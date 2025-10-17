Según amigo de la Dj e ‘influencer’ Baby Demoní, así fue su última llamada antes de morir: “Me decía llorando que no sabía qué hacer”

El fallecimiento de Baby Demoni reaviva preguntas sobre los límites de la información pública y la responsabilidad colectiva ante la viralización de situaciones personales delicadas - crédito La fresa más nea

La repentina muerte de María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado conmoción y numerosas interrogantes en la comunidad digital de Bogotá.

La joven influencer falleció el miércoles 15 de octubre de 2025 en un centro médico de la capital colombiana, tras ser ingresada de urgencia en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató su amigo Robin Alexis Parra Gamboa, la última llamada que mantuvo con Esquin estuvo marcada por la angustia y un evidente deterioro en su estado de salud, un testimonio que ha cobrado relevancia mientras las autoridades intentan esclarecer los hechos.

En la víspera del fallecimiento, Parra, conocido en redes como La fresa más nea, compartió en Tiktok detalles de la conversación que sostuvo con Baby Demoni el martes 14 de octubre.

El fallecimiento de la influencer María Alejandra Esquin, conocida como Baby Demoni, ha generado conmoción y dudas en la comunidad digital, mientras las autoridades investigan las circunstancias que rodearon su deceso en la capital colombiana - crédito Baby Demoni / Instagram

De acuerdo con su relato, la influencer se encontraba acompañada de su pareja sentimental, identificada como Samor One, y atravesaba un momento de crisis.

Parra afirmó que durante la llamada, Esquin lloraba y manifestaba no saber cómo actuar ante la situación que vivía.

“Me decía llorando que no sabía qué hacer”, relató Parra.

“No sabía cómo decirles esto. Baby Demoni se encuentra mal. Estábamos hablando; ella estaba peleando con Samor. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas que no sabía qué hacer", afirmó Parra.

Posteriormente, el amigo recibió mensajes de voz en los que la joven continuó expresando su desesperación.

Parra también mencionó que, poco después, una vecina lo contactó para informarle sobre una fuerte discusión en el domicilio de Esquin, donde se escucharon gritos y se observó la presencia de sangre: “Como a la media hora me llamó una vecina y me dijo que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre".

La muerte de María Alejandra Esquin expone la tensión entre la investigación judicial, la especulación en redes y el derecho a la intimidad en una sociedad hiperconectada - crédito La fresa más nea

La tensión aumentó cuando Parra, tras publicar su testimonio en redes sociales, afirmó sentir temor por su seguridad.

En un segundo video, responsabilizó directamente a la pareja de la influencer por cualquier cosa que pudiera sucederle, aunque aclaró que no buscaba señalar culpables, sino narrar lo ocurrido.

“Llamé a la hermana, le dije que ella estaba supermal, que ella podría atentar contra su vida”, siguió narrando Gamboa.

Además, relató un incidente en el hospital donde, según su versión, la pareja de Esquin le exigió retirar los videos publicados, situación que lo hizo sentirse amenazado y vulnerable.

Por su parte, Samor One, quien aseguró haber sido pareja de Baby Demoni durante cinco años, ofreció su versión de los hechos a través de un video difundido en redes sociales.

Según su testimonio, él fue quien auxilió a Esquin y la trasladó al hospital tras una “fuerte discusión” motivada por revelaciones que lo afectaron personalmente.

“Yo fui la persona que la auxilió, la persona que la llevó a urgencias, la persona que la dejó en urgencias”, afirmó en un video difundido en Tiktok

- crédito @samor.one/baby_demoni_/Instagram

El joven explicó que, tras salir a tomar aire, recibió un mensaje alarmante de Esquin, lo que lo llevó a regresar rápidamente y encontrarla en una situación crítica.

En su intervención, Samor One rechazó las versiones que circulan en redes sociales y acusó a terceros de difundir información falsa con fines de notoriedad. Sostuvo que dispone de pruebas sobre lo sucedido, aunque no las ha hecho públicas para no interferir en un eventual proceso legal.

Además, denunció haber recibido amenazas y anunció que presentaría una denuncia penal. “Ya me están llegando mensajes amenazándome… mañana voy a poner mi denuncia penal”, declaró.

Finalmente, pidió respeto y apoyo para ambos en medio de la crisis, solicitando a los seguidores que evitaran propagar rumores y que oraran por la salud de Esquin mientras permanecía hospitalizada.