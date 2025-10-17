Colombia

‘La fresa más nea’ pidió respeto durante las exequias de Baby Demoni: aclaró cómo se desarrollarán los actos fúnebres

La comunidad digital se une en un momento de respeto y solidaridad por la partida de la ‘influencer’, mientras se confirman detalles de la despedida pública y privada organizadas por familiares y amigos

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

El emotivo adiós a Baby
El emotivo adiós a Baby Demoni: así serán las exequias de la influyente creadora de contenido - crédito @baby_demoni_/IG

La noticia del fallecimiento de la influencer Baby Demoni continúa generando consternación entre sus seguidores y allegados en redes sociales.

En medio del dolor que embarga a su círculo más cercano, Robin Alexis Parra Gamboa, conocido en plataformas digitales como ‘La fresa más nea’ y uno de los amigos más cercanos de la joven, se pronunció en su perfil de Instagram para ofrecer detalles sobre cómo se llevarán a cabo las exequias y el velorio.

A través de un video, Parra Gamboa explicó que ha mantenido una comunicación directa con la familia de Baby Demoni y, por esa razón, decidió aclarar los procedimientos para evitar la difusión de información errónea.

María Alejandra Esquin, Baby Demoni, falleció el miércoles 15 de octubre en un centro médico de Bogotá después de haber sido ingresada por urgencias.

Murió Baby Demoni en un
Murió Baby Demoni en un centro médico de Bogotá - crédito Baby Demoni / Instagram

Aunque las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas por las autoridades y están en investigación, durante el martes 14 de octubre 'La fresa más nea’, subió algunos videos en los que aseguraba que la joven y su pareja tuvieron una discusión y fue después de eso que terminó en el hospital.

Después, comentó que la creadora de contenido se encontraba en estado grave y que no sabía qué podía pasar con ella, al igual que indicó que lo estaban amenazando y que hacía responsable a la pareja de Baby Demoni (sin mencionarlo directamente).

Ahora, con un tono sereno, pero firme, el joven influencer bogotano pidió respeto y consideración por parte del público y los seguidores de la fallecida, mientras dan la información del lugar de encuentro para despedirla.

“Hola. Yo estoy manteniendo una comunicación directa con la familia de Baby Demoni. Entonces, quiero informarles a todos acerca de las exequias, el velorio y todo esto. Así que, por favor, con mucho respeto, se llevará a cabo de dos maneras: una, de forma privada, familiar y de su círculo social más cercano. Y la otra va a ser pública para que las personas allegadas, las personas que la quieren, tengan la oportunidad también de acercarse”, indicó Robin Alexis Parra Gamboa.

Robin Alexis Parra, “La fresa más nea”, pide respeto en el último adiós a Baby Demoni - crédito @lafresamasnea/IG

El creador de contenido enfatizó que, aunque una parte del sepelio será abierta al público, se pide máxima prudencia y empatía hacia los familiares.

Lo único que se pide es mucho respeto. Si de alguna manera se filtra la información de dónde va a ser, por favor, respete el momento familiar, respete el espacio, que usted ya tendrá su espacio para ir”, agregó Parra, subrayando la importancia de no divulgar detalles logísticos antes de tiempo.

Según explicó ‘La fresa más nea’, los familiares de Baby Demoni serán los encargados de comunicar oficialmente el lugar y la hora en que los seguidores podrán asistir a despedirla.

Se les estará avisando en dónde y a qué horas podrán asistir, si ustedes lo quieren hacer. Gracias a las personas que han estado respetando este momento tan difícil”, expresó.

La familia de Baby Demoni prepara una despedida especial y pide máxima prudencia a sus seguidores - crédito @lafresamasnea/IG

De igual manera, el influenciador reiteró la solicitud de no grabar ni tomar fotografías durante la ceremonia, ni mucho menos realizar publicaciones que puedan considerarse irrespetuosas.

A petición de los familiares, por favor, nada de fotos, nada de videos, nada de comentarios inoportunos. Por favor, no se haga sobre el féretro. Respete el espacio, respete el momento y, pues nada, si usted va a estar ahí es porque va a demostrar su solidaridad, su amor por Baby Demoni”, concluyó.

Mientras se espera el anuncio oficial sobre la fecha y el lugar de las exequias, el llamado a la empatía y al respeto se ha convertido en el principal mensaje difundido por sus amigos y familiares, quienes piden que su memoria sea honrada con la misma energía y cariño que caracterizó su vida.

