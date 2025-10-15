Enrique Peñalosa propuso modificar la Constitución para ‘controlar’ a minorías que protesten y afecten vías: “Sin asamblea constituyente”

Exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa —Colprensa

En medio de la crisis que se viven en la vía Panamericana por cuenta de los bloqueos que adelantan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del Macizo Colombiano por falta de cumplimiento de las promesas del Gobierno nacional, el precandidato presidencial Enrique Peñalosa encendió las redes.

A través de su cuenta de X, el político se despachó contra los manifestantes asegurando que impiden el correcto funcionamiento de la democracia y los señaló de protagonizar violaciones a la justicia excusándose en su posición de minoría.

“No podemos generar más ingresos y mejores oportunidades para todos los colombianos, y acabar con la pobreza, si toda clase de minorías le hacen daño impunemente a la mayoría. Democracia es sobretodo que la mayoría gobierne”, comentó Peñalosa.

Incluso, el precandidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño en 2026, velará porque se reforme la Constitución Política de Colombia, aclarando que no usará los mismos mecanismos que ha impulsado el presidente Gustavo Petro, como en el caso de una asamblea constituyente.

Según el exalcalde de Bogotá, la modificación incluiría nuevos reglamentos para el manejo de protestas sociales y los límites que tendrían las minorías para afectar vías principales y ejercer su derecho a la protesta, favoreciendo el comercio y el transporte de alimentos

“Así haya que reformar la Constitución (sin Asamblea Constituyente), hay que dejar eso claro. No más bloqueos a carreteras, canales de acceso a puertos, producción y transporte de gas y petróleo, líneas de transmisión eléctrica, etc! ¡Necesitamos democracia de verdad que propicie el progreso y la erradicación de la pobreza!!”, comentó el precandidato presidencial.