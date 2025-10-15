Mujer taxista fue baleada en el noroccidente de Bogotá: esto se sabe

La mujer fue baleada en vía del norte de Bogotá - crédito Colprensa

Una mujer taxista fue víctima de un atentado sicarial hacia las 5:30 p. m. del miércoles 15 de octubre en el barrio Corinto, en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad.

Según lo informado preliminarmente, la víctima recibió cuatro balazos durante el ataque. Las causas de este hecho se desconocen hasta el momento.

Noticia en desarrollo...