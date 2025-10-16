Colombia

Daniel Briceño denunció presunto despilfarro en la Unidad de Víctimas y aclaró fallo judicial: “Eventos, logística y shows”

El concejal de Bogotá aseguró que los recursos destinados a la atención de víctimas se empleó con fines políticos. Reveló millonarios gastos en rubros distintos a la misionalidad de la entidad

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El concejal aseguró que se han gastado más de $300.000 millones en eventos, logística, comunicaciones y pauta - crédito @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, se pronunció sobre una denuncia que hizo hace varios meses, relacionada con un presunto derroche de recursos que evidenció en la Unidad para las Víctimas. Sus declaraciones surgieron a manera de aclaración, dando cumplimiento de un fallo judicial.

La revelación que hizo el funcionario en su momento tiene que ver con gastos que se hicieron desde la entidad para el desarrollo de eventos, el cubrimiento de tiquetes y demás rubros, los cuales, según detalló entonces, superaron los $250.000 millones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Señalé que a la Unidad de Víctimas del Gobierno de Gustavo Petro no le interesaba atender las necesidades de la población embera en Bogotá, sino que, por el contrario, se gastaba la plata en eventos de carácter político. Dije que la Unidad de Víctimas, que decía que no tenía retorno para los embera y que enviaba a la Alcaldía de Bogotá a que asumiera esa responsabilidad de forma solitaria, se había gastado $250.000 en actividades que nada tenían que ver con las víctimas”, explicó.

El concejal de Bogotá indicó
El concejal de Bogotá indicó que varios directivos de la Unidad para las Víctimas han gestionado contratos con millonarios gastos de rubros relacionados con eventos - crédito Concejo de Bogotá

En la grabación que publicó en sus redes sociales exponiendo su postura al respecto, Briceño reveló que la cifra que inicialmente denunció es menor a la real. Precisó que el monto total invertido entre 2023 y 2025 en eventos, logística, comunicaciones y pauta alcanzó los $313.000 millones, superando ampliamente la cifra que dio a conocer anteriormente.

En ese sentido, el concejal aseguró que su error consistió en subestimar el monto total, y que la cifra real representa un gasto aún mayor del que había denunciado inicialmente. Por eso, desglosando las cifras, Briceño indicó que la Unidad para las Víctimas destinó el dinero de la siguiente manera:

  • Más de $184.000 millones a eventos y logística.
  • Más de $113.000 millones a contratos de alimentación
  • Un total de $9.500 millones a contratos de prestación de servicios para comunicaciones.
  • Un total de $800 millones a pauta publicitaria.
  • Más de 5.700 millones a tiquetes aéreos.
Daniel Briceño denunció que la
Daniel Briceño denunció que la Unidad de Víctimas se ha gastado más de $184.000 millones a eventos y logística - crédito Colprensa

En relación con la responsabilidad de la entonces directora de la entidad, Gloria Cuartas, el funcionario aclaró que ella no fue la única responsable de la ejecución de estos recursos. Según explicó, la Unidad para las Víctimas ha tenido varios directores durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tanto antes como después de la gestión de Cuartas.

Por ello, explicó que no corresponde atribuirle a ella la totalidad del gasto ni de las contrataciones señaladas, ya que solo una parte de estas se realizó bajo su administración. “Únicamente se hicieron algunas contrataciones durante su administración”, detalló.

El concejal también afirmó que la política del Gobierno nacional en materia de atención a las víctimas del conflicto armado se ha caracterizado por el despilfarro de recursos, señalando que los fondos destinados a este sector han sido utilizados en “politiquería, logística y eventos”, y que, según su denuncia, han servido para alimentar intereses de algunos grupos políticos.

En consecuencia, señaló a la administración Petro de no respaldar verdaderamente a quienes padecieron la violencia en Colombia. “A este Gobierno no le importan las víctimas, realmente busca pauta, eventos, logística y shows. No quiere mejorar la vida de las víctimas, únicamente busca malgastarse la plata de las víctimas en este tipo de eventos”, dijo.

Daniel Briceño aseguró que el
Daniel Briceño aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no brinda un verdadero respaldo a las víctimas - crédito Presidencia

Finalmente, Briceño concluyó que los recursos destinados a las víctimas en el país deben ser considerados como “sagrados” y, por ende, debe manejarse con responsabilidad y rigor, garantizando la destinación adecuada de los mismos.

La plata para las víctimas es plata sagrada y no es plata para shows, no es plata para eventos y no es plata para que se vaya destinados a eventos políticos y a alimentar casas políticas y campañas al Congreso de la República”, indicó.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoUnidad para las Víctimas Recursos públicos Gustavo Petro Atención a víctimasEventosColombia-Noticias

Más Noticias

En video: así serán las zonas para personas con movilidad reducida en los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La medida introduce vigilancia avanzada, puertas sincronizadas y pruebas operativas que prometen cambiar la forma de desplazarse en la capital colombiana

En video: así serán las

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

Sancionado Alfredo Morelos por simulación en la Liga BetPlay: este es el castigo para el jugador de Atlético Nacional

El “Búfalo” fue castigado por la Dimayor luego de la acción de juego en la que engañó al árbitro y provocó que pitaran una pena máxima favorable al cuadro Verdolaga, en el partido ante Boyacá Chicó

Sancionado Alfredo Morelos por simulación

Petro rompió el silencio sobre el caso de Miguel Quintero: habló de corrupción en la SAE en el gobierno Duque y acusó a la prensa de “ocultar información”

El jefe del Estado aseguró que cuenta con información de la existencia de un “grupo uribista” al cual señaló de apropiarse de bienes de la mafia, aparentemente, entregados a dedo en la pasada administración

Petro rompió el silencio sobre

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

Con anotación de Mateo Silvetti, la Albiceleste superó en un partido complicado a la Tricolor, que sufrió la lesión de Joel Canchimbo y la expulsión de Jhon Rentería

La selección Colombia le dijo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Así fue el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’: sonó a Colombia con la presentación de Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

Gregorio Pernía soltó dura reflexión sobre las redes sociales: “No es real, nada es real”

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

Así título la prensa argentina la victoria frente a Colombia en mundial sub-20 de Chile

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”