Macabro hallazgo en el sur de Bogotá: las ratas se comieron un cadáver oculto entre la maleza

El hallazgo del cadáver de un hombre desató preocupación en la zona del sur-occidente de Bogotá. De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, el cadáver fue encontrado cerca del parque La Estrella, en Ciudad Bolívar, dentro de un área con una gran cantidad de basura y un intenso olor a descomposición.

La víctima, de unos 50 años, fue hallada suspendida de un árbol, arrodillada y atada de pies y manos. Además, su cuerpo mostraba señales de haber sido parcialmente consumido por las ratas que se encuentran en el sector, debido a que se trata de un potrero poco transitado.

La información revelada por el periodista Gato Noticias en la red social Instagram, indicó que una unidad policial del CAI del sector respondió a la alerta ciudadana. Tras desplazarse hasta el lugar, los agentes verificaron el hallazgo y se encontraron con evidencia crucial para profundizar sobre lo ocurrido.

Las autoridades recopilaron la totalidad de las pruebas disponibles con el objetivo de esclarecer los detalles de la muerte del ciudadano y establecer su identidad para comunicarse con sus familiares e iniciar la respectiva investigación.

Versiones de los habitantes de la zona, que fueron difundidas por el periodista, indican que el fallecido era, presuntamente, expendedor de estupefacientes, por lo que la comunidad cree que podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.

A pesar de los rumores sobre lo que pudo haber llevado a este fatal desenlace, las hipótesis permanecen abiertas, pues se publicó en redes sociales que no hay indicios que relacionan el hecho directamente con actividades delictivas o suicidio.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, por lo que la investigación continuará hasta que se esclarezcan las causas del fallecimiento.

Otro hallazgo de un cadáver en el sur de Bogotá

Este no fue el único cuerpo que se encontró recientemente en esta zona de la capital. De acuerdo con las autoridades, se confirmó el hallazgo de un cuerpo embolsado en la carrera 88D con calle 56F sur, lo que desató preocupación entre los habitantes del barrio Villa Colombia, en Bosa.

La sorprendente escena fue descubierta alrededor de las 9:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025, por lo que desató la alarma y un sentimiento de inseguridad entre la comunidad, que de inmediato alertó a la línea de emergencia 123 para solicitar la intervención de las autoridades.

Tras la notificación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo que estaba envuelto en bolsas de basura, lo que demuestra que se trató de un acto de violencia.

La labor de los agentes se centró en determinar la identidad de la víctima, establecer las causas de la muerte y recolectar evidencia que permita esclarecer cómo llegó el cuerpo hasta ese punto del sector, pues ninguno de los vecinos vio nada.

Entre tanto, la investigación permanece abierta, mientras que los residentes de Villa Colombia expresaron su preocupación por la seguridad en la zona.

Homicidios en Bogotá

Según cifras de la Policía, Ciudad Bolívar encabeza el listado de capturas por homicidio en lo que va del 2025, con 46 detenciones: 24 en flagrancia y 22 por orden judicial. Incluso, aumentó este delito, pues las cifras pasaron de 159 en 2024 a 182 en 2025, lo que ha puesto en alerta a los organismos de seguridad.

Cabe mencionar que otras localidades de Bogotá también presentan cifras elevadas de capturas por homicidio, aunque en menor medida. Kennedy registró 40 detenciones, seguida de San Cristóbal con 37, Suba con 26 y Bosa con 25. La distribución de estos datos refleja la concentración de la violencia en sectores específicos de la ciudad y la necesidad de respuestas focalizadas por parte de las autoridades.