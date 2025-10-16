Colombia

La ONU advierte sobre la estigmatización de las protestas pacíficas por parte de autoridades en Colombia: “Es un derecho humano fundamental”

El pronunciamiento del organismo internacional se produjo por las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien vinculó recientes movilizaciones con estructuras criminales

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Los manifestantes avanzan por la
Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado hacia el oriente - créditos @PasaenBogota / X

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por los pronunciamientos públicos de algunas autoridades estatales y figuras políticas que, según el organismo, han contribuido a la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.

El pronunciamiento se produjo tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien vinculó algunas manifestaciones sociales con supuestas estructuras criminales, generando una fuerte reacción de rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo y de distintos sectores sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La protesta pacífica es un derecho humano fundamental, y el Estado colombiano tiene la obligación de proteger la vida, la integridad y las libertades de reunión y expresión de quienes participan en ella”, señaló la ONU a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

El organismo enfatizó que ha observado con preocupación discursos y actuaciones recientes que “no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos”, especialmente en lo que respecta a la protección y el tratamiento de las movilizaciones ciudadanas.

Publicación de la Oficina de
Publicación de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en su cuenta oficial de X, en la que reitera que la protesta pacífica es un derecho humano y llama al Estado a garantizar la vida, la integridad y las libertades de reunión y expresión de los manifestantes - crédito ONU Colombia/X

¿Indirecta a Benedetti?

El debate sobre la legitimidad de la protesta social en Colombia se reavivó luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionara a las manifestaciones del 15 de octubre convocadas por el Congreso de los Pueblos, afirmando que detrás de varias de estas movilizaciones se esconden “estructuras criminales que buscan desestabilizar al Gobierno”.

Estas declaraciones fueron calificadas como “estigmatizantes” por la Defensoría del Pueblo, que exigió una retractación pública y recordó que “no es obvio que haya estructuras criminales detrás de las protestas”. El ente defensor subrayó que la protesta es un derecho constitucional y que el propio Gobierno debe ser el principal garante de su ejercicio.

En respuesta, Benedetti defendió su posición y afirmó que su intención no es criminalizar la protesta, sino advertir sobre acciones que, en su criterio, exceden el marco de la manifestación pacífica.

“Lo único que no es obvio es que no quieran dialogar las organizaciones sociales con el Gobierno del diálogo”, señaló el ministro, refiriéndose a la ocupación de varios edificios públicos durante las recientes movilizaciones. Según Benedetti, estos hechos generaron pánico entre los trabajadores y afectaron el funcionamiento de entidades del Estado.

Armando Benedetti le contestó a
Armando Benedetti le contestó a la Defensoría del Pueblo por protestas en Bogotá - crédito @AABenedetti

La ONU, sin embargo, fue enfática en recordar que la protesta pacífica no puede considerarse violenta únicamente por interrumpir el tránsito o alterar la cotidianidad.

En este sentido, citó la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, documento que establece que los cuerpos de seguridad deben tener como principal objetivo “facilitar las reuniones pacíficas”, y que la disolución de una protesta solo puede justificarse cuando exista una perturbación grave y sostenida del orden público.

“El derecho de reunión protege incluso formas de desobediencia civil o acción directa no violenta”, recordó la Oficina de Derechos Humanos. Además, instó al Estado colombiano a garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, cuyo papel —añadió— es fundamental para la promoción de la paz y la justicia social.

En esta línea, reiteró la importancia de aplicar la Directiva 07 de 2023, que busca fortalecer la protección de quienes participan en movilizaciones sociales y actividades de liderazgo comunitario.

La organización internacional también se refirió al contexto electoral, advirtiendo que los discursos estigmatizantes pueden agravar la polarización y aumentar los riesgos de violencia política.

Recordó que la Defensoría del Pueblo lidera, con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Iglesia Católica, un compromiso nacional para garantizar un proceso electoral libre de violencia.

Defensoría del Pueblo se despachó
Defensoría del Pueblo se despachó contra Armando Benedetti por protestas en Bogotá - crédito @DefensoriaCol

Este acuerdo hace un llamado a precandidatos y figuras públicas a emplear un lenguaje responsable, que respete los derechos humanos y promueva la convivencia pacífica.

Por su parte, los movimientos sociales también reaccionaron con fuerza a las palabras del ministro Benedetti. El Congreso de los Pueblos, que agrupa a comunidades campesinas, indígenas y urbanas, rechazó las afirmaciones del jefe de la cartera del Interior y anunció que mantendrá las movilizaciones “de manera indefinida” hasta que el Gobierno abra un diálogo real y adopte medidas concretas frente a sus demandas.

En medio de la polémica, la ONU reiteró su llamado a que el Estado colombiano garantice la libertad de expresión y de reunión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.

“Las fuerzas de seguridad deben actuar conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Su papel no es reprimir, sino proteger”, recalcó el organismo, que ha acompañado de cerca los procesos de movilización social en el país desde las protestas de 2021.

Temas Relacionados

ONU ColombiaArmando BenedettiProtestas en ColombiaDefensoría del PuebloProtestas BogotáCongreso de los PueblosColombia-Noticias

Más Noticias

Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

La actriz no se quedó callada ante las críticas de la empresaria de fajas y aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de frenar el odio y regular los discursos en el mundo digital

Así le respondió Valentina Lizcano

Impresionante trancón en la avenida El Dorado: viajeros que van al aeropuerto salen a caminar

La movilidad en Bogotá enfrenta este jueves una nueva situación de congestión que genera complicaciones en el tráfico para cientos de ciudadanos en la ciudad, especialmente para quienes se dirigen a El Dorado

Impresionante trancón en la avenida

Lanzan campaña para promover el uso del Biomig: beneficiarios podrían recibir hasta cinco mil millas en Lifemiles

El sistema automatizado agiliza los trámites migratorios y permite a los viajeros completar el proceso en menos de un minuto

Lanzan campaña para promover el

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Restan cinco jornadas para culminar la fase ‘todos contra todos’ del campeonato colombiano y el líder, Atlético Bucaramanga, con treinta puntos, necesita de al menos dos puntos más para asegurar su presencia en las finales

Así quedó la tabla de

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

En una reciente transmisión, el creador digital expresó su preocupación por presencias oscuras y fatiga constante, lo que avivó la discusión sobre posibles ataques espirituales

Yeferson Cossio sospecha que es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así le respondió Valentina Lizcano

Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

El país político también reaccionó a la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: “¡Qué orgullo!”

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón, quien la llamó ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

Deportes

Siete equipos del fútbol profesional

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Periodista deportivo se enojó por la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

Esta fue la declaración de jugador de la selección Colombia que los argentinos tomaron como una provocación