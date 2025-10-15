Experta reveló la estrategia para comprar el apartamento de los sueños con un bajo presupuesto

Siguiendo unos consejos financieros de manera juiciosa, se puede cumplir con el sueño de tener una buena vivienda - crédito Freepik y mabelquinteroficial / Instagram

Muchos colombianos sueñan con tener vivienda propia, pero enfrentan dificultades tanto para acceder a créditos bancarios como a subsidios del Estado, que suelen tener cupos limitados y condiciones restrictivas.

El panorama se ha complicado aún más debido a recientes restricciones en programas como Mi Casa Ya, que durante el actual gobierno vio frenada la entrega de subsidios de vivienda, dejando a miles de familias en lista de espera y con menos alternativas para financiar su primer hogar.

Aunque las barreras económicas parecen altas, la adquisición de un apartamento pequeño puede convertirse en el primer paso hacia la meta de tener la vivienda soñada.

Así lo señala Mábel Quintero, especialista en Crédito e Inversión en propiedad raíz, quien comparte en su cuenta de Instagram estrategias y experiencias para comprar vivienda en Colombia.

Según Quintero, es posible iniciar con pocos recursos y, mediante decisiones financieras acertadas, escalar hasta mejores alternativas de vivienda, aprovechando la valorización y el apalancamiento con entidades bancarias.

La especialista responde “¿Cómo un joven de veinte años en Colombia puede comprar vivienda?”

En su testimonio, Quintero narra que a los veintitrés años trabajaba en la capital, con un salario mínimo y sin ahorros, lo que la situaba en condiciones similares a las de muchos colombianos jóvenes.

Ella tomó la decisión de adquirir una vivienda de interés social, cuyo valor alcanzaba los setenta y ocho millones de pesos. El esquema obligaba a cubrir una cuota inicial correspondiente al 30 % del valor total durante tres años, mientras el restante 70% se financió. “Compré el apartamento y nunca viví allí; decidí arrendarlo y después mudarme a Medellín”, explica la especialista.

La apuesta inicial de Quintero permitió que, una década después, al vender esa primera propiedad, recibiera ingresos superiores a noventa y ocho millones de pesos. Usó ese monto para pagar lo que aún debía al banco y destinó lo que restaba a la cuota inicial de su siguiente apartamento.

“Cuando vendí mi primer inmueble, me quedó una suma que aproveché para dar el siguiente paso: comprar la vivienda donde quería establecerme con mi hijo”, afirmó.

Ese segundo apartamento ya correspondía a un estatus socioeconómico más elevado y tenía un valor de doscientos ochenta y siete millones de pesos. Aunque el inmueble era compacto, Quintero decidió priorizar la propiedad propia frente al alquiler, incluso ante las críticas de su entorno social.

A los treinta y seis años, la mujer continúa con la misma estrategia: invertir en propiedades para aprovechar la valorización y continuar mejorando su calidad de vida. Actualmente se dispone a vender su inmueble, que hoy se tasa en trescientos ochenta y cinco millones de pesos, para financiar un nuevo hogar de un costo aún mayor. Señala que “al venderlo, lo primordial es saldar la deuda bancaria actual y utilizar el saldo como cuota inicial para el siguiente inmueble”.

A lo largo de su historia personal y profesional, la mujer resalta varios principios que considera determinantes:

Buscar viviendas por debajo del valor comercial, financiarse con recursos de entidades financieras en vez de fondos propios.

Renegociar tasas crediticias y realizar abonos periódicos a capital con el objetivo de reducir el plazo de las deudas.

“El banco puede convertirse en un gran aliado si se sabe gestionar, porque todo abono extra a capital y cada refinanciación inteligente acelera el proceso para dejar de pagar arriendo y pasar a construir patrimonio”, remarca la especialista.

El caso de Quintero muestra que, en un entorno adverso para muchos solicitantes de subsidios y créditos, la disciplina financiera y el conocimiento del funcionamiento del mercado inmobiliario pueden abrir una ruta progresiva para el acceso a mejores condiciones de vivienda.

La mujer terminó su intervención en Instagram con el mensaje de que “a quienes aún habitan su primera vivienda de interés social, mi invitación es a focalizarse en mejorar condiciones crediticias y aprovechar la valorización para escalar en el mercado inmobiliario”, enfatiza.