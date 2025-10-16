Colombia

Daniel Quintero volvió a hablar de los señalamientos en contra de su hermano: “Igual que las mafias se han ensañado con Nicolás para atacar a Petro, lo han hecho con mi familia”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial afirmó que su familia es blanco de campañas en su contra, mientras la Fiscalía investiga a Miguel Quintero por presunta corrupción administrativa entre 2020 y 2022

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Daniel Quintero se pronunció en
Daniel Quintero se pronunció en redes sociales sobre la investigación a Miguel Quintero y aseguró que había una campaña en su contra y de su familia - crédito Daniel Quintero/Facebook

La Fiscalía General de la Nación investiga a Miguel Quintero por presuntos delitos de corrupción administrativa cometidos entre 2020 y 2022.

Sobre este tema, Daniel Quintero volvió a pronunciarse y, al recordar el caso de Nicolás Petro, afirmó en su cuenta de X que “igual que las mafias se han ensañado con Nicolás para atacar a Petro, lo han hecho con mi familia”.

El mensaje de Daniel Quintero en X surgió como respuesta a una publicación de Gustavo Petro, quien abordó el caso y sostuvo que los medios “han desviado” la atención de los verdaderos responsables, atribuyendo sin pruebas esas acusaciones al Pacto Histórico, grupo político que él encabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me ha parecido muy extraño que, conociendo la prensa quién manejaba los bienes de la SAE en Antioquia durante el gobierno de Duque, no lo informe y le atribuya la corrupción al Pacto Histórico”, escribió Petro en un primer párrafo.

El mensaje de Daniel Quintero
El mensaje de Daniel Quintero en X surgió como respuesta a una publicación de Gustavo Petro, quien abordó el caso y sostuvo que los medios “han desviado” la atención de los verdaderos responsables - crédito @petrogustavo/X

En otra parte de su extensa publicación el jefe de estado comentó: “No sé si el hermano de Daniel Quintero estaba vinculado al grupo uribista. Pero lo que hizo la prensa ayer al ocultarle a la ciudadanía está información, fue trasladar la profunda corrupción del gobierno de Duque en la administración de la SAE en Medellín, al Pacto Histórico”.

Tras la publicación de Gustavo Petro, Daniel Quintero respondió en su cuenta de X que, a su juicio, existe una estrategia para desprestigiarlo y atacar a su entorno familiar, comparando la situación con lo, según él, ocurrido con Nicolás Petro e, incluso, mencionando persecución contra sus hijas.

“La derecha ha tenido un modus operandi. Mata la consulta con incertidumbres jurídicas y falta de garantías, mientras por otro lado ataca con campañas sucias nuestra reputación. Igual que las mafias se han ensañado con Nicolás para atacar a Petro, lo han hecho con mi familia para atacarme a mí. Hasta a mis hijas las persiguieron para sacarlas del colegio”, comentó Quintero.

Daniel Quintero calificó la investigación
Daniel Quintero calificó la investigación en contra de su hermano como una "persecución" - crédito @QuinteroCalle

Quintero sugirió que detrás de los cuestionamientos existen intereses políticos y responsabilizó a actores del gobierno anterior por utilizar instituciones para atacarlo. Lo expresó así: “La SAE fue manejada por el uribismo en Antioquia en el periodo de Duque. Los mismos que hacían revocatorias para sacarnos del cargo por enfrentar a los corruptos en Hidroituango”.

De igual manera, el exalcalde apuntó en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez diciendo: “La Fiscalía de Medellín hoy opera al servicio de Fico, filtra información descontextualizada, manipulada y que en muchos casos ya habían investigado en el periodo de Barbosa sin encontrar absolutamente nada en contra”.

También cuestionó abiertamente el proceso judicial en su contra, conocido como “aguas vivas” y criticó lo que considera un uso indebido de la justicia para perjudicarlo políticamente, señalando además persecución hacia su equipo de trabajo.

“El caso de Aguas Vivas es el caso más evidente de la manipulación de la justicia en Colombia. Para poderme gritar imputado manipularon la justicia, mintieron a los jueces y al país. La falta de garantías para mi equipo y la persecución a la que son sometidos día y noche es absurda”, escribió el exalcalde de Medellín.

El político paisa ya se
El político paisa ya se había pronunciado anteriormente sobre la investigación que involucra a su hermano - crédito Alcaldía de Medellín

Daniel Quintero finalizó su mensaje en la red social X comparando su situación con la de otros líderes perseguidos en el pasado y reafirmó su determinación de continuar, mostrando un llamado a la resistencia.

“Es un ejercicio de eliminación. Lo mismo que en su momento hicieron con Piedad Córdoba. Lo mismo que hicieron con Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle. En honor a sus nombres seguimos aquí resistiendo y siendo opción. No nos rendimos y no nos rendiremos”, escribió en su cuenta de X el exmandatario local de la capital de Antioquia.

El político paisa ya se había pronunciado anteriormente sobre la investigación que involucra a su hermano. En una entrevista concedida a Radio Uno el 14 de octubre de 2025, Daniel Quintero reiteró su rechazo a las acusaciones, calificándolas como un “refrito” que no introduce elementos nuevos ni respecto a su gestión ni a la de su hermano.

De acuerdo con su declaración transmitida por la emisora: “Cuando revisas, ahí no hay ninguna acción delictiva. Mi hermano ha sido perseguido, le han hecho montajes por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados,se mostró que estaban manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Ha dicho de todas las formas: ‘Fiscalía, si tiene algo contra mí, aquí estoy para hablar con ustedes’”.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroNicolás PetroGustavo PetroMiguel QuinteroColombia-Noticias

Más Noticias

Lanzan campaña para promover el uso del Biomig: beneficiarios podrían recibir hasta cinco mil millas en Lifemiles

El sistema automatizado agiliza los trámites migratorios y permite a los viajeros completar el proceso en menos de un minuto

Lanzan campaña para promover el

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Restan cinco jornadas para culminar la fase ‘todos contra todos’ del campeonato colombiano y el líder, Atlético Bucaramanga, con treinta puntos, necesita de al menos dos puntos más para asegurar su presencia en las finales

Así quedó la tabla de

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

En una reciente transmisión, el creador digital expresó su preocupación por presencias oscuras y fatiga constante, lo que avivó la discusión sobre posibles ataques espirituales

Yeferson Cossio sospecha que es

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Durante el partido entre “Cafeteros” y la “Albiceleste”, el rendimiento del atacante fue muy cuestionado por su falta de efectividad goleadora

Víctor Hugo Aristizábal defendió a

Hoja de vida de la nueva presidenta de la junta de Ecopetrol: no tendría experiencia en el sector petrolero

A lo largo de su trayectoria, Robledo Gómez ha ocupado cargos de relevancia en el ámbito legislativo, académico y de gestión pública

Hoja de vida de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así le respondió Valentina Lizcano

Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

El país político también reaccionó a la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: “¡Qué orgullo!”

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón, quien la llamó ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

Deportes

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Periodista deportivo se enojó por la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

Esta fue la declaración de jugador de la selección Colombia que los argentinos tomaron como una provocación

Carlos Antonio Vélez reaccionó tras la eliminación de la selección Colombia en el Mundial Sub-20: “Otra vez en el casi”