Colombia

Iván Duque afirmó que Petro “usa el odio como su forma de gobernar”: “Al lado de los terroristas y no de las víctimas”

El expresidente aseguró que Colombia pasó de ser un aliado estratégico de Israel a mantener una postura “ambigua” frente al terrorismo internacional

Santiago Cifuentes Quintero

El expresidente Iván Duque y
El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro, en medio de visiones opuestas sobre la relación de Colombia con Israel y la postura frente al conflicto en Gaza - crédito Iván Duque y Presidencia

El expresidente Iván Duque defendió al Estado israelí y lanzó duras críticas al Gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de “ponerse del lado de los terroristas” y de promover “el odio como forma de gobernar”.

Duque acusó al mandatario de “usar el odio como forma de gobernar” y de situar la política exterior colombiana “al lado de los terroristas y no de las víctimas”.

Durante su intervención, Duque calificó los hechos de octubre de 2023 como “una invasión terrorista” y aseguró que representaron “el mayor asesinato de judíos desde el Holocausto”.

Según el exmandatario, el ataque de Hamas no fue un hecho aislado, sino una operación planificada para desestabilizar a Israel y socavar los acuerdos de paz alcanzados con países árabes.

“Hamas buscaba la respuesta del Estado de Israel para aislarlo y romper los Acuerdos de Abraham. Lo hizo utilizando a la población civil como escudo humano, operando desde escuelas y hospitales para manipular el dolor y justificar su barbarie”, afirmó Duque de acuerdo con declaraciones tomadas por Semana.

Iván Duque aseguró que la
Iván Duque aseguró que la paz en Gaza no será posible mientras Hamás controle la franja y defendió el derecho de Israel a su autodefensa - crédito Europa Press

El expresidente destacó que Israel, a pesar de las guerras y amenazas recurrentes, “ha definido la democracia y la alternancia en el poder como ejes de su identidad”, y defendió el derecho del Estado israelí a actuar en defensa propia.

“Israel ha tenido que recurrir en ocasiones a la fuerza de manera preventiva para garantizar su supervivencia, pero también ha apostado históricamente por la paz”, subrayó, recordando los acuerdos firmados con Egipto, Jordania y los alcanzados en Oslo, así como los Acuerdos de Abraham que normalizaron relaciones con varias naciones árabes.

Duque insistió en que “la paz en Gaza no será posible mientras Hamas controle la franja” y reiteró su llamado a una administración que respete “la existencia del Estado de Israel y el derecho internacional”.

En su discurso, el exmandatario también celebró que los acuerdos de normalización con países árabes “siguen vigentes” y que “la comunidad internacional ha entendido la dimensión de la amenaza de Hamas”.

El punto más polémico de su intervención llegó cuando dirigió sus críticas al presidente Gustavo Petro.

Duque lamentó que “quien dirige los destinos de nuestra nación no haya condenado los hechos del 7 de octubre, y que haya situado la política de Estado al lado de los terroristas y no de las víctimas”.

En tono contundente, señaló que el Gobierno colombiano “no condenó la masacre” y, en cambio, “ubicó la política de Estado en el lado equivocado de la historia”.

El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por su postura frente al conflicto entre Israel y Hamás, a la que Duque calificó como “del lado equivocado de la historia” - crédito Presidencia - Freepik

“Esa actitud —añadió Duque— ha promovido el odio como forma de gobernar y ha deteriorado la imagen internacional de Colombia.”

Con esas palabras, el exmandatario marcó un fuerte contraste con la política exterior de su administración, durante la cual Colombia reconoció oficialmente a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas, fortaleció los lazos diplomáticos y comerciales con Israel mediante un tratado de libre comercio y abrió una oficina de innovación en Jerusalén.

En su defensa de la alianza bilateral, Duque recordó que las relaciones entre ambos países trascienden los ciclos políticos: “Una cosa es la temporalidad de odio de un gobernante y otra muy distinta, la hermandad entre dos pueblos que es indisoluta”.

El exmandatario cerró su discurso con un mensaje de respaldo al pueblo judío, asegurando que la tragedia de 2023 no logró quebrar su espíritu ni la fortaleza del Estado de Israel.

Franja de Gaza, escenario del
Franja de Gaza, escenario del conflicto entre Israel y Hamás que continúa dejando miles de víctimas y desplazados - crédito Ramadan Abed/Reuters

“Si alguien pensaba que esa crueldad iba a ser el comienzo del fin de Israel, el pueblo judío, con su resiliencia ancestral, ha demostrado que saldrá más fuerte. El amanecer de una región en paz empieza a aflorar con los hechos que vimos esta semana”, concluyó.

Con su discurso, Iván Duque reafirmó su respaldo a Israel y su rechazo al extremismo, mientras marcó distancia con la política exterior del Gobierno Petro. El exmandatario concluyó pidiendo unidad frente al terrorismo y advirtiendo que “la indiferencia ante el mal solo fortalece a quienes buscan destruir la libertad”.

