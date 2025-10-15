Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Omar Pérez y Luis Manuel Seijas son dos de los más grandes ídolos de Independiente Santa Fe- crédito Colprensa

Omar Pérez, histórico referente de Independiente Santa Fe, recibió finalmente la licencia que lo certifica como director técnico en el fútbol colombiano, un requisito indispensable para ejercer como entrenador profesional en el país.

El exjugador argentino compartió la noticia en sus redes sociales en la mañana del miércoles 15 de octubre, mostrando una fotografía en la que exhibe el documento oficial que lo habilita como entrenador.

La certificación, respaldada por la Conmebol, fue obtenida por Pérez tras culminar el Curso Licencia PRO de Entrenador de Fútbol en la Universidad de San Buenaventura de Cali, gracias a un convenio con la Federación Colombiana de Fútbol.

Aunque la formación concluyó el 24 de agosto de 2024, el certificado le fue entregado un mes y medio después, formalizando así el cierre de una etapa académica que representa la máxima acreditación continental para directores técnicos.

A comienzos de 2025, Omar Pérez habló abiertamente de sus planes en el pódcast Donde Chipakero, en el que manifestó junto a Yulián Anchico, también exjugador de Santa Fe, su interés en continuar vinculado al mundo del fútbol, pero desde la dirección técnica.

Omar Pérez fue certificado por la Conmebol- crédito @Chipakero/X

El argentino expresó: “Me gustaría dirigir algún equipo en el futuro”, según declaraciones recogidas en el mismo espacio.

No obstante, el camino inmediato de Pérez hacia el banco de suplentes no está exento de desafíos, ya que la legislación deportiva colombiana exige ahora que todos los entrenadores posean también una carrera profesional en deporte, un requisito académico adicional instaurado por la reciente reforma de la ley del deporte.

Durante su trayecto como futbolista, el argentino disputó 367 partidos con Santa Fe y conquistó nueve títulos, entre los que se cuentan dos trofeos de carácter internacional. Esos logros cimentaron la condición de ídolo de Pérez en el conjunto bogotano, donde su figura permanece como una de las más recordadas por la afición.

Este fue el certificado que recibió Omar Sebastián Pérez por parte de la Conmebol- crédito X

Omar Pérez, uno de los grandes ídolos de Independiente Santa Fe

Omar Pérez llegó a Santa Fe en 2009 y en ese año disputó 31 partidos del torneo local, donde anotó 12 goles (3 en el Apertura y 9 en la Finalización).

A lo largo de su paso por el club, el argentino acumuló aproximadamente 370 partidos, de los cuales cerca de 264 fueron en Liga, alrededor de 24 en la Copa Colombia y unos 65 en torneos internacionales.

En cuanto a anotaciones, Pérez registró un total de 77 goles con Santa Fe entre competiciones locales e internacionales.

Respecto a títulos, el exvolante ganó nueve: siete nacionales (tres Ligas, tres Superligas y una Copa Colombia) y dos internacionales (la Copa Sudamericana en 2015 y la Suruga Bank en 2016).

Finalmente, algunos hitos especiales: cuando estaba por cumplir los 300 partidos con Santa Fe, Omar llevaba 299 juegos y 74 goles. En enfrentamientos clásicos, por ejemplo contra Millonarios, el argentino anotó 8 goles y en esos partidos Santa Fe ganó la mayoría de las veces.

Omar Pérez jugó su partido de despedida en frente de 22 mil hinchas de Santa Fe que lo aplaudieron con cariño el 10 de diciembre de 2022 - crédito @chipakero/Instagram

Qué implica el curso Licencia PRO de Entrenador de Fútbol

Es un programa oficial avalado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Conmebol, dirigido a entrenadores que quieran dirigir en fútbol profesional (primera o segunda división).

Permite obtener la licencia nacional “PRO” que habilita para dirigir equipos profesionales en Colombia durante un periodo de tres años.

Da cumplimiento a la Convención de Licencias de Entrenadores de Conmebol, que estandariza la formación de entrenadores en Sudamérica para niveles formativos y profesionales.

También permite que el entrenador se mantenga actualizado: la licencia debe renovarse, mediante un curso de actualización de unas 20 horas virtuales al término de esos 3 años.

Para ingresar al curso Licencia PRO se exige:

Tener vigente la Licencia A de entrenador.

Acreditar experiencia profesional mínima, por ejemplo, al menos 80 horas en fútbol de alto rendimiento (Sub-16 a Sub-20) o fútbol profesional.

Certificado de antecedentes judiciales actualizado, cédula de ciudadanía, otros documentos administrativos.