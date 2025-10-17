Hijo de Gustavo Angarita aseguró que si salía de su hospitalización no volvería “a ser el mismo”: de qué murió el actor

Angarita Jr. compartía fotos en su cuenta de Instagram acompañado de su papá, Gustavo Angarita - crédito @gusangarita/IG

Hay luto en la televisión colombiana por el fallecimiento del actor Gustavo Angarita (83 años, 1942-2025) el viernes 17 de octubre de 2025.

La noticia provocó cientos de reacciones, tanto de los usuarios en redes sociales como de sus colegas y allegados que hicieron parte de su camino en la vida y en el mundo de la actuación, donde se consagró como uno de los más respetados por su carrera, que abarcó más de 50 años.

El problema de salud que desembocó en su fallecimiento fue un cáncer que ya había hecho metástasis.

En una entrevista que concedió su hijo Gustavo Angarita Jr., también actor, a la revista Vea,contó lo que fue en ese momento el proceso de acompañamiento a su padre.

Gustavo Angarita había sido hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia debido a complicaciones derivadas del cáncer que padecía, afectando su capacidad de movimiento, principalmente en una pierna.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, la situación llevó en ese momento a la familia y al equipo médico a iniciar un proceso de cuidados paliativos.

Angarita Jr. explicó que su padre se encontraba en una etapa avanzada de la enfermedad, lo que implica una disminución en su calidad de vida y un pronóstico reservado.

“Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”, comentó en ese momento (finales de abril de 2025), al precisar que el ingreso en esa ocasión estuvo motivado por niveles preocupantemente bajos de potasio y un debilitamiento general progresivo.

Entre los factores que inciden en la hospitalización, el hijo del actor relató: “Decidieron dejarlo porque lo ven muy débil”, un dato que ilustra el frágil estado actual de uno de los actores más emblemáticos de la televisión y el cine colombiano.

La familia de Gustavo Angarita contó aquella vez que llevaba varias semanas bajo un esquema de soporte médico y acompañamiento familiar, donde cada muestra de afecto y recuerdo compartido ocupó un lugar fundamental para sobrellevar este momento.

Hijo del actor Gustavo Angarita dejó una conclusión que sonó a premonición

El impacto va más allá del plano personal; Angarita Jr. lamentó el olvido institucional hacia los grandes exponentes de la actuación nacional y lanzó una reflexión sobre la evolución de la producción audiovisual en el país.

“Es el comienzo del fin de una era”, expresó al analizar la falta de reconocimiento actual a quienes contribuyeron al desarrollo cultural de Colombia.

La opinión de Angarita Jr. hace eco en la industria, y esto quedó en evidencia en uno de los mensajes que compartió Angarita Jr. en una de las noches que pasó junto a su papá en el centro médico: “Después de los aplausos viene el silencio, y ahorita estamos en una era de silencio. No hay mucha gente a la que podamos aplaudir”.

Lo anterior lo dijo al evocar una época marcada por la calidad y profundidad narrativa en la programación televisiva, en contraste con la falta de propuestas literarias y ricas en contenido.

Para el actor, la desaparición de figuras como Gustavo Angarita representa la pérdida de una generación que definió el rumbo artístico de la nación.

El hijo del intérprete reconoció la evolución de los procesos creativos, pero expresó su preocupación ante la ausencia de relevos que puedan ocupar el espacio dejado por artistas de la trayectoria de su padre.

“No tengo admiración por la nueva actuación, por los nuevos proyectos (...). Cuando se vayan actores como él, ¿quién los va a reemplazar? En este momento no hay nadie quien los vaya a reemplazar, eso me tiene muy triste”, puntualizó en Angarita Jr. en diálogo con el mismo medio.