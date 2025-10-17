Colombia

Hijo de Gustavo Angarita aseguró que si salía de su hospitalización no volvería “a ser el mismo”: de qué murió el actor

El también actor Gustavo Angarita Jr. aseguró meses antes de la muerte de su padre luego de las muertes de varias de las figuras más prominentes de la actuación en Colombia, “no hay nadie quien los vaya a reemplazar”

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Angarita Jr. compartía fotos en
Angarita Jr. compartía fotos en su cuenta de Instagram acompañado de su papá, Gustavo Angarita - crédito @gusangarita/IG

Hay luto en la televisión colombiana por el fallecimiento del actor Gustavo Angarita (83 años, 1942-2025) el viernes 17 de octubre de 2025.

La noticia provocó cientos de reacciones, tanto de los usuarios en redes sociales como de sus colegas y allegados que hicieron parte de su camino en la vida y en el mundo de la actuación, donde se consagró como uno de los más respetados por su carrera, que abarcó más de 50 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El problema de salud que desembocó en su fallecimiento fue un cáncer que ya había hecho metástasis.

En una entrevista que concedió su hijo Gustavo Angarita Jr., también actor, a la revista Vea,contó lo que fue en ese momento el proceso de acompañamiento a su padre.

Gustavo Angarita había sido hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia debido a complicaciones derivadas del cáncer que padecía, afectando su capacidad de movimiento, principalmente en una pierna.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, la situación llevó en ese momento a la familia y al equipo médico a iniciar un proceso de cuidados paliativos.

Además de la actuación, la
Además de la actuación, la pintura fue otra de las grandes pasiones del actor Gustavo Angarita - crédito archivo Colprensa

Angarita Jr. explicó que su padre se encontraba en una etapa avanzada de la enfermedad, lo que implica una disminución en su calidad de vida y un pronóstico reservado.

“Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”, comentó en ese momento (finales de abril de 2025), al precisar que el ingreso en esa ocasión estuvo motivado por niveles preocupantemente bajos de potasio y un debilitamiento general progresivo.

Entre los factores que inciden en la hospitalización, el hijo del actor relató: “Decidieron dejarlo porque lo ven muy débil”, un dato que ilustra el frágil estado actual de uno de los actores más emblemáticos de la televisión y el cine colombiano.

La familia de Gustavo Angarita contó aquella vez que llevaba varias semanas bajo un esquema de soporte médico y acompañamiento familiar, donde cada muestra de afecto y recuerdo compartido ocupó un lugar fundamental para sobrellevar este momento.

Gustavo Angarita junto a su
Gustavo Angarita junto a su hijo, Gustavo Angarita Jr. - crédito @gusangarita/IG

Hijo del actor Gustavo Angarita dejó una conclusión que sonó a premonición

El impacto va más allá del plano personal; Angarita Jr. lamentó el olvido institucional hacia los grandes exponentes de la actuación nacional y lanzó una reflexión sobre la evolución de la producción audiovisual en el país.

“Es el comienzo del fin de una era”, expresó al analizar la falta de reconocimiento actual a quienes contribuyeron al desarrollo cultural de Colombia.

La opinión de Angarita Jr. hace eco en la industria, y esto quedó en evidencia en uno de los mensajes que compartió Angarita Jr. en una de las noches que pasó junto a su papá en el centro médico: “Después de los aplausos viene el silencio, y ahorita estamos en una era de silencio. No hay mucha gente a la que podamos aplaudir”.

Lo anterior lo dijo al evocar una época marcada por la calidad y profundidad narrativa en la programación televisiva, en contraste con la falta de propuestas literarias y ricas en contenido.

Para el actor, la desaparición de figuras como Gustavo Angarita representa la pérdida de una generación que definió el rumbo artístico de la nación.

Por medio de este mensaje
Por medio de este mensaje que compartió la sobrina del actor Gustavo Angarita, Sandra Eichler, la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, se confirmó el fallecimiento del actor - crédito @sandraeichler/IG

El hijo del intérprete reconoció la evolución de los procesos creativos, pero expresó su preocupación ante la ausencia de relevos que puedan ocupar el espacio dejado por artistas de la trayectoria de su padre.

“No tengo admiración por la nueva actuación, por los nuevos proyectos (...). Cuando se vayan actores como él, ¿quién los va a reemplazar? En este momento no hay nadie quien los vaya a reemplazar, eso me tiene muy triste”, puntualizó en Angarita Jr. en diálogo con el mismo medio.

Temas Relacionados

Muerte de Gustavo AngaritaGustavo Angarita Jr.Por qué murió Gustavo AngaritaCáncer hizo metástasisHospitalización del actorClínica Universitaria ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Resultados Dorado Mañana último sorteo viernes 17 de octubre

Este viernes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

Los “Cafeteros” quieren igualar su mejor participación en los mundiales juveniles, así como ocurrió en el torneo de 2003, en la cita orbital en los Emiratos Árabes Unidos

Francia vs. Colombia: hora y

Yaya Muñoz reveló a qué famosa besaría y si siente atracción por las mujeres: “Me parecen exóticas”

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ sorprendió en un programa digital al hablar sobre la posibilidad de besar a otra mujer: sus comentarios generaron reacciones en redes sociales

Yaya Muñoz reveló a qué

Exsenador del Partido de la U irá a juicio por acusaciones de quitarle el sueldo a uno de sus colaboradores: la Corte Suprema negó petición de nulidad

La alta corte confirmó la acusación contra el exsenador Carlos Roberto Ferro por presunta concusión: irá a juicio por supuestamente exigir parte del salario a uno de sus asistentes

Exsenador del Partido de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Muerte del actor Gustavo Angarita:

Muerte del actor Gustavo Angarita: el día que su hijo aseguró que luego de su hospitalización no volvería “a ser el mismo de antes”

Yaya Muñoz reveló a qué famosa besaría y si siente atracción por las mujeres: “Me parecen exóticas”

La vez que Greeicy Rendón y Mike Bahía hablaron en una entrevista sobre el millonario hurto a su finca

Andrea Valdiri reveló su estricta rutina de preparación para su pelea contra Yina Calderón en el Stream Fighters 4: “Fortalecer la concentración y la resistencia”

Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri: “Espero le des en la jeta a Yina por todos”

Deportes

Francia vs. Colombia: hora y

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

La selección Colombia mejoró en el ranking Fifa tras los amistosos ante México y Canadá: este es el nuevo puesto de la ‘Tricolor’

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia en la gran final de la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Jorge Carrascal sigue brillando con Flamengo en el fútbol de Brasil: “Es un jugador muy diferente y especial”