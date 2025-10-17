Andrea Valdiri reveló su estricta rutina de preparación para su pelea contra Yina Calderón en el Stream Fighters 4: “Fortalecer la concentración y la resistencia”

Westcol se asombra con la dedicación de Andrea Valdiri antes del esperado combate contra Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos @westcol / Instagram

La creadora de contenido Andrea Valdiri se robó la atención en la antesala del evento Stream Fighters 4 al compartir detalles inéditos sobre su estricta rutina de preparación física y mental.

Durante una transmisión en vivo, junto a Westcol, organizador del certamen que se realizará el 18 de octubre en Bogotá, Andrea habló sobre las estrategias que implementa para alcanzar el peso ideal y garantizar su mejor rendimiento en el ring.

En la charla, Westcol expresó su asombro al conocer el nivel de compromiso y disciplina de Valdiri.

La empresaria detalló que su entrenamiento no responde únicamente a rutinas convencionales, sino que ha recurrido a métodos de alta exigencia, entre ellos el traslado de un sauna portátil y una camilla de calor desde su ciudad de residencia.

Según explicó, estos elementos resultan clave para eliminar líquidos y lograr la deshidratación necesaria de cara al pesaje oficial.

“Mi preparación incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física, además de trabajo mental para fortalecer la concentración y la resistencia”, afirmó Andrea Valdiri, quien remarcó que el enfoque mental es un factor esencial para afrontar la competencia. La influencer también señaló que ha compartido en redes sociales fragmentos de su transformación física, recibiendo el respaldo de seguidores que han notado los cambios visibles en su aspecto y actitud.

La barranquillera mostró su preparación para poder cumplir los requisitos de Stream Fighters - crédito @micaclips1/ TikTok

Westcol subrayó la confianza que proyecta la participante y la “determinación total” con la que asume el reto de Stream Fighters 4. El organizador resaltó que, a diferencia de otros competidores, Valdiri no ha subestimado el proceso de preparación, lo que la convierte en una de las candidatas más firmes para destacar en el evento.

La expectativa crece por el duelo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, uno de los más comentados del certamen digital. “Más que una rivalidad, considero esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal”, señaló Valdiri, quien aseguró que llega al combate con “serenidad y confianza”.

La empresaria se posiciona así como una de las figuras principales en la próxima edición de Stream Fighters 4, un evento que reunirá a reconocidos creadores de contenido y que promete captar la atención de la audiencia con combates de alto voltaje y protagonistas de gran alcance en el mundo digital.

Las reacciones por el peso ideal que consiguió Andrea no se hicieron esperar en redes sociales, y varios interntuas aseguraron que Yina “se está quedando sin excusas para subir al ring”, pues en recientes declaraciones la empresaria de fajas había mencionado que si La Valdiri no cumplía con el paso no iba a pelear.

La Valdiri llegó al peso de 63 kilos que exige el evento para poder pelear con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

“Ya no hay más excusas para Yina”, “la verdad esto de la Valdiri es algo de admirar, qué mujer tan comprometida”, “estoy esperando por la excusa de Yina”, “ella se lo tomó en serio, muy comprometida”, “Yina va a decir que está enferma a última hora”, dicen algunas de las reacciones.

Yina Calderón aseguró que no se subirá al ring en caso de que le cambien las reglas del juego

En el reciente episodio del programa de Yina, El Escándalo TV, aseguró que no permitirá que los organizadores del juego le cambien las reglas de la pelea, pues según ella, la quienes obligar a pelear con guantes de un pesaje que no aceptó.

“Me dijeron que la marca patrocinadora se equivocó y mando guantes de 10, con el que ella quería que peleáramos, yo les dije que no, pero a mí me ponen mis guantes de 12 como lo habíamos acordado”, dijo la empresaria.

Yina confesó que no se subirá al ring en caso de que Andrea no cumpla con los requisitos - crédito @luciagarces170/ TikTok

Yina también se refirió al peso que debían llegar las dos: “En el pesaje nosotros teníamos que pesar 62 kilos, yo estoy más gordita porque me tocó subir 6 kilos, ella tenía que bajar… Espero Westcol que no haya ningún tipo de trampa con eso, así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”, puntualizó Calderón.