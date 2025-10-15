La Liendra habló abiertamente sobre su enemistad con Westcol y revela si superaron o no esos desacuerdos: “Con que nos respetemos está bien”

El youtuber aseguró que a pesar de las diferencias, respetan el trabajo de cada uno - crédito @lareddelosfamosos/IG

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, compartió con sus seguidores en redes sociales la situación actual de su vínculo con el streamer Westcol, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia respondió preguntas acerca de su distanciamiento con el paisa, admitiendo que sí existieron diferencias, pero aclaró que ambos lograron superar los problemas.

Según lo publicado directamente por Gómez en sus redes, el influencer explicó que la distancia surgió por cuestiones de inmadurez mutua.

A través de una transmisión en Twitch, WestCol aseguró que la Liendra es un estafador y desde ahí comenzaron los roces - crédito Redes Sociales/IG

Las declaraciones del influencer se dieron cuando respondió de manera directa a quienes le consultaron sobre Westcol. El creador paisa fue enfático al asegurar que, aunque hubo conflictos, ahora mantienen una relación basada en el respeto.

“No, ya, ya ese marica y yo estamos melos, pues él respeta mi trabajo, yo respeto el trabajo de él. Hace poco estuvimos hablando ahí por WhatsApp”, manifestó el influencer en sus historias.

Asimismo, La Liendra indicó que el streamer reconocido dentro de la comunidad digital colombiana y expareja de Aida Victoria Merlano, lo invitó recientemente al evento Stream Fighters 4, que tendrá lugar este sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Gómez admitió que todavía no ha tomado una decisión sobre su posible asistencia, aunque resaltó la cordialidad alcanzada tras haber retomado el diálogo en las últimas semanas.

Westcol se centró en sus proyectos en el streaming - crédito @dradianapulgarin/IG

“Me invitó a Street Fighter 4. No sé si voy a ir, eso sí todavía no lo he decidido. Pero sí, el pana me invitó, hablamos y me ganó”, afirmó Gómez en la misma publicación.

Consultado sobre una posible colaboración para crear contenido conjunto, el creador explicó que hasta el momento no existen planes concretos. Destacó que lo fundamental para ambos es conservar un ambiente de respeto, sin importar si llegan a acuerdos de trabajo.

“No hemos podido hablar, no nos hemos visto, no hemos hablado nada de colaboración, pero yo creo que con que nos respetemos ambos, con eso está bien”, aclaró Gómez ante las dudas de sus seguidores.

La Liendra también profundizó sobre el conflicto vivido con Westcol, atribuyéndolo a comportamientos propios de la juventud.

La Liendra se ha dedicado a la creación de contenido en YouTube y participó en LCDLFC - crédito @la_liendraa/Instagram

“Él y yo tuvimos algunos problemas hace años, por inmadureces, pues no dejamos de ser unos pelados de veinticinco años que les falta mucho por crecer, mucho por madurar. Pero sí, yo respeto el trabajo del man, me parece que es un man camellador, muy bueno en lo que hace. Eh, él también respeta mi trabajo”, sostuvo el creador, dejando ver su visión sobre las causas de las diferencias anteriores.

Y concluyó: “Y ahí voy a decidir a ver si voy a Street Fighters o no, pero sí, ya ese marica y yo estamos bien, nos respetamos, pues, y eso es lo importante. Pero sí, ya, ya no vamos a asperezas”.

Por qué empezó la pelea entre Westcol y La Liendra

En 2023, se realizó el partidazo de los youtubers, al que no estuvo convocado La Liendra, pero sí Westcol. Durante el evento, el streamer arremetió contra el novio de Dani Duke al decir que era un estafador.

Los presidentes de Kings League América serán revelados el martes 24 de octubre - crédito @Westcol/KingsLeague/EFE

Las razones que dio el paisa fue porque apoyó a varias personas que trabajan con inversiones en internet, y dado que en España, según el streamer, sí son correctos, trabajar con este tipo de inversiones no es bien visto, por lo que la misma comunidad veta a las personas que hagan propaganda sobre esta manera de generar ingresos.

“Aquí en España ninguno trabaja con traders, ninguno, eso aquí está vetado pa’ todo el mundo, eso no se puede, en Colombia es porque todo el mundo es aguevado, porque en Colombia todo el mundo se deja robar, se deja estafar, por eso es que roban en la calle, aquí la gente es correcta, allá no”.