Fiscalía denuncia “presiones desde Bogotá” para evitar inspección en finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía tras secuestro

La investigación por el secuestro y tortura de dos trabajadores en una finca de Llanogrande (Antioquia), propiedad de la familia de la cantante Greeicy Rendón y su esposo, el también artista Mike Bahía, dio un nuevo giro tras revelarse posibles irregularidades en el operativo policial.

Según la fiscal del caso, los agentes que atendieron la emergencia habrían recibido “presiones desde Bogotá” para evitar la inspección de la vivienda, la incautación de armas y la recolección de pruebas.

“Llevamos dos años en la investigación y eso no está en el papel, pero lo sé por manifestación de la policía: todas presiones desde Bogotá porque se trataba del inmueble de dos cantantes reconocidos, Greeicy y Mike Bahía, para que no se inspeccionara la vivienda, para que no se encontrara el vehículo y las armas y se pusieran a disposición”, aseguró la fiscal durante la audiencia, según reveló la revista Cambio.

El episodio que derivó en la captura de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy y suegro de Mike Bahía, ocurrió el 8 de mayo de 2023 en un exclusivo conjunto residencial donde también reside el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La fiscalía señaló que, pese a la gravedad del caso, no se practicó una inspección en el lugar de los hechos, lo que impidió recuperar armas, teléfonos y otros elementos clave para la investigación.

Fuentes citadas por el medio mencionado indicaron que la captura en flagrancia fue realizada por dos patrulleros, con apoyo de otros uniformados asignados a la seguridad de Uribe Vélez en la finca vecina.

Sin embargo, la falta de diligencias judiciales levantó sospechas sobre una posible manipulación de la escena del crimen.

“Cómo es que los policías llegan ahí, ven dos personas altamente lesionadas que cuentan del secuestro y la tortura, y en la flagrancia no buscan las armas que portaban los cinco ciudadanos (...) Dónde quedaron las armas, pero dicen que de Bogotá llamaron y que tal y que tal”, cuestionó la fiscal durante la audiencia.

La imputación contra Luis Alberto Rendón se sustenta en los testimonios de las víctimas —Elder y Francisco, trabajadores de construcción—, quienes relataron que fueron retenidos, golpeados y torturados dentro de la finca.

Ambos aseguraron que fueron entregados por Rendón a cinco hombres vestidos de negro, armados con un fusil, una escopeta y una pistola, quienes los interrogaron por el presunto robo de una caja fuerte.

¿Qué dice el papá de Greeicy?

En su testimonio, Luis Alberto Rendón relató que días antes de los hechos por los que se le investiga, se produjo un presunto robo en la finca familiar. Según su versión, ese día salió junto a su esposa a un supermercado con el propósito de adquirir algunos obsequios para el cumpleaños de la hija de uno de sus empleados.

Al regresar a la residencia, decidieron entregar el regalo de inmediato. Mientras Rendón aparcaba el vehículo, su esposa buscó al trabajador sin lograr ubicarlo. Posteriormente, ingresó al cuarto que habitualmente ocupan Greeicy y Mike Bahía, y fue entonces cuando notó la ausencia de varios objetos de valor.

El testimonio recogido por El País detalla que la esposa de Rendón encontró cajas de relojes en el suelo, lo que le resultó inusual. Ante la sospecha, tomó fotografías y se las envió a Greeicy. Además de los relojes, se reportó el hurto de 150.000 dólares, 12.000 euros y un millón de pesos colombianos.

Tras este hallazgo, Rendón, su esposa y sus dos nietos abandonaron la finca y se dirigieron a la casa de la suegra, mientras que en la propiedad permanecieron los dos empleados señalados en la investigación. Aproximadamente 40 minutos después, la familia regresó a la finca.

En ese lapso, Greeicy se comunicó con su madre para confirmar el robo. Según el testimonio de Rendón, “Greeicy llama a mi esposa un poco alterada manifestándole que nos habían robado, ya que no estaba la caja fuerte”, declaración recogida por El País. Posteriormente, contactaron a Mike Bahía para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y esclarecer lo ocurrido.

Durante la investigación, Luis Alberto Rendón manifestó que observó comportamientos sospechosos en dos empleados, identificados como Elder y Francisco.

“Me doy cuenta de que el señor Elder y el señor Francisco se notan con actitudes sospechosas cuando salen el día sábado a la 1:00 p. m.”, afirmó Rendón ante las autoridades, según información de El País. Uno de los aspectos que le resultó extraño fue que uno de los trabajadores portaba un bolso con diversos objetos y, además, se quitó la ropa y la dejó en el lugar de trabajo.

La investigación sobre los hechos continúa en curso y se espera que en las próximas horas se revelen nuevos detalles sobre el caso.