Colombia

Mujer taxista fue baleada en el noroccidente de Bogotá: esto se sabe

Una conductora fue atacada con arma de fuego en el barrio Corinto, recibiendo cuatro impactos según reportes iniciales, mientras las autoridades investigan los motivos del ataque

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La mujer fue baleada en
La mujer fue baleada en vía del norte de Bogotá - crédito Colprensa

Una mujer taxista fue víctima de un atentado sicarial hacia las 5:30 p. m. del miércoles 15 de octubre en el barrio Corinto, en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad.

Según lo informado preliminarmente, la víctima recibió cuatro balazos durante el ataque. Las causas de este hecho se desconocen hasta el momento.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Atentado sicarial Mujer taxista Suba Corinto BogotáInseguridad BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

La noticia criminal responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido congresista del Centro Democrático

Fiscalía anunció investigación a cuentas

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

Implicados en el homicidio de periodista y su hermana en Envigado lograron preacuerdo con la Fiscalía: esta sería la condena

Los responsables del homicidio de María Victoria y María Norelia Correa colaboraron con las autoridades, permitiendo abrir nuevas líneas investigativas sobre el posible vínculo con redes criminales y un conflicto por herencia

Implicados en el homicidio de

Idrd abrió convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá: estos son los requisitos para participar

Especialistas en movimiento y salud podrán acceder a un proceso de selección que busca fortalecer la promoción de hábitos saludables en diferentes espacios comunitarios de la ciudad

Idrd abrió convocatoria para instructores

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La modelo de Tumaco hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’, celebrado el miércoles 15 de octubre en Nueva York

Así brilló la colombiana Valentina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: la Tricolor empata sin goles en Santiago

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025