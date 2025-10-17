Planta Spec restableció el suministro de gas natural en Colombia tras emergencia en Cartagena

Vista aérea de la planta de regasificación de Spec LNG en Cartagena, donde se procesa el gas natural que abastece gran parte del país - crédito red social X

El restablecimiento de las operaciones de importación de gas natural en Colombia marcó el cierre de una semana de restricciones que afectaron a la industria energética y la producción nacional.

La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG), operadora de la planta de regasificación de Cartagena, confirmó que las operaciones se reanudaron a las 12:00 a. m. del viernes 16 de octubre, cumpliendo el cronograma previsto después de cinco días de mantenimiento programado y dos adicionales destinados a atender una contingencia.

La empresa afirmó que “el gas natural fluye con normalidad hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT), lo que permite la reactivación de la cadena de suministro en todo el territorio”.

Durante el periodo de interrupción, la escasez de gas evidenció las vulnerabilidades del sistema de suministro nacional.

Ecopetrol se vio forzada a disminuir su producción, afectando tanto el volumen de petróleo como la elaboración de diésel y gasolina.

“La reducción de la producción tuvo repercusiones directas en la cadena de abastecimiento de combustibles en el país”, indicaron fuentes del sector energético al medio El Colombiano.

Comunicado oficial de Spec LNG confirmando la normalización del flujo de gas natural hacia el Sistema Nacional de Transporte - crédito red social X

El impacto también se sintió en la industria nacional, donde grandes empresas reportaron una disminución de su capacidad productiva por la dificultad de acceder al gas natural. Algunas compañías recurrieron a combustibles alternativos, aunque estos representaron un costo mayor para mantener sus operaciones.

La compañía resaltó su agradecimiento a los actores involucrados en la gestión de la contingencia y reiteró su compromiso con la seguridad energética del país. “Los trabajos realizados mantienen la infraestructura en óptimas condiciones para seguir brindando el respaldo que requiere el sistema energético del país”, concluyó Spec LNG.

La empresa también confirmó la llegada prevista para el viernes 17 de octubre de un buque metanero procedente de Estados Unidos, que transportará aproximadamente 70.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).

Este cargamento fue adquirido por los usuarios de la infraestructura para reforzar el sistema de generación eléctrica y de gas natural del país.

El papel de la planta de regasificación de Cartagena es clave para el sistema energético colombiano, pues el GNL procesado en sus instalaciones respalda el 60% de la generación térmica a gas del país y representa más del 30% de la demanda nacional.

¿Cómo está la situación en el país?

El sector del gas natural en Colombia redujo sus emisiones en un 27,1 % entre 2022 y 2024, consolidándose como un pilar clave en la transición energética y en la búsqueda de la autosuficiencia del país - crédito Europa Press

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, destacó que Colombia cuenta con suficientes recursos de gas natural para garantizar su seguridad energética, pero advirtió sobre la falta de decisiones oportunas: “Tenemos gas, lo que falta es decisión. Si no actuamos rápido, dependeremos más del gas importado y eso golpeará el costo de vida”.

Aunque las reservas probadas alcanzan para 5,9 años, el potencial es mucho mayor. Proyectos como el pozo Sirius, operado por Ecopetrol y Petrobras, podrían abastecer hasta el 45 % de la demanda nacional, pero su entrada en operación está prevista para 2030. Murgas propone acelerar su ejecución y evitar que la dependencia de importaciones se convierta en una política permanente.

La presidenta recordó el caso de Chile y Argentina, donde la dependencia energética externa derivó en crisis de suministro, y subrayó que la verdadera seguridad energética del país está en desarrollar su propio potencial. Actualmente, 36 millones de colombianos usan gas natural, el 85 % de ellos de estratos 1, 2 y 3, aunque aún hay 8,4 millones en pobreza energética.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, aseguró que el país tiene suficientes recursos de gas natural para garantizar su seguridad energética - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Murgas definió el gas como “el energético del bienestar”, clave para la equidad, la salud y la productividad. Aseguró que la transición energética debe ser justa y no dejar a nadie sin acceso a energía asequible. Además, insistió en que el gas es esencial para respaldar las energías renovables y evitar apagones.

Finalmente, llamó a despolitizar la política energética y a construir una estrategia de largo plazo: “El gas natural no es de un partido ni de un gobierno. Es patrimonio de todos los colombianos”. Según Murgas, no aprovechar este recurso sería “un error histórico”, ya que el gas natural garantiza bienestar, equidad y seguridad energética para el país.