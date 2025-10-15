Colombia

Experta reveló la estrategia para comprar el apartamento de los sueños con un bajo presupuesto

Por años, conseguir vivienda propia ha sido aspiración de muchos en Colombia, aunque alcanzar ese objetivo supone retos y diversas estrategias financieras que pueden marcar el camino

Por Camila Castillo

Guardar
Siguiendo unos consejos financieros de
Siguiendo unos consejos financieros de manera juiciosa, se puede cumplir con el sueño de tener una buena vivienda - crédito Freepik y mabelquinteroficial / Instagram

Muchos colombianos sueñan con tener vivienda propia, pero enfrentan dificultades tanto para acceder a créditos bancarios como a subsidios del Estado, que suelen tener cupos limitados y condiciones restrictivas.

El panorama se ha complicado aún más debido a recientes restricciones en programas como Mi Casa Ya, que durante el actual gobierno vio frenada la entrega de subsidios de vivienda, dejando a miles de familias en lista de espera y con menos alternativas para financiar su primer hogar.

Aunque las barreras económicas parecen altas, la adquisición de un apartamento pequeño puede convertirse en el primer paso hacia la meta de tener la vivienda soñada.

Así lo señala Mábel Quintero, especialista en Crédito e Inversión en propiedad raíz, quien comparte en su cuenta de Instagram estrategias y experiencias para comprar vivienda en Colombia.

Una experta en finca raíz
Una experta en finca raíz da tips para que los colombianos compren el apartamento de sus sueños - crédito Alcaldía de Bogotá y Freepik

Según Quintero, es posible iniciar con pocos recursos y, mediante decisiones financieras acertadas, escalar hasta mejores alternativas de vivienda, aprovechando la valorización y el apalancamiento con entidades bancarias.

La especialista responde “¿Cómo un joven de veinte años en Colombia puede comprar vivienda?”

En su testimonio, Quintero narra que a los veintitrés años trabajaba en la capital, con un salario mínimo y sin ahorros, lo que la situaba en condiciones similares a las de muchos colombianos jóvenes.

Ella tomó la decisión de adquirir una vivienda de interés social, cuyo valor alcanzaba los setenta y ocho millones de pesos. El esquema obligaba a cubrir una cuota inicial correspondiente al 30 % del valor total durante tres años, mientras el restante 70% se financió. “Compré el apartamento y nunca viví allí; decidí arrendarlo y después mudarme a Medellín”, explica la especialista.

La apuesta inicial de Quintero permitió que, una década después, al vender esa primera propiedad, recibiera ingresos superiores a noventa y ocho millones de pesos. Usó ese monto para pagar lo que aún debía al banco y destinó lo que restaba a la cuota inicial de su siguiente apartamento.

“Cuando vendí mi primer inmueble, me quedó una suma que aproveché para dar el siguiente paso: comprar la vivienda donde quería establecerme con mi hijo”, afirmó.

Ese segundo apartamento ya correspondía a un estatus socioeconómico más elevado y tenía un valor de doscientos ochenta y siete millones de pesos. Aunque el inmueble era compacto, Quintero decidió priorizar la propiedad propia frente al alquiler, incluso ante las críticas de su entorno social.

A los treinta y seis años, la mujer continúa con la misma estrategia: invertir en propiedades para aprovechar la valorización y continuar mejorando su calidad de vida. Actualmente se dispone a vender su inmueble, que hoy se tasa en trescientos ochenta y cinco millones de pesos, para financiar un nuevo hogar de un costo aún mayor. Señala que “al venderlo, lo primordial es saldar la deuda bancaria actual y utilizar el saldo como cuota inicial para el siguiente inmueble”.

A lo largo de su historia personal y profesional, la mujer resalta varios principios que considera determinantes:

  • Buscar viviendas por debajo del valor comercial, financiarse con recursos de entidades financieras en vez de fondos propios.
  • Renegociar tasas crediticias y realizar abonos periódicos a capital con el objetivo de reducir el plazo de las deudas.
  • “El banco puede convertirse en un gran aliado si se sabe gestionar, porque todo abono extra a capital y cada refinanciación inteligente acelera el proceso para dejar de pagar arriendo y pasar a construir patrimonio”, remarca la especialista.
La lujosa sala de los
La lujosa sala de los apartamentos del edificio Videre, ubicado en el norte de Bogotá-crédito Videre

El caso de Quintero muestra que, en un entorno adverso para muchos solicitantes de subsidios y créditos, la disciplina financiera y el conocimiento del funcionamiento del mercado inmobiliario pueden abrir una ruta progresiva para el acceso a mejores condiciones de vivienda.

La mujer terminó su intervención en Instagram con el mensaje de que “a quienes aún habitan su primera vivienda de interés social, mi invitación es a focalizarse en mejorar condiciones crediticias y aprovechar la valorización para escalar en el mercado inmobiliario”, enfatiza.

Temas Relacionados

EconomíaVivienda propiaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro arremetió otra vez contra el concesionario por fallas en la vía Bogotá-Villavicencio: “Le echan la culpa al campesinado”

El mandatario afirmó mediante redes sociales que la falta de mantenimiento de las obras de drenaje provocó el último deslizamiento, rechazando que las comunidades rurales fueran responsables

Gustavo Petro arremetió otra vez

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

EN VIVO: Cali vs. Colo

Gustavo Petro solicitó que la ONU aborde el ataque de una lancha cerca de Venezuela tras presunto desacato de EE. UU. a resolución impulsada por Colombia

Tras un nuevo incidente en aguas cercanas a Venezuela, Gustavo Petro llamó a que la ONU analice el caso por considerar que Estados Unidos incumplió la resolución colombiana que exige supeditar las políticas antidrogas

Gustavo Petro solicitó que la

Policía Metropolitana de Bogotá brindó recomendaciones para no ser víctima del paseo millonario: ojo a los movimientos sospechosos

Gracias a los trabajos que realizan las autoridades tres personas fueron detenidas por ser sospechosas de adelantar estos delitos

Policía Metropolitana de Bogotá brindó

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

La influencer salió al paso de las especulaciones en redes sociales y aclaró que no es la nueva dueña de la estética en donde la creadora de contenido fue asesinada en mayo de 2025

Vivian de la Torre rompe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Vivian de la Torre rompe

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Karen Sevillano reveló planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

Deportes

EN VIVO: Cali vs. Colo

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a cifra que es liderada por David Ospina

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo

Canal colombiano transmitirá el campeonato brasileño: así podrá ver los partidos de Kevin Serna y Jorge Carrascal