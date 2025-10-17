Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Shakira anunció lanzamiento de un EP conmemorativo por los aniversarios de 'Pies Descalzos' y 'Fijación Oral' - crédito Kylie Cooper/REUTERS

En unas semanas, la cantante colombiana Shakira reanudará las presentaciones en vivo con la siguiente fase de Las mujeres ya no lloran World Tour, que hará su regreso a América del Sur luego de un paso por México en el que batió récords de convocatoria.

Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina son los países por los que la barranquillera pasará en la tercera manga de la gira, que para 2026 espera confirmar presentaciones en Europa y Asía.

Sin embargo, 2025 no es un año más en la carrera de la cantante, especialmente de cara a los aniversarios de dos de sus trabajos más aclamados y vendidos. Este año se celebró el 20 aniversario de Fijación oral vol. 1 en junio (el segundo volumen cumplirá 20 años en noviembre próximo), así como el 30 aniversario de Pies Descalzos, la producción que la posicionó como una de las artistas más destacadas de América Latina.

El 22 de octubre Shakira lanzará un EP conmemorativo por los aniversarios de Pies Descalzos y Fijación Oral, exclusivamente en Spotify - crédito Spotify

Para celebrarlo, Shakira se asoció con Spotify para lanzar un EP conmemorativo con el que celebra ambos aniversarios, concebido como un regalo para sus fans alrededor del globo.

Este lanzamiento, que forma parte de la serie Spotify Anniversaires, recoge versiones en vivo de canciones clave de ambos discos y se estrenará a nivel mundial el próximo miércoles 22 de octubre.

Beéle se sumará a una de las nuevas versiones grabadas por Shakira

El video viral de los cantantes barranquilleros provocó reacciones positivas y rumores sobre un proyecto conjunto - crédito @beele/TikTok

Esta colaboración especial con Spotify incluye, además, una reinterpretación de Hips Don’t Lie, uno de los mayores éxitos de Shakira.

Esta nueva versión cuenta con la colaboración de Ed Sheeran (con el que ya colaboró en la banda sonora de Zootopia 2), y de Beéle, con el que la cantante ya se había dejado ver hace unas semanas, despertando especulaciones de una colaboración entre ambos artistas.

Junto a ellos estará una orquesta de 14 músicos, ofreciendo lo que promete ser una mirada renovada a una canción que marcó tendencia 20 años atrás.

En total son cinco las canciones elegidas por la barranquillera para esta producción, siendo las elegidas Antología y Pies Descalzos, Sueños Blancos por su LP Pies Descalzos. En cuanto al álbum doble Fijación Oral, la cantante elegió reinterpretar Día de Enero y La Pared del primer volumen, y la citada Hips Don’t Lie del segundo.

Cinco temas conforman este lanzamiento de la barranquillera, incluyendo una nueva versión de Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran y Beéle - crédito Spotify

Shakira anunció dos fechas adicionales de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Aunque se esperaba que los compromisos en vivo de la barranquillera terminaran en Argentina, con sus dos fechas en la cancha de Vélez Sarsfield, en las últimas horas la colombiana anunció un cambio de planes, pues sumó dos fechas más a su itinerario que, esta vez sí, serían las últimas de 2025.

En sus redes sociales, la cantante confirmó dos presentaciones en el Hard Rock Live de Hollywood, en el estado de la Florida.

“Después de este increíble año de gira, ¡cerro el 2025 con dos conciertos íntimos en Florida! Nos vemos el 27 y 28 de diciembre en el Hard Rock Live. ¡Hagamos que este fin de año sea inolvidable!“, escribió la cantante en su Instagram.

Shakira sumó dos nuevas fechas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour', las últimas de 2025, que se realizarán en Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram

Aunque no dio mayores detalles sobre dichas presentaciones, se espera que sean de un carácter radicalmente opuesto al de lo visto durante el año, en estadios y espacios al aire libre.

Este es el itinerario restante de Shakira con Las mujeres ya no lloran World Tour:

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

11 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

27 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)

28 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)