Colombia

Se conoce la identidad de la taxista asesinada en Suba, Bogotá: el carro pertenece a un capitán que trabajó en la Dijín

Las circunstancias del ataque, la propiedad del vehículo y la rápida huida del sicario alimentan teorías sobre un crimen planeado, mientras la Fiscalía y la Policía buscan pistas en cámaras de seguridad

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La mujer fue abordada por los criminales al interior de un parqueadero - crédito @PasaenBogotá/X

La tarde del 15 de octubre de 2025, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, estuvo marcada por el asesinato de una taxista en plena vía pública. El hecho llamó la atención de las autoridades, que llegaron a la zona para recolectar el material probatorio y adelantar las investigaciones preliminares.

Si bien, en un principio, las autoridades no proporcionaron la identidad de la víctima, información recolectada por El Tiempo señala que respondía al nombre de Claudia Marcela Segura Portillo y que tenía 47 años al momento de ser asesinada por un sicario, quien le propinó cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró a las 16:40 del miércoles 15 de octubre, cuando el taxi salió de un parqueadero ubicado en la calle 128 con carrera 104C. En ese lugar, un hombre, que se encontraría al interior del vehículo, abrió fuego contra la mujer y huyó del lugar.

Luego de escapar a pie de la escena del crimen, el sicario se encontró con una persona que lo esperaba a varias cuadras. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer quedó en el asiento del conductor y sus pertenencias permanecían en el asiento del pasajero, lo que llevó a los investigadores a descartar inicialmente la hipótesis de un hurto.

Según el medio de comunicación citado, Segura Portillo era oriunda de la capital del país y era propietaria de un registro mercantil correspondiente a un local de confección de prendas de vestir, cuya dirección principal se ubica a tan solo cinco kilómetros del lugar donde fue acribillada por el sicario, al interior del vehículo que conducía.

La mujer fue asesinada por
La mujer fue asesinada por un sicario que se encontraba al interior del vehículo - crédito Redes sociales

Otro de los hechos que llama la atención de los investigadores, y que fue recolectado por el medio mencionado, es que el taxi Hyundai New Grand, modelo 2026, de placas NWW 430, con el que Segura Portilla laboraba en la capital del país, pertenece legalmente a un capitán que hizo parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, pero que fue trasladado al Grupo de Acción Unificada de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en febrero de 2025.

Adicionalmente, se señala que la víctima del homicidio llevaba apenas dos meses conduciendo el vehículo en el que fue asesinada, el cual, además, se encuentra vinculado a la Operadora de Transporte de Colombia Taxi Cupos S.A.S.

Dicha empresa confirmó que el taxi no era de propiedad de la víctima, pero que el verdadero dueño del automotor sí había referenciado a Segura Portilla para que asumiera su conducción en las calles de la capital del país. Los directivos de la compañía también precisaron que el vehículo había sido matriculado apenas en junio de 2025.

La mujer fue ultimada en
La mujer fue ultimada en inmediaciones a un parqueadero - crédito Colprensa

“El taxi es propiedad de un tercero y el dueño del vehículo es quien administra y quien propone a los conductores, nosotros los autorizamos y les expedimos el tarjetón”, indicó Carlos Julián Ramírez, del equipo jurídico de la compañía al medio citado.

Por parte de las autoridades no se ha entregado un pronunciamiento oficial sobre los detalles de la investigación que adelantan sobre el caso. Sin embargo, llama la atención la línea de hechos sospechosos que vinculan a un miembro activo de la fuerza pública.

Las autoridades no han entregado
Las autoridades no han entregado mayores detalles de la investigación - crédito Colprensa/Imagen Ilustrativa Infobae

En paralelo, en la escena del crimen, la Fiscalía y la Policía realizaron el acordonamiento del área, solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y procedieron al levantamiento del cuerpo. Las primeras investigaciones buscan determinar si el homicida solicitó el servicio de transporte a través de una plataforma digital o si la conductora fue citada previamente en ese punto para ser asesinada.

Temas Relacionados

Taxista asesinadaSubaBogotáSeguridad BogotáCapitán de la DijinDijinSicariosColombia-Noticias

Más Noticias

Las mejores melodías para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Las mejores melodías para escuchar

Cae la ocupación hotelera en Colombia y la informalidad prende las alarmas en el sector

Entre enero y agosto, la ocupación hotelera cayó a 52,1%, afectada por el auge de alojamientos informales, los altos costos operativos y el freno en la llegada de visitantes internacionales

Cae la ocupación hotelera en

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen

Con la presión de clasificar a cuadrangulares y armar una nueva plantilla en 2026, el entrenador tolimense no tendría el cargo asegurado y desde ya suena un reemplazo de peso

Hernán Torres tendría los días

Exalcalde de Bucaramanga afirmó que a Petro se le acabó la “excusa” de Israel y Gaza: “Le tocó empezar a trabajar”

Jaime Andrés Beltrán envió un mensaje al jefe de Estado colombiano, que ha sido blanco de críticas por la polémica forma en la que afrontó el conflicto en Medio Oriente

Exalcalde de Bucaramanga afirmó que

Corte Suprema archivó proceso contra la congresista Jennifer Pedraza: Fiscalía investigará por acoso a ciudadano que la denunció

El alto tribunal determinó que la funcionaria actuó bajo el amparo de la libertad de expresión al exigir avances en investigaciones por acoso

Corte Suprema archivó proceso contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores melodías para escuchar

Las mejores melodías para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Karina García habló de Karely Ruiz antes de su combate en ‘Stream Fighters 4′: “No subestimo a mi rival”

Valentina Castro bailó al ritmo de Karol G, tras bambalinas del Victoria’s Secret Fashion Show: “Pa’ que tenga este sabor toca que vuelva y nazca”

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Deportes

Hernán Torres tendría los días

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

Eduardo Pimentel arremetió contra Nicolás Gallo tras sanción contra Alfredo Morelos: “¿Se van a hacer los pendejos?”

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo