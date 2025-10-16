Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

La Bichota interpretó dos de los temas de 'Tropicoqueta' durante la pasarela celebrada en Nueva York - crédito Prime Video

Karol G desplegó su espectáculo más glamuroso como invitada por Victoria’s Secret para interpretar sus canciones en su prestigioso Fashion Show, celebrado en el local insignia de la marca en Nueva York, ubicado en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan.

La ‘Bichota’ no ocultó su emoción en las horas previas, compartiendo la invitación de la marca para formar parte del evento junto a otras artistas como Missy Elliott, Madison Beery y la agrupación K-Pop Twice.

“Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, expresó en sus historias de Instagram, acompañando una imagen suya, de espaldas, esperando el momento de salir a escena.

La paisa lució un atuendo rojo, con alas de ángel típicas de los “ángeles” de Victoria’s Secret, interpretando dos temas parte de su más reciente LP Tropicoqueta. Primero fue Ivony Bonita, acompañando el paso de Bella Hadid por la pasarela.

Posteriormente, la paisa subió las revoluciones y encendió el ambiente con la interpretación de Foreva Latina, intensificando todavía más la propuesta visual de los “ángeles” con su ritmo frenético y bailable.

Las reacciones de las redes sociales fueron de elogio total para el desempeño de Karol G y lo mostrado en el desfile de Victoria’s Secret, siempre coordinado con su propuesta audiovisual. En varios casos, los usuarios hicieron hincapié en que no había mucha fe en que la colombiana fuese a destacar en el evento.

“No ponian ni 2 pesos por Karol G y al final la terminó rompiendo, la verdadera latina mami“, ”Devoraste Karol G!!!“, ”Karol G cómo vas a ser tan diosaaaaa“, ”Karol G eres too much", fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Cabe recordar que Karol G venía de actuar en septiembre en el Crazy Horse de París, donde realizó una residencia del 25 al 28 de septiembre. Esto la transformó en la primera artista latina invitada al icónico cabaret, donde presentó ocho funciones de su show “Totally Crazy”, en el que fusionó su música y estética con el estilo del cabaret, interpretando temas de Tropicoqueta. Además, durante ese periodo sorprendió a sus fans con momentos espontáneos, como bailar en la calle afuera del recinto.

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela

Aunque no coincidieron durante la pasarela, Valentina Castro Rojas también hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en participar del Victoria’s Secret Fashion Show.

Poco antes de salir al desfile, la revista Hola tuvo la oportunidad de hablar con Castro mientras las maquilladoras hacían su trabajo de prepararla para el evento.

“Estoy representando a Tumaco, Colombia. Soy la primera colombiana en hacer Victoria’s Secret. Estoy muy contenta", expresó ante los micrófonos del medio citado. “Espero dar lo mejor de mí, lo mejor, disfrutármela”.

Cuando le preguntaron si sabía que Karol G estaría presente entre el público invitado al Fashion Show, Valentina respondió afirmativamente, y luego reveló la canción o frase de la Bichota que le gustaría usar para disparar su motivación antes de la pasarela, destacando particularmente Ivonny Bonita, una de las pistas de su más reciente LP, Tropicoqueta.

“Pues me identifico con muchas músicas, canciones de ella, como Ivonne tiene, como 20. Fantástica, magnífica, estática. Esa canción me fascina", contó.

Sobre la sensación y las expectativas frente al desfile, la joven respondió: “La verdad, no tengo palabras. Llegué muy orgullosa de mí, me sentí como en las nubes, me sentí maravillosa, contenta, emocionada. No me lo creía hasta que llegué aquí, hice el fitting y fue como que ¡guau!, estoy aquí“.