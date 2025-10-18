Colombia

Así se llevó a cabo el presunto plan de encapuchados para atacar de manera violenta la embajada de Estados Unidos en Bogotá

El grupo organizado, armado con herramientas industriales y la amenaza de artefactos explosivos, encendieron las alarmas en la capital. Las autoridades buscaron evitar que la violencia escalara con saldos fatales

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Nuevo pronunciamiento del alcalde de Bogotá sobre los hechos ocurridos en inmediaciones de la embajada de EE. UU. - crédito @Carlosfgalan/X

La jornada de caos y violencia registrada en la tarde del viernes 17 de octubre en el noroccidente de Bogotá ―donde sujetos encapuchados y manifestantes de comunidades indígenas atacaron de manera violenta a integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), frente a la embajada de Estados Unidos―, no habría ocurrido por mera casualidad ni por intimidación de las autoridades.

De acuerdo con lo revelado por La FM, el ataque, en el que habría participado un grupo de al menos 30 encapuchados, habría sido coordinado previamente y con expectativas más violentas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades habrían recibido las alertas sobre una preparación que incluyó vigilancia de los accesos y posible uso de artefactos explosivos, con el objetivo de causar daños de mayor gravedad a las instalaciones diplomáticas.

Algunos manifestantes recurrieron al uso
Algunos manifestantes recurrieron al uso de flechas para atacar a los uniformados - crédito Redes sociales/X

Así se habría fraguado el plan contra la embajada de EE. UU. en Bogotá

De acuerdo con lo conocido en el informe, varios encapuchados salieron desde la Universidad Nacional hacia la embajada, donde iniciaron enfrentamientos con la unidad antidisturbios de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

El informe señala que 10 de ellos se posicionaron cerca de las salidas sobre la calle 26, portando cizallas industriales para intervenir los accesos durante el movimiento del grupo. Se investiga si parte de los involucrados tenían explosivos listos para ser utilizados.

La Secretaría de Seguridad confirmó que al menos cuatro miembros de la Policía resultaron herido por flechas lanzadas por ciudadanos indígenas durante los disturbios. El reporte advirtió que la Policía mantiene vigilancia sobre el perímetro de la embajada con el fin de evitar que los disturbios se convirtieran en un ataque mayor.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo regional fue notificada de la situación, aunque su representante permanece en diálogo con los sectores señalados de planear los desmanes.

Según el reporte, la prioridad oficial es “proteger la ciudad y evitar enfrentamientos que puedan ser utilizados como provocación”. El monitoreo policial en la zona universitaria y los alrededores de la embajada continúa de forma permanente para impedir un nuevo escalamiento de los disturbios y garantizar el orden público en la capital.

Los enfrentamientos serían entre comunidades indígenas y la Undmo - crédito Redes sociales/X

Esta versión coincide con lo afirmado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su más reciente pronunciamiento de los hechos, realizado en la noche del viernes 17 de octubre de 2025, al asegurar que lo ocurrido es evidentemente planeado y premeditado.

“Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada evidentemente, se organizaron para atacar a la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con artefactos explosivos, incendiarios, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos”, comenzó diciendo el mandatario capitalino a través de un video.

Enfatizó en la necesidad que la Fiscalía General de la Nación inicie con una investigación que permita individualizar a los delincuentes que provocaron caos en la ciudad.

“Inmediatamente, le pedí a la Policía Metropolitana que actuara y que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario. Rechazamos además el hecho de que cuatro miembros de la policía resultaron heridos en estos hechos. Yo le pido que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá. Esos son hechos violentos que no podemos, por ningún motivo, dejar pasar”, anotó.

Algunos manifestantes estarían utilizaron flechas
Algunos manifestantes estarían utilizaron flechas y lanzas para atacar los uniformados - crédito @JD_Quinteror/X

Por último, hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional a que no continúe negociando con “hombres armados”: “Le pido además al gobierno nacional, le exijo a este Gobierno que está negociando con estos grupos que desarme los grupos con los que está hablando. No puede estar negociando con unos grupos que están armados y están utilizando herramientas como estas para afectar a la población y a la policía. En Bogotá no le vamos a dar cabida a la violencia y las veces que sea necesario vamos a ordenarle a la policía que actúe para proteger los bienes y la integridad de los bogotanos”.

Temas Relacionados

Embajada de Estados Unidos BogotáAtaque a embajadaProtestas en Bogotá DisturbiosCongreso de los Pueblos Universidad NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

El técnico venezolano dirigió entre enero y abril de ese año, fue eliminado de Copa Sudamericana y Liga BetPlay, y tuvo muchas críticas por parte de los hinchas

César Farías volvió a abrir

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección

El proceso de selección que se lleva a cabo en Miami estaría arrojando conclusiones negativas frente a la fiabilidad en el desempeño de los colegiados nacionales

Incertidumbre con los árbitros colombianos

Cayó organización criminal que estafaba a través de millonarias inversiones: operaban en más de 10 países

El Bloque de Búsqueda lideró la captura de una banda que utilizaba tecnología para acceder ilegalmente a datos personales y financieros, incautando dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y vehículos de lujo

Cayó organización criminal que estafaba

Ciudadano habría sido víctima de abuso policial en Encino, Santander, en medio de captura: “No se meta o también lo torturo”

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre siendo sometido por uniformados, lo que generó alarma en la comunidad y llevó a la alcaldía a convocar un consejo de seguridad extraordinario

Ciudadano habría sido víctima de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

‘A otro nivel’ ya tendría

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Deportes

César Farías volvió a abrir

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección

Colombia busca el podio ante Francia en el Mundial Sub-20: César Torres dio las claves para el partido

Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

Presidente del Benfica salió en defensa de Richard Ríos: “Sabemos muy bien por qué lo fichamos”