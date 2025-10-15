La renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico generó reacciones en políticos opositores: “Es la confirmación de la estrategia”

La decisión de Daniel Quintero de apartarse del proceso electoral generó respuestas inmediatas de congresistas y precandidatos críticos al gobierno, quienes ven en su salida una confirmación de disputas internas - crédito Colprensa

Las disputas internas dentro del Pacto Histórico continúan reflejando escenarios de incertidumbre.

Durante las primeras horas del miércoles, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, informó su decisión de no participar en la consulta fijada para el 26 de octubre. Quintero sostuvo que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría alteraron los lineamientos previamente establecidos, acto que motivó su salida del proceso.

La dimisión de Daniel Quintero a participar en la consulta del Pacto Histórico provocó una serie de respuestas entre figuras políticas críticas del Gobierno nacional. Entre quienes expresaron su postura se encuentran los congresistas Lina Garrido y Andrés Forero, el concejal Daniel Briceño y el precandidato Daniel Palacios, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La representante Lina Garrido se pronunció en su cuenta de X sobre la salida de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico, señalando que la decisión forma parte de un plan premeditado y acusando a los integrantes del movimiento de buscar beneficios económicos a través del proceso electoral.

“La renuncia de @QuinteroCalle no es un movimiento casual: es la confirmación de la estrategia. Son unos ‘Bandidos Electorales’ que se van a tragar 200 MIL MILLONES de los colombianos en una consulta inútil. ¿El objetivo? FINANCIAR SU CAMPAÑA con el dinero de la reposición de votos. Hace una semana firmaron este documento jurando que harían la consulta. ¡Hoy su juramento les vale 💩! Para ellos la plata está por encima de cualquier principio. Estén atentos: ¡subiré un video explicando la estrategia asquerosa de la izquierda para hacer campaña con el dinero de los colombianos!”, escribió.