, "La fresa más nea", pide respeto en el último adiós a Baby Demoni

El joven rechazó versiones difundidas en redes, acusando a terceros de publicar datos falsos por motivos de notoriedad, y manifestó contar con pruebas de los hechos, aunque decidió no hacerlas públicas por el momento. También denunció haber recibido amenazas, señalando que presentará una denuncia penal.