Colombia

Familia que murió en hotel de San Andrés: seres queridos viven en la incertidumbre y recuerdan detalles del caso

La falta de información sobre la muerte de Viviana, Nelson y Kevin mantiene en vilo a sus seres queridos

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Orlando Canro y su esposa
Orlando Canro y su esposa enfrentan incertidumbre y dolor por la pérdida de su hija, yerno y nieto - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Orlando Canro y su esposa Cecilia aún no se recuperan por la pérdida de sus seres queridos en un hotel de San Andrés en julio de 2025 y cada día incrementa más el dolor, debido a la falta de respuestas. Y es que la pareja sufrió la partida de su hija Viviana, su yerno Nelson y su nieto Kevin durante un viaje familiar a la isla.

La incertidumbre sobre las causas del fallecimiento ha sumido a la familia en una angustia constante, mientras la investigación oficial avanza sin ofrecer claridad: “Mi mujer, ella no descansa”, dijo Orlando, asegurando que Cecilia lo interroga a diario sobre el progreso de las pesquisas, sin encontrar consuelo ante la falta de información, de acuerdo con una reciente entrevista que dio el padre al programa En aguas profundas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tragedia ocurrió cuando la familia Canro viajó a San Andrés para celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de Cecilia. Viviana, la segunda de cuatro hijos, había organizado y financiado el viaje durante un año y medio, cumpliendo así su deseo de compartir momentos con sus seres queridos.

El plan incluía paseos, celebraciones y actividades en la isla, como buceo y recorridos en automóvil. Al llegar al hotel Portobelo Convention la noche del 9 de julio, surgieron los primeros inconvenientes.

Familiares denuncian deficiencias en el
Familiares denuncian deficiencias en el hotel y exigen mayores avances en la investigación de las autoridades - crédito Captura video Redes sociales

De acuerdo con el relato del padre de la víctima, Viviana había adquirido boletos para que los cinco miembros de la familia permanecieran juntos, el establecimiento los ubicó en habitaciones separadas: Orlando y Cecilia en la 918, y Viviana, Nelson y Kevin en la 404.

Al ingresar a su habitación, Viviana percibió un olor desagradable, que su padre describió como a “vinilo” o “recién pintado”, y notó deficiencias en la limpieza y la dotación de servicios básicos. A pesar de su inconformidad y de solicitar un cambio, la familia pasó la noche en esas condiciones.

El día siguiente transcurrió entre actividades en la playa, compras y planes para explorar la isla. La familia se despidió temprano, agotada por la jornada, sin sospechar que sería la última vez que compartirían juntos.

A la mañana siguiente, Orlando decidió sorprender a Viviana llevándole café a su habitación. Tras insistir sin obtener respuesta, buscó a Cecilia, que tuvo una “corazonada”. Así que los dos solicitaron ayuda en la recepción y, finalmente, una empleada de limpieza abrió la puerta de la habitación 404.

La escena que encontraron fue devastadora. Viviana yacía en el pasillo, mientras Nelson y Kevin estaban en la cama, en la misma posición en la que solían dormir. Orlando, en estado de shock, cubrió a su hija con una cobija y comprobó que los tres habían fallecido.

La investigación sobre la muerte
La investigación sobre la muerte de tres miembros de la familia sigue sin respuestas claras y la incertidumbre aumenta el sufrimiento de los sobrevivientes - crédito Freepik/Colprensa

Tras ver el estado de sus familiares, se comunicaron con la Policía que llegó rápidamente, pero el impacto del olor en la habitación era tal que uno de los agentes no pudo permanecer en el lugar. Orlando solo pudo levantarse cuando vio que retiraban el último cuerpo de su familia.

El proceso posterior resultó igualmente doloroso. El padre, abuelo y suegro de las víctimas permaneció en San Andrés durante casi cuatro días, a la espera de los resultados de las autopsias y los trámites de la Fiscalía. Su determinación era inquebrantable: “Vinimos cinco, nos vamos cinco, pero yo no me voy sin ellos de acá”, expresó.

Hipótesis de la muerte de la familia en San Andrés

Las explicaciones sobre la causa de la tragedia siguen siendo insuficientes para Orlando. Pese a que Medicina Legal aseguró que la pareja y su hijo murieron por inhalación de fosfina, Orlando considera que el aire acondicionado podría haber recirculado un gas carbónico debido a un mantenimiento deficiente en el hotel.

“La hipótesis de ellos es que fue la fumigación, que la echaron en el cuarto 405 y pasó al 404, que fue eso. Pero a mí no me llena eso (...) Creo que ellos (el hotel) se quieren lavar las manos”.

Las autoridades no logran esclarecer
Las autoridades no logran esclarecer lo ocurrido en la habitación 404 - crédito Colprensa

La presión por esclarecer los hechos recae principalmente sobre Orlando, impulsado por la insistencia de Cecilia. “¿Qué pasa Orlando? ¿Por qué no avanza la investigación?”, le pregunta su esposa, por lo que él afirma que no descansará hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido en el hotel.

Temas Relacionados

San AndrésFamilia en San AndrésOrlando CanroViviana y NelsonHotel PortobeloHotel San AndrésColombia-Noticias

Más Noticias

Esto es lo que se podría demorar la Corte Constitucional para resolver el futuro de la Reforma Pensional de Petro

La controversia sobre la imparcialidad de un magistrado retrasa la discusión sobre los cambios estructurales en el régimen de pensiones

Esto es lo que se

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

María Elvira Salazar lanzó fuerte sablazo a Gustavo Petro, al que le vaticinó su fracaso: “El ‘cambio’ prometido se convirtió en caos”

La congresista norteamericana, de origen latino y que hace parte del ala republicana, le dedicó varios mensajes al primer mandatario, en el que le recordó lo que, para ella, es el evidente fracaso del proyecto progresista

María Elvira Salazar lanzó fuerte

Chontico Día y Noche últimos sorteos 15 de octubre: conozca los números ganadores

El juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche últimos

El retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico reabrió el debate sobre posibles sanciones económicas: esto dice la ley

El partido político confirmó que la consulta presidencial interna se realizará el 26 de octubre con los precandidatos restantes, Iván Cepeda y Carolina Corcho, y con el acompañamiento de la Registraduría Nacional

El retiro de Daniel Quintero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en el Mundial Sub-20: la Tricolor se juega el tercer puesto

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal