Colombia

La Fiscalía solicitó principio de oportunidad para Carlos Martínez, el ‘hombre del maletín’ en el caso ‘las Marionetas’

La medida del ente acusador buscaría facilitar la colaboración de un operador clave y podría transformar el rumbo de una de las mayores investigaciones políticas recientes

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Juan Carlos Martínez era el
Juan Carlos Martínez era el excolaborador del exsenador Mario Castaño que es el principal implicado - crédito Colprensa

La solicitud de principio de oportunidad para Juan Carlos Martínez Rodríguez, conocido como “el hombre del maletín” y figura central en el escándalo de corrupción denominado ‘las Marionetas’, ha abierto la posibilidad de nuevas revelaciones que podrían involucrar a más de 20 personas en una de las tramas más relevantes de la política colombiana reciente.

Y es que, según explicó El Tiempo, durante una audiencia reservada celebrada el martes 14 de octubre ante el Juzgado 49 penal municipal con función de control de garantías, la Fiscalía presentó la petición formal, destacando el papel clave de Martínez en la red que llevó a prisión al exsenador Mario Castaño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al parecer, la diligencia judicial, que duró cerca de cuatro horas y media, se centró en la solicitud de la Fiscalía para que se conceda a Martínez una suspensión de la acción penal por un año, bajo la figura del principio de oportunidad.

Esta medida podría prorrogarse hasta tres años y busca facilitar la colaboración de Martínez con la justicia a cambio de beneficios procesales.

El Tiempo detalló que la petición incluye la suspensión del término de prescripción de la acción penal, lo que permitiría a las autoridades avanzar en la investigación de la red de corrupción sin la presión de los plazos legales habituales.

"El hombre del maletín" llegó
"El hombre del maletín" llegó a estar dos años prófugo de la justicia- crédito Luis Jaime Acosta/ Reuters

Y es que Juan Carlos Martínez Rodríguez, capturado en mayo de 2025, ha sido señalado como la mano derecha de Mario Castaño y pieza fundamental en la operación de la organización delictiva.

De acuerdo con documentos obtenidos por El Tiempo, la Fiscalía expuso que Martínez coordinaba y dirigía la adjudicación irregular de contratos públicos desde la fase precontractual de proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

El ente acusador destacó que Martínez “mantenía comunicación directa con mandatarios locales, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos, coordinó pagos y distribuciones de dineros, administró recursos de la organización delictiva, puso a disposición de la organización sus cuentas de ahorros, logrando con esto que se diera apariencia de legalidad al movimiento de dineros”.

Juan Carlos Martínez estaría colaborando
Juan Carlos Martínez estaría colaborando con la justicia- crédito Facebook

Además, la Fiscalía resaltó que Martínez controló la empresa Top de Ingeniería S.A.S., la cual resultó beneficiada de manera indebida en procesos de contratación estatal en varios municipios; su rol también incluyó la gestión de nombramientos de contratistas y servidores públicos en entidades como el Sena y la Contraloría, a cambio de retribuciones económicas y apoyo político para el exsenador Castaño.

La imputación de delitos contra Martínez abarca lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y falsedad en documento privado.

Según explicó el mismo medio, la Fiscalía justificó la solicitud del principio de oportunidad en la relevancia de su testimonio para esclarecer la conducta de otros implicados, señalando que “solo con el testimonio de Martínez se puede llegar a esclarecer la conducta de varias personas”.

Mario Castaño fue condenado a
Mario Castaño fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión por delitos de corrupción y murió en la cárcel - crédito Jesús Áviles/Infobae

Así las cosas, el alcance de la colaboración de Martínez podría tener consecuencias para una amplia red de exfuncionarios y políticos.

El Tiempo reveló que en la lista de personas que podrían verse implicadas figuran José Joaquín Marchena, exrepresentante a la Cámara por Arauca; Susana Correa, exdirectora del Dapre; Tatiana Buelvas; Gloria Raigoza, alcaldesa de Alcalá; Yefferson Lozano, exalcalde de Condoto; Humberto Vásquez, exalcalde de Balboa; Diego González, exalcalde de Aguadas; Yefer Arley Gamboa, exalcalde de Nuquí; y Diego Ramos, exalcalde de Dosquebradas. También aparecen los candidatos a la Cámara por el partido Liberal Sandro Condia, José Eliécer Cortés, Graciela Vergara, Martha Álvarez y Fredy García, así como el particular Ernesto Ruiz y el contratista Jhoan Rentería.

Al concluir la audiencia, el juez fijó para el 24 de octubre a las 3:00 p. m. la próxima sesión, en la que se anunciará si se otorga el principio de oportunidad solicitado y respaldado por todas las partes.

Temas Relacionados

Juan Carlos Martínez RodríguezPrincipio de oportunidadCaso las MarionetasCorrupción política en ColombiaMario CastañoColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados martes 14 de octubre: números ganadores de ambos sorteos de hoy

Esta lotería efectúa dos sorteos al día en sus respectivos horarios

Sinuano Día y Noche resultados

Petro ordena investigar a los operadores de 5G por presuntas irregularidades: “Hay que proceder”

Petro solicitó una investigación sobre los operadores móviles de 5G tras un informe de la SuperIndustria que alertó sobre prácticas irregulares en el proceso de reposición de tarjetas SIM

Petro ordena investigar a los

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 9:00 a.m., 7:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 8:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

Estos son los turnos de

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 15 de octubre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa Cali evita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Número de cédula, del celular

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Westcol reveló la razón por la que compartió un video de Aida Victoria que desató rumores de reconciliación: “Me sentí bonito”

Ranking Disney+ Colombia: “Tron: Ares | A Special Look” lidera el top 10 de las producciones más vistas del momento

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

Deportes

Atlético Nacional se empezaría a

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

⁠Un colombiano fue elegido como el mejor novato de la Fórmula 4 italiana: Juan Pablo Montoya es su mentor

Los memes y reacciones que dejó el empate sin goles entre Colombia y Canadá

La selección Colombia se quedó sin ritmo ante Canadá: empate sin goles en amistoso en Nueva Jersey

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026