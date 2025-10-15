La SAE se pronunció sobre el ‘penthouse’ en El Poblado, con el que está relacionado Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

La SAE informó que no existen documentos que vinculen a Miguel Quintero —hermano de Daniel Quintero— con el uso legal o formal del apartamento ubicado en El Poblado, Medellín - crédito Colprensa/miguelandresquintero/IG

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un pronunciamiento público luego de que se conocieran nuevas revelaciones sobre el presunto uso irregular de un inmueble administrado por la entidad, el cual es mencionado en las investigaciones judiciales que involucran a Miguel Quintero Calle —hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle—.

Los señalamientos surgieron a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que vinculan a Miguel Quintero con un entramado de contratos cuestionados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), y que ascienden a más de $17.000 millones. En el desarrollo del caso, se hizo referencia a un penthouse ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, el cual habría sido utilizado por el implicado para reuniones privadas y encuentros que hoy son materia de investigación penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a las versiones que circularon en distintos medios de comunicación sobre la presunta ocupación de este apartamento por parte de Miguel Quintero, la SAE dio a conocer un comunicado oficial en el que aclaró la situación jurídica y administrativa del bien, reafirmando que no existe relación alguna entre la entidad y el señalado.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado en el que aclaró que el apartamento 1602 del edificio Sierraalta sigue bajo su administración directa y no tiene contrato vigente con Miguel Quintero Calle - crédito @activosSAE/X

“Se permite aclarar que el apartamento 1602 del edificio ‘Sierraalta’, ya extinto, situado en la Calle 7 Sur #23-10, barrio El Poblado, permanece bajo la administración de la Entidad desde el 13 de junio de 2003, fecha en la que fue secuestrado dentro de un proceso de extinción de dominio”, señala el texto difundido por la entidad.

En el mismo documento, la SAE precisa que el bien fue entregado en calidad de administración al depositario Uver Giraldo Muñoz Valencia en febrero de 2020, y que posteriormente, en noviembre de 2021, mediante resolución oficial, se retiró la administración delegada para que el organismo retomara el control directo del inmueble, hecho que ocurrió formalmente el 17 de enero de 2022.

Noticia en desarrollo...