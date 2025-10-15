Colombia

Registraduría desmintió a Alirio Uribe y negó habilitación de puestos de votación en el exterior para consulta del Pacto Histórico

La entidad electoral informó que no pondrá a disposición plataformas, y atribuyó a los partidos cualquier tipo de alternativa digital que decidieran implementar en el extranjero

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

La institución enfatizó que no
La institución enfatizó que no facilitará opciones presenciales ni en línea para los colombianos fuera de territorio nacional - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que no instalará puestos de votación en el exterior para la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre, a pesar de las decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los precandidatos de esa coalición.

La Registraduría precisó que tampoco habilitará mecanismos digitales para estos comicios.

Mediante un comunicado, la entidad indicó: “La Registraduría no abrirá puestos de votación en el exterior, ni de forma física ni virtual para las consultas del próximo 26 de octubre”.

La aclaración se produjo tras la invitación realizada por el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz —integrante del Pacto Histórico—, que alentó a los colombianos en el extranjero a sumarse a la elección y mencionó la supuesta puesta en marcha de una plataforma digital de voto.

El organismo precisó que, “si los partidos políticos deciden avalar esas votaciones en el exterior a través de medios tecnológicos, será responsabilidad exclusiva de cada una de las organizaciones políticas”.

Registraduría le respondió a Alirio Uribe
Registraduría le respondió a Alirio Uribe - crédito @Registraduria/X

En días recientes, Alirio Uribe anunció: “Es una buena noticia porque le estamos garantizando el derecho a todos los colombianos en el exterior de participar en la vida política del país”.

Sus declaraciones generaron expectativas entre ciudadanos y simpatizantes del Pacto Histórico radicados fuera de Colombia acerca de su eventual participación en la consulta.

La aclaración de la Registraduría se produjo tras la invitación realizada por el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz

La comunicación emitida por la Registraduría surgió luego de disputas por el diseño del tarjetón para la jornada del 26 de octubre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que el documento no llevará el logo del Pacto Histórico, sino los emblemas de cada colectividad que forma parte de esta coalición: Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica.

El CNE resolvió no permitir que la Colombia Humana —organización del presidente Gustavo Petro— haga parte de la consulta por hallarse bajo investigaciones administrativas.

Esta decisión desató un tormento político en el Pacto Histórico, debido a que Daniel Quintero renunció a la consulta, mientras que Iván Cepeda y Carolina Corcho decidieron seguir en el proceso, pero haciendo salvedades.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exalcalde de Medellín lanzó duras críticas contra las autoridades electorales y el establecimiento político, asegurando que con sus decisiones “mataron la consulta del Pacto Histórico”.

En sus palabras, el CNE y la Registraduría “cambiaron las reglas de juego” de manera arbitraria, alterando el sentido de un proceso que originalmente debía ser una consulta partidista, para convertirlo en una consulta interpartidista, lo que, según él, constituye una maniobra para debilitar a la coalición oficialista.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, afirmó el exmandatario.

El precandidato presidencial Daniel Quintero anunció su retiro de la consulta del Pacto Histórico, al señalar que el CNE y la Registraduría modificaron las condiciones acordadas entre los aspirantes, generando, según él, inseguridad jurídica y falta de garantías para participar en el proceso - crédito X

Carolina Corcho, por su parte indicó que uno de esos cumplimientos es la reimpresión del tarjetón, dejando claro que se trata de una elección de candidato presidencial.

“Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”, indicó la exministra de Salud.

Otro de esos cumplimientos, según Carolina Corcho, es la custodia de los tarjetones y que se brinden las garantías para inscribir testigos electorales.

Iván Cepeda confirmó que le pedirá al CNE una certificación por escrito para que quede claro que la consulta del Pacto Histórico será partidista y no inhabilite la participación del precandidato ganador o ganadora en la consulta de marzo.

El senador Iván Cepeda aseguró que continuará en la consulta del Pacto Histórico, que se llevará a cabo el 26 de octubre de 2025 - crédito @PizarroMariaJo/X

“Y para ese fin, para que no haya dudas sobre ese particular, anuncio que le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos certifique por escrito esa circunstancia, para que en eso no tengamos el día de mañana sorpresas ni ninguna clase de situaciones que puedan malograr que nosotros podamos seguir adelante en este proceso electoral, que debe ser para todas las fuerzas igualmente garantista”, aseveró el senador.

