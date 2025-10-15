MiLoto cayó por segunda vez en octubre: esta es la millonada que se llevará un apostador en Antioquia

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 14 de octubre - cortesía Baloto

La reciente edición del sorteo Miloto dejó un nuevo millonario en el departamento de Antioquia, donde un jugador logró acertar los números 03, 08, 14, 21 y 30 correspondientes al sorteo No. 415 y se llevó el premio mayor de $250.000.000.

Este tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad manual a través de la red aliada de Baloto, Gana, uno de los principales canales de venta en la región, consolidando así la tendencia de esta zona como tierra de suerte para los apostadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La buena racha antioqueña se refleja en el hecho de que ya son ocho los ganadores del máximo premio de Miloto en el departamento, de acuerdo con la información oficial difundida por el Operador Nacional de Juegos (ONJ).

Con cada jornada, el juego continúa sumando beneficiarios y mantiene su promesa de repartir miles de premios diariamente en todo el país.

Estos fueron los números ganadores del premio mayor de MiLoto en la noche del 14 de octubre - crédito Baloto

Para reclamar el premio, el reciente ganador debe comunicarse directamente con la Fiduciaria de Occidente o consultar detalladamente los pasos habilitados para tal efecto en el portal oficial baloto.com.

La dinámica establece requisitos y condiciones específicas que pueden ser revisadas antes de acercarse al proceso de entrega.

Más allá del premio principal, la jornada celebrada en la noche del 14 de octubre tuvo un impacto significativo en otros jugadores, pues se reportaron 9.888 ganadores adicionales a lo largo del país, quienes obtuvieron premios por una suma superior a $322 millones.

En cuanto al balance acumulado, entre el 20 de octubre de 2023 y el 14 de octubre de 2025, MiLoto ha desembolsado 1.998.331 premios que suman un total de $33.077 millones, dato que refuerza el impacto financiero que el sorteo representa para los participantes en Colombia.

Estos fueron los números ganadores del premio mayor de MiLoto en la noche del 14 de octubre - crédito Baloto

Simultáneamente, este periodo permitió la realización de aportes superiores a $14.865 millones al sistema de salud, gracias al destino de parte de los recursos generados con cada apuesta, contribuyendo así al fortalecimiento del sector sanitario del país.

El acceso a MiLoto se mantiene abierto para quienes deseen participar, con la opción de compra a través de la página baloto.com desde teléfonos celulares o computadoras, además de la posibilidad de adquirir tiquetes en más de 43.000 puntos de las redes Su Red y SuperGIROS en Colombia.

Las principales cadenas de grandes superficies también ofrecen el producto, facilitando así la llegada del juego a millones de hogares en todo el territorio nacional.

El juego se reiniciará nuevamente a partir del jueves 16 de octubre con un acumulado inicial de 120 millones de pesos que, con cada sorteo sin ganador del premio mayor, se irá acumulando.

Apenas ocho días atrás, el Operador Nacional de Juegos anunció un nuevo ganador de trescientos millones de pesos tras el sorteo 411 de MiLoto, una de las modalidades más recientes de Baloto. El boleto premiado fue vendido en Bogotá y correspondía a uno de los mayores acumulados entregados por esta mecánica.

Estos fueron los premios entregados por MiLoto en el sorteo 411 del juego - crédito Baloto

El sorteo adelantado el 7 de octubre, que dejó al gran ganador, también le fio la felicidad a 8.847 ganadores y repartió $371 millones en premios. El sorteo 411, favoreció al apostador que seleccionó las balotas 01, 08, 11, 33 y 39.

El ganador adquirió su tiquete mediante la modalidad automática disponible en la página web de Baloto. En esa edición, 22 jugadores obtuvieron $673.750 cada uno al acertar cuatro números; 745 apostadores recibieron $32.300 por tres aciertos, y 8.079 personas ganaron $4.000 al acertar dos balotas, sumando $32.316.000 en esta última categoría.

Asimismo, el 30 de septiembre de 2025, un residente de Caquetá obtuvo el premio mayor de 600 millones de pesos en el sorteo 406, siendo la primera vez que el principal galardón recaía en esa región.

El ganador, que también utilizó la modalidad automática a través de la red SuperGiros, debió pagar 120 millones de pesos en impuestos, recibiendo finalmente 480 millones de pesos.