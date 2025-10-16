Jhonny Rivera compartió emotivas palabras antes del concierto de su hijo Andy Rivera en Bogotá: “Para todas las personas que han venido sufriendo problemas con su mente”

Jhonny Rivera emociona al revelar la batalla de Andy Rivera contra la depresión antes de su gran noche - crédito @jhonnyrivera/IG

El concierto de Andy Rivera en el Movistar Arena, previsto para el sábado 18 de octubre, ha adquirido un significado especial para su entorno familiar.

Para Jhonny Rivera, este evento no solo representa un hito profesional para su hijo, sino que simboliza una victoria personal tras una etapa marcada por desafíos emocionales, a los cuales se refirió recientemente en sus historias de Instagram.

El cantante pereirano compartió un mensaje que rápidamente se viralizó, en el que abordó abiertamente la lucha de Andy Rivera contra la depresión y la ansiedad, y la dificultad que enfrentó la familia para encontrar la manera adecuada de apoyarlo.

“Faltan tres días para el concierto de mi hijo Andy Rivera en el Movistar Arena. Este concierto tiene un significado impresionante”, empezó diciendo Jhonny en la publicación en la que invitó al público a asistir al esperado show.

El mensaje de Jhonny Rivera sobre Andy Rivera y la salud mental conmueve a miles antes del concierto - crédito @jhonnyrivera/IG

Seguido a esto comentó que el evento será más que una presentación, pues tiene un sentido que va desde el nombre del show hasta lo que espera transmitir Andy desde el escenario para su público.

“Este concierto se llama Un día a la vez. El mensaje que trae Andy con esto no solo es para los seguidores de Andy, como tal, como artista y su música, sino para todas las personas que han venido sufriendo problemas con su mente, depresión, ansiedad y que creen que ya no vale la pena seguir luchando. Este es un concierto que trae un mensaje de que nuevamente va a brillar el sol para todas esas personas que creen que todo está apagado. Va a ser lindo y se los digo porque lleva trabajando meses y meses para descrestarlos a ustedes.

Días atrás Jhonny Rivera había compartido una reflexión también sobre lo que pensaba acerca de la presentación que tendrá su hijo en el Movistar Arena de Bogotá y reconoció que la salud mental sigue siendo un tema rodeado de estigmas, lo que lleva a muchas personas a evitar pedir ayuda por temor al juicio social.

El artista confesó que, durante los momentos más complejos, la familia se sintió impotente: “No sabíamos cómo ayudarlo” y aseguró que esta experiencia le permitió comprender que muchos padres atraviesan situaciones similares, observando a sus hijos luchar en silencio sin saber cómo intervenir.

Jhonny Rivera revela el significado oculto tras el show de Andy Rivera - crédito @jhonnyrivera/IG

“Casi todas las personas que sufren depresión y ansiedad lo ocultan, porque cuando buscan ayuda se encuentran con cosas como: ‘Este es como Bobo, deprimido, ¿por qué?’. Bueno, en fin, no sabemos ayudar. Andy tocó fondo. Nosotros no sabíamos cómo ayudar, porque usted va y dice que aconsejar y resulta antes afectándoles más. Bueno, lo de Andy es un tema ya superado, gracias a Dios y se metió a hacer un Movistar Arena”, expresó Jhonny.

El mensaje de Jhonny Rivera también puso en valor la resiliencia de Andy Rivera y el papel fundamental que desempeñó la música en su proceso de recuperación, razón por la cual el cantante cree que el escenario del Movistar Arena representa mucho más que un logro artístico.

Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento para los fans tanto de él como de su hijo que le han brindado apoyo y cariño durante el tiempo de carrera y que ahora lo van a acompañar en el concierto que lo tiene ilusionado.

“Se metió a hacer un Movistar Arena, que es un riesgo muy alto porque donde no lo llenen, jum, eso hubiera sido fatal. Pero Dios es muy bueno, que nos dio un público tan bonito que me lo han apoyado y yo por eso quiero darles las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes, los que compraron la boletica”, puntualizó el cantante de música popular.

Andy Rivera regresa a los escenarios con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá tras superar un receso por salud mental - crédito Johan Manuel Largo / Infobae Colombia

El testimonio de Jhonny Rivera ha generado una amplia respuesta en redes sociales, donde numerosos seguidores destacaron la relevancia de visibilizar los problemas de salud mental y la necesidad de romper el silencio que suele rodear a quienes los padecen.