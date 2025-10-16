Daniel Quintero volvió a hablar de los señalamientos en contra de su hermano: “Igual que las mafias se han ensañado con Nicolás para atacar a Petro, lo han hecho con mi familia”

Daniel Quintero se pronunció en redes sociales sobre la investigación a Miguel Quintero y aseguró que había una campaña en su contra y de su familia - crédito Daniel Quintero/Facebook

La Fiscalía General de la Nación investiga a Miguel Quintero por presuntos delitos de corrupción administrativa cometidos entre 2020 y 2022.

Sobre este tema, Daniel Quintero volvió a pronunciarse y, al recordar el caso de Nicolás Petro, afirmó en su cuenta de X que “igual que las mafias se han ensañado con Nicolás para atacar a Petro, lo han hecho con mi familia”.

El mensaje de Daniel Quintero en X surgió como respuesta a una publicación de Gustavo Petro, quien abordó el caso y sostuvo que los medios “han desviado” la atención de los verdaderos responsables, atribuyendo sin pruebas esas acusaciones al Pacto Histórico, grupo político que él encabeza.

“Me ha parecido muy extraño que, conociendo la prensa quién manejaba los bienes de la SAE en Antioquia durante el gobierno de Duque, no lo informe y le atribuya la corrupción al Pacto Histórico”, escribió Petro en un primer párrafo.

En otra parte de su extensa publicación el jefe de estado comentó: “No sé si el hermano de Daniel Quintero estaba vinculado al grupo uribista. Pero lo que hizo la prensa ayer al ocultarle a la ciudadanía está información, fue trasladar la profunda corrupción del gobierno de Duque en la administración de la SAE en Medellín, al Pacto Histórico”.

Tras la publicación de Gustavo Petro, Daniel Quintero respondió en su cuenta de X que, a su juicio, existe una estrategia para desprestigiarlo y atacar a su entorno familiar, comparando la situación con lo, según él, ocurrido con Nicolás Petro e, incluso, mencionando persecución contra sus hijas.

“La derecha ha tenido un modus operandi. Mata la consulta con incertidumbres jurídicas y falta de garantías, mientras por otro lado ataca con campañas sucias nuestra reputación. Igual que las mafias se han ensañado con Nicolás para atacar a Petro, lo han hecho con mi familia para atacarme a mí. Hasta a mis hijas las persiguieron para sacarlas del colegio”, comentó Quintero.

Quintero sugirió que detrás de los cuestionamientos existen intereses políticos y responsabilizó a actores del gobierno anterior por utilizar instituciones para atacarlo. Lo expresó así: “La SAE fue manejada por el uribismo en Antioquia en el periodo de Duque. Los mismos que hacían revocatorias para sacarnos del cargo por enfrentar a los corruptos en Hidroituango”.

De igual manera, el exalcalde apuntó en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez diciendo: “La Fiscalía de Medellín hoy opera al servicio de Fico, filtra información descontextualizada, manipulada y que en muchos casos ya habían investigado en el periodo de Barbosa sin encontrar absolutamente nada en contra”.

También cuestionó abiertamente el proceso judicial en su contra, conocido como “aguas vivas” y criticó lo que considera un uso indebido de la justicia para perjudicarlo políticamente, señalando además persecución hacia su equipo de trabajo.

“El caso de Aguas Vivas es el caso más evidente de la manipulación de la justicia en Colombia. Para poderme gritar imputado manipularon la justicia, mintieron a los jueces y al país. La falta de garantías para mi equipo y la persecución a la que son sometidos día y noche es absurda”, escribió el exalcalde de Medellín.

Daniel Quintero finalizó su mensaje en la red social X comparando su situación con la de otros líderes perseguidos en el pasado y reafirmó su determinación de continuar, mostrando un llamado a la resistencia.

“Es un ejercicio de eliminación. Lo mismo que en su momento hicieron con Piedad Córdoba. Lo mismo que hicieron con Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle. En honor a sus nombres seguimos aquí resistiendo y siendo opción. No nos rendimos y no nos rendiremos”, escribió en su cuenta de X el exmandatario local de la capital de Antioquia.

El político paisa ya se había pronunciado anteriormente sobre la investigación que involucra a su hermano. En una entrevista concedida a Radio Uno el 14 de octubre de 2025, Daniel Quintero reiteró su rechazo a las acusaciones, calificándolas como un “refrito” que no introduce elementos nuevos ni respecto a su gestión ni a la de su hermano.

De acuerdo con su declaración transmitida por la emisora: “Cuando revisas, ahí no hay ninguna acción delictiva. Mi hermano ha sido perseguido, le han hecho montajes por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados,se mostró que estaban manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Ha dicho de todas las formas: ‘Fiscalía, si tiene algo contra mí, aquí estoy para hablar con ustedes’”.