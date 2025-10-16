Colombia

Impresionante trancón en la avenida El Dorado: viajeros que van al aeropuerto salen a caminar

La movilidad en Bogotá enfrenta este jueves una nueva situación de congestión que genera complicaciones en el tráfico para cientos de ciudadanos, especialmente para quienes se dirigen a El Dorado

Por Camila Castillo

Trancón en inmediaciones al Aeropuerto
Trancón en inmediaciones al Aeropuerto El Dorado - crédito @FastGabo / X

La movilidad en Bogotá presenta afectaciones frecuentes como consecuencia de cierres viales relacionados con obras, inundaciones, manifestaciones y siniestros de tránsito.

Este jueves 16 de diciembre se registró un choque entre un automóvil y una motocicleta en la localidad de Engativá, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad.

El accidente ocurrió en la avenida El Dorado con carrera 82, en sentido oriente – occidente, donde se desplegó presencia de la Policía de Tránsito, el equipo investigativo y una ambulancia.

La atención médica se centró en el motociclista involucrado, quien fue valorado por los servicios de emergencia en el sitio.

Según reportaron las autoridades, el choque produjo alta congestión a lo largo del corredor vial. Varios usuarios del transporte público optaron por descender de los vehículos y avanzar a pie ante la imposibilidad de continuar por la vía colapsada.

Por la novedad en la vía se recomiendan rutas alternas mientras se levantan los vehículos y se realizan las labores correspondientes.

Trancones en Bogotá

Durante la mañana, se reportaron dos siniestros viales de alto impacto en Engativá. El primero ocurrido a las 5:20 a. m., en la Avenida Rojas con calle 55, sentido norte-sur, que involucró a un motociclista y un bus zonal, con resultado fatal para el conductor de la motocicleta.

Las autoridades lamentaron el hecho y expresaron solidaridad con la familia de la víctima. El tránsito fue restablecido en el sector después de dos horas y media.

En la Avenida El Dorado con carrera 82, sentido oriente-occidente, la Secretaría de Movilidad informó sobre una colisión entre un automóvil y un motociclista que generó congestión significativa en el corredor. Personal de tránsito y equipos de emergencia atendieron al motociclista y regularon el flujo vehicular.

En la localidad de Kennedy se registraron dos incidentes viales con diferencia de minutos. A las 9:06 a. m., un choque entre un automóvil y una motocicleta en la Avenida Ciudad de Cali con calle 15A, sentido sur-norte.

Veintiocho minutos más tarde, a las 9:34, una camioneta colisionó con un ciclista en la Avenida Boyacá con calle 7A, también sentido sur-norte. En ambos casos, los organismos de tránsito atendieron las emergencias y coordinaron la movilidad mientras se realizaban las investigaciones en sitio.

Se presenta siniestro vial entre
Se presenta siniestro vial entre camioneta y ciclista en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 7A, sentido Sur - Norte. - crédito Secretaría de Movilidad

Por su parte, Transmilenio informó que a las 8:30 de la mañana, una alta congestión vial en la avenida NQS con calle 38 sur provocó retrasos y afectó especialmente los servicios troncales de transporte público en sentido sur-norte. La afectación se prolongó por aproximadamente dos horas durante el periodo de mayor flujo vehicular.

En el sector de San Cristóbal, una manifestación ajena a la operación regular del sistema de transporte obligó a Transmilenio a activar desvíos en los servicios de TransMiZonal en la carrera 10 con calle 31 sur. El paso fue habilitado después de algunos minutos y las rutas reanudaron su trayecto habitual.

En las últimas semanas, las restricciones viales, los siniestros y las manifestaciones han incrementado los tiempos de desplazamiento en diversos puntos de Bogotá, por esta razón, la Secretaría de Movilidad hace un llamado a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para conocer el estado actualizado del tráfico, especialmente en jornadas con lluvias o eventos especiales.

Noticia en desarrollo...

