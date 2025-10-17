Colombia

Fiscalía denuncia “presiones desde Bogotá” para evitar inspección en finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía tras secuestro

Durante la audiencia contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, la fiscal del caso aseguró que policías recibieron órdenes desde la capital para evitar la inspección de la vivienda donde ocurrieron los hechos

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Luis Alberto Rendón, padre de
Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón y suegro de Mike Bahía, fue capturado y enfrenta proceso judicial por los delitos de secuestro y tortura - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

La investigación por el secuestro y tortura de dos trabajadores en una finca de Llanogrande (Antioquia), propiedad de la familia de la cantante Greeicy Rendón y su esposo, el también artista Mike Bahía, dio un nuevo giro tras revelarse posibles irregularidades en el operativo policial.

Según la fiscal del caso, los agentes que atendieron la emergencia habrían recibido “presiones desde Bogotá” para evitar la inspección de la vivienda, la incautación de armas y la recolección de pruebas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Llevamos dos años en la investigación y eso no está en el papel, pero lo sé por manifestación de la policía: todas presiones desde Bogotá porque se trataba del inmueble de dos cantantes reconocidos, Greeicy y Mike Bahía, para que no se inspeccionara la vivienda, para que no se encontrara el vehículo y las armas y se pusieran a disposición”, aseguró la fiscal durante la audiencia, según reveló la revista Cambio.

El episodio que derivó en la captura de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy y suegro de Mike Bahía, ocurrió el 8 de mayo de 2023 en un exclusivo conjunto residencial donde también reside el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La fiscalía señaló que, pese a la gravedad del caso, no se practicó una inspección en el lugar de los hechos, lo que impidió recuperar armas, teléfonos y otros elementos clave para la investigación.

Fuentes citadas por el medio mencionado indicaron que la captura en flagrancia fue realizada por dos patrulleros, con apoyo de otros uniformados asignados a la seguridad de Uribe Vélez en la finca vecina.

Sin embargo, la falta de diligencias judiciales levantó sospechas sobre una posible manipulación de la escena del crimen.

La Fiscalía reveló en audiencia
La Fiscalía reveló en audiencia que hubo “presiones desde Bogotá” para impedir la inspección de la vivienda de Greeicy Rendón y Mike Bahía durante el operativo en Llanogrande - crédito Luisa González/Reuters

“Cómo es que los policías llegan ahí, ven dos personas altamente lesionadas que cuentan del secuestro y la tortura, y en la flagrancia no buscan las armas que portaban los cinco ciudadanos (...) Dónde quedaron las armas, pero dicen que de Bogotá llamaron y que tal y que tal”, cuestionó la fiscal durante la audiencia.

La imputación contra Luis Alberto Rendón se sustenta en los testimonios de las víctimas —Elder y Francisco, trabajadores de construcción—, quienes relataron que fueron retenidos, golpeados y torturados dentro de la finca.

Ambos aseguraron que fueron entregados por Rendón a cinco hombres vestidos de negro, armados con un fusil, una escopeta y una pistola, quienes los interrogaron por el presunto robo de una caja fuerte.

¿Qué dice el papá de Greeicy?

En su testimonio, Luis Alberto Rendón relató que días antes de los hechos por los que se le investiga, se produjo un presunto robo en la finca familiar. Según su versión, ese día salió junto a su esposa a un supermercado con el propósito de adquirir algunos obsequios para el cumpleaños de la hija de uno de sus empleados.

Al regresar a la residencia, decidieron entregar el regalo de inmediato. Mientras Rendón aparcaba el vehículo, su esposa buscó al trabajador sin lograr ubicarlo. Posteriormente, ingresó al cuarto que habitualmente ocupan Greeicy y Mike Bahía, y fue entonces cuando notó la ausencia de varios objetos de valor.

El padre de la artista
El padre de la artista fue capturado el 11 de octubre - crédito Redes Sociales / Suministrada

El testimonio recogido por El País detalla que la esposa de Rendón encontró cajas de relojes en el suelo, lo que le resultó inusual. Ante la sospecha, tomó fotografías y se las envió a Greeicy. Además de los relojes, se reportó el hurto de 150.000 dólares, 12.000 euros y un millón de pesos colombianos.

Tras este hallazgo, Rendón, su esposa y sus dos nietos abandonaron la finca y se dirigieron a la casa de la suegra, mientras que en la propiedad permanecieron los dos empleados señalados en la investigación. Aproximadamente 40 minutos después, la familia regresó a la finca.

En ese lapso, Greeicy se comunicó con su madre para confirmar el robo. Según el testimonio de Rendón, “Greeicy llama a mi esposa un poco alterada manifestándole que nos habían robado, ya que no estaba la caja fuerte”, declaración recogida por El País. Posteriormente, contactaron a Mike Bahía para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y esclarecer lo ocurrido.

Durante la investigación, Luis Alberto Rendón manifestó que observó comportamientos sospechosos en dos empleados, identificados como Elder y Francisco.

Declaraciones de trabajadores y policías
Declaraciones de trabajadores y policías exponen el trato sufrido y la brutalidad hallada en el caso de Luis Alberto Rendón - crédito montaje Freepik - @luisalbertoelcachorro/Instagram

“Me doy cuenta de que el señor Elder y el señor Francisco se notan con actitudes sospechosas cuando salen el día sábado a la 1:00 p. m.”, afirmó Rendón ante las autoridades, según información de El País. Uno de los aspectos que le resultó extraño fue que uno de los trabajadores portaba un bolso con diversos objetos y, además, se quitó la ropa y la dejó en el lugar de trabajo.

La investigación sobre los hechos continúa en curso y se espera que en las próximas horas se revelen nuevos detalles sobre el caso.

Temas Relacionados

Greeicy RendónFinca GreeicyPapá de GreeicyLuis Alberto RendónMike BahíaPersonas torturadasLlanograndeFiscalía papá de GreeicyColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Lotería del Quindío, último sorteo 16 de octubre 2025: premio mayor y secos ganadores

Conozca los resultados completos del sorteo la lotería que reparte más de 2.000 millones de pesos colombianos

Lotería del Quindío, último sorteo

Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri y aseguró que va por ella en la pelea de Stream Fighters

El creador de contenido admitió errores en sus comentarios pasados y anticipa un enfrentamiento directo con la ‘influencer’ después del evento, pues lleva un buen tiempo buscándola

Valentino Lázaro le ofreció disculpas

‘La estrategia del caracol’, ‘La Pena Máxima’ y ‘El Olvido que seremos’: Esta es la filmografía en la que participó el actor Gustavo Angarita

La historia de un intérprete cuya pasión y formación internacional transformaron la escena artística y motivaron a nuevas generaciones

‘La estrategia del caracol’, ‘La

Dólar en Colombia 17 de octubre 2025: los últimos movimientos del tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Colombia 17 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro le ofreció disculpas

Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri y aseguró que va por ella en la pelea de Stream Fighters

El hijo de ‘la Gorda’ Fabiola relató molestia durante el funeral por el comportamiento de un asistente: “Le iba a tirar el teléfono al carajo”

Karen Sevillano destapó intimidad con su novio y reveló los juguetes sexuales que han comprado para su relación: “Yo soy la calenturienta”

Mike Bahía respaldó a Greeicy Rendón en medio del escándalo por la detención de su padre: “Cada día más”

A 25 años de ‘Fíjate Bien’, el LP que marcó el despegue de la carrera solista de Juanes

Deportes

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia en la gran final de la Copa Libertadores Femenina

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Jorge Carrascal sigue brillando con Flamengo en el fútbol de Brasil: “Es un jugador muy diferente y especial”

Colombia se ubica entre los diez países que más entradas compran para el Mundial 2026: ya superó el millón de boletos

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen