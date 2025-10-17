Colombia

Unos 40 partidos anunciaron alianza para elecciones del Congreso y consulta presidencial: Mauricio Lizcano y Rodrigo Lara impulsan la Coalición Alma

Una nueva alianza política de centro, integrada por movimientos como Colombia Justa Libres y ADA, busca fortalecer la protección de la niñez y la familia en el escenario electoral colombiano

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Mauricio Lizcano y Rodrigo Lara
Mauricio Lizcano y Rodrigo Lara respaldan el lanzamiento de la coalición ALMA como alternativa de centro - crédito @MauricioLizcano/X

El anuncio de la coalición Alma marca un nuevo capítulo en el panorama político colombiano, al reunir a cerca de cuarenta movimientos y partidos bajo una plataforma definida como de centro y orientada a la defensa de la familia y la niñez.

En el evento de lanzamiento, la presencia del precandidato presidencial Mauricio Lizcano y del exsenador Rodrigo Lara evidenció la relevancia que los impulsores otorgan a esta alianza, que busca incidir tanto en el Congreso de la República como en la próxima elección presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La coalición Alma ha sido conformada por agrupaciones como Colombia Justa Libres (CJL), Alianza Democrática Amplia (ADA), Alianza Social Independiente (ASI), Liga de Gobernantes, Dignidad Liberal y el GSC Colombianísimo, junto a una treintena de grupos significativos de ciudadanos.

Según el comunicado oficial de la coalición, su eje rector es la “defensa integral de los Niños y la Familia”, principio que consideran la esencia de su compromiso político.

La coalición Alma reúne a
La coalición Alma reúne a 40 partidos y movimientos en defensa de la familia y la niñez en Colombia - crédito Alma

En palabras del documento, “la Coalición ALMA nace convocada sobre la defensa integral de los Niños y la Familia, causa superior que constituye el centro de nuestra unión política y la esencia de nuestro compromiso con Colombia. Este principio será la brújula ética y estratégica de todas nuestras acciones, pues creemos que el alma de una Nación se mide por la protección de sus niños y el fortalecimiento de la familia”.

El acuerdo político suscrito por los partidos integrantes subraya la responsabilidad histórica de “defender los derechos de los niños y de la familia”, y plantea la recuperación de los valores familiares como base de la sociedad. La coalición se presenta como una alternativa de centro, rechazando los extremos y las posiciones radicales.

El comunicado enfatiza: “La Coalición ALMA es el punto de referencia desde donde los ciudadanos podrán ‘centrar’ su esperanza y decisión para salvar a Colombia, a partir de la recuperación del sentido de familia y el equilibrio de derechos y deberes, sin extremos que destruyan ni posiciones radicales que desvíen a nuestro país del camino del respeto, la convivencia y la libertad”.

Por su parte el exministro Mauricio Lizcano publicó un mensaje en su cuenta en X en el que celebra, lo que él llama “el centro político de Colombia”, afirmando que irán por la victoria en las elecciones legislativas de 2026.

“¡Hoy nace el verdadero centro político que Colombia esperaba! Construimos ALMA, una gran coalición para las listas al Congreso de 7 partidos y 33 grupos significativos de ciudadanos que creen en una nueva forma de hacer política: con respeto, equilibrio y sentido común", expresó Lizcano.

La coalición Alma rechaza los
La coalición Alma rechaza los extremos políticos y apuesta por la recuperación de valores familiares en Colombia - crédito @MauricioLizcano/X

Y agregó: “En un país atrapado por los extremos, elegimos construir puentes y no muros, defender a todos los colombianos —al empresario y al trabajador, al afro, al indígena y al ciudadano común— y recuperar la decencia, la transparencia y la esperanza en la política".

En cuanto a su estrategia electoral, Alma confirmó que presentará listas conjuntas al Congreso de la República, con el objetivo de obtener una representación significativa en el Senado y la Cámara de Representantes.

El comunicado destaca que “la legitimidad, solidez y proyección de la Coalición dependen de nuestra capacidad de obtener un número significativo de Senadores y Representantes. De estos resultados legislativos nacerá la fuerza que llevará a la Presidencia de la República el proyecto político que el corazón de Colombia clama”.

Además, la alianza evalúa la realización de una consulta interpartidista el 8 de marzo de 2026, con la finalidad de elegir un candidato único a la Presidencia.

Partidos como Colombia Justa Libres,
Partidos como Colombia Justa Libres, ADA, ASI y Liga de Gobernantes integran la nueva alianza política Alma - crédito Alma

Entre los partidos que integran la coalición se encuentran la Liga Gobernantes Anticorrupción y la ASI, que han reiterado su compromiso de no respaldar modelos de gobierno que profundicen la división o afecten la institucionalidad.

El documento de la coalición también reafirma la defensa de la familia como columna vertebral del Estado y la protección de los derechos de la infancia, advirtiendo que “ningún grupo radical, instrumentalice sus derechos en contravía a su dignidad e integridad”.

La coalición se define como el resultado de la unión de “cientos de núcleos sociales, líderes y fuerzas regionales” que buscan responder a las actuales circunstancias del país y al deterioro institucional.

Con la mira puesta en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, Alma aspira a consolidarse como una opción de centro capaz de articular consensos y promover la estabilidad democrática en Colombia.

Temas Relacionados

Coalición AlmaMauricio LizcanoRodrigo LaraColombia Justa LibresCongreso de la RepúblicaPolítica ColombiaElecciones 2026Alianza Democrática AmpliaAlianza Social IndependienteColombia-noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Petro respondió tras ‘mea culpa’ del Estado por muerte de paciente con ‘piel de mariposa, una ’enfermedad huérfana: “Estamos corrigiendo esa irresponsabilidad”

El jefe de Estado también dijo que es “mentira” que se hayan disparado las muertes en enfermedades huérfanas en Colombia en los últimos años

Petro respondió tras ‘mea culpa’

Asociaciones piden reformar el sistema nacional penitenciario por hacinamiento y falta de recursos: estas son las propuestas

El gremio de ciudades capitales impulsó un foro con autoridades y expertos en Bogotá, donde planteó soluciones a la crisis penitenciaria y solicitó nuevas fuentes de financiación

Asociaciones piden reformar el sistema

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor y la respuesta sorprendió a sus seguidores

La modelo habló sin filtros sobre su vida sexual después de terminar con Altafulla, el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’

Karina García confesó cuando fue

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

El reconocido artista colombiano y su esposa enfrentaron juntos el cáncer, y dejaron un legado de fortaleza y cariño que su familia ha compartido con el público en conmovedoras declaraciones

Gustavo Angarita y su historia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Karina García confesó cuando fue

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor y la respuesta sorprendió a sus seguidores

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

Martín Elías Jr. sorprende a sus fans con la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

Mamá de B King publicó sentido mensaje a un mes del asesinato del artista: “Una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas”

Claudia Calderón dio detalles de los últimos encuentros con Baby Demoni antes de su muerte: “No sabía que era su novio”

Deportes

ABC del Mundial Femenino Sub-17

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Este es el millonario premio que ganaría la selección Colombia Sub-20 en el partido por el tercer puesto ante Francia

Histórico de la selección Colombia reveló problema de mentalidad en el fútbol del país: “Les dan medallas por perder”

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile