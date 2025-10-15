Tome nota: estas serán las próximas convocatorias de Jóvenes a la E para ingresar gratuitamente a universidades en Bogotá

Atenea lanza nuevas convocatorias para ampliar el acceso a la educación superior en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), brazo estratégico de Bogotá, anunció una serie de convocatorias y apoyos orientados a fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación de jóvenes en la educación superior, la formación complementaria y la investigación.

De acuerdo con la entidad, estos esfuerzos responden a la apuesta de la ciudad de ampliar la cobertura educativa, reducir las brechas sociales y potenciar el talento joven en diversos contextos, desde la equidad hasta el reconocimiento de trayectorias académicas, artísticas o deportivas sobresalientes.

Entre las iniciativas más reconocidas está el programa Jóvenes a la E, considerado uno de los más populares del distrito. Esta política pública ofrece becas y cupos para que miles de jóvenes accedan a estudios universitarios, técnicos o tecnológicos dentro de la ciudad, con enfoques diferenciados según el perfil y las necesidades de los beneficiarios.

El programa Jóvenes a la E ofrece becas y apoyos económicos para estudiantes vulnerables - crédito Alcaldía de Bogotá

Jóvenes a la E – Educación Superior en Universidades Privadas

Este componente del programa focaliza la atención en jóvenes bogotanos en estado de vulnerabilidad socioeconómica. La convocatoria financia el 100% de la matrícula en instituciones privadas y, además, otorga apoyos económicos adicionales para asegurar que los estudiantes beneficiados no solo ingresen, sino que permanezcan y se gradúen. Este esquema integral busca garantizar igualdad de oportunidades, reforzar la movilidad social y contribuir al desarrollo humano y profesional de la juventud capitalina.

Jóvenes a la E – Talentos Excepcionales

Reconociendo a jóvenes con desempeños destacados, esta línea otorga becas especiales a quienes figuran en el 2% superior de puntajes Saber 11° de Bogotá, a artistas inscritos en el programa Crea de Idartes y a deportistas de alto rendimiento acompañados por el Idrd. Este apoyo responde a la convicción de que el talento juvenil, en cualquiera de sus expresiones, debe ser apoyado, validando la diversidad de trayectorias y la riqueza cultural, académica y atlética de la ciudad.

Becas especiales reconocen a jóvenes con talentos académicos, artísticos y deportivos en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Fest Atenea – Créditos Condonables Parciales

La oferta Fest Atenea se enfoca en estudiantes de estratos 1 a 4 admitidos en programas universitarios, técnicos profesionales o tecnológicos en instituciones privadas. Este mecanismo entrega becas-crédito subsidiadas aplicables a cualquier semestre, las cuales pueden ser condonadas en parte si el estudiante cumple satisfactoriamente con los requisitos de permanencia y graduación, reduciendo de manera significativa la carga financiera para el beneficiario y su núcleo familiar.

Jóvenes a la E – Becas para Instituciones Públicas

Con la mirada puesta en la calidad educativa y el bienestar estudiantil, Atenea mantiene abierta la línea de becas dirigida a estudiantes de instituciones públicas como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional, el Sena y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (Etitc). En estos casos, las instituciones postulan a los jóvenes, quienes pueden recibir apoyos vinculados al bienestar, fortalecimiento docente, infraestructura y promoción de la investigación, asegurando entornos propicios para su desarrollo y graduación.

Fest Atenea otorga créditos condonables para estudiantes de estratos 1 a 4 en instituciones privadas - crédito Freepik

Requisitos de Participación

En términos generales, los postulantes deben cumplir con los siguientes criterios al cerrar la convocatoria:

Ser egresado de un colegio bogotano certificado por la Secretaría de Educación o haber validado el bachillerato por Icfes en Bogotá.

Haber presentado la prueba Saber 11° o Icfes.

Tener hasta 28 años al momento del cierre de la convocatoria.

No haber sido beneficiario de Jóvenes a la E (antes Jóvenes a la U) ni de otras estrategias distritales específicas para acceso y permanencia en educación superior.

No estar cursando ni haber egresado recientemente de un programa universitario profesional (ciertas excepciones aplican para egresados de ciclos técnicos o tecnológicos).

Inscribirse formalmente a través del sistema Sicore de Atenea y en las fechas indicadas por cada convocatoria.

Atenea anunció que para noviembre de 2025 se abrirán nuevas oportunidades, cuyos detalles específicos serán publicados anticipadamente en los canales oficiales del distrito, permitiendo una amplia difusión y transparencia en el proceso de selección y asignación de beneficios.